Magaly Medina pone en duda las razones religiosas de Mario Irivarren para no casarse con Onelia Molina: "La están meciendo"

La conductora de espectáculos no se guardó nada y cuestionó públicamente los argumentos de la modelo, sugiriendo que hay algo más detrás de la negativa de Mario a dar el gran paso con Onelia

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Magaly Medina pone en duda las razones religiosas de Mario Irivarren para no casarse con Onelia Molina: “La están meciendo”. Video: Magaly TV La Firme

Las recientes declaraciones de Onelia Molina sobre la negativa de Mario Irivarren a casarse argumentando razones religiosas despertaron dudas y críticas por parte de Magaly Medina durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’.

La popular conductora expresó escepticismo ante las explicaciones públicas de la modelo y cuestionó la forma en que justifica la postura de su pareja tras la reconciliación, la cual se confirmó luego de que ambos fueran vistos compartiendo un beso en el programa ‘Esto es Guerra’ el pasado 7 de agosto.

“Hay matrimonio civil, no crees en dios o las leyes religiosas, te casas por la ley civil, es igual un casamiento. Lo que pasa es que creo que la están meciendo”, señaló Medina, refiriéndose a la argumentación de Onelia sobre el supuesto impedimento religioso de Mario Irivarren hacia el matrimonio.

La conductora cuestionó que Molina defienda la renuencia de su pareja y recordó que, más allá de las diferencias en creencias religiosas, existen alternativas legales disponibles si la intención real es dar el siguiente paso formal en la relación.

Magaly también retomó los antecedentes públicos de la pareja, recordando el incidente ocurrido durante la boda de Alejandra Baigorria, episodio que habría propiciado la ruptura anterior.

Medina criticó el contraste entre los halagos actuales de Onelia y los comportamientos previos de Irivarren: “Ella dice que ‘él es cariñoso conmigo’, pero claro, cuando puede le falta el respeto públicamente. Lo que pasó en la fiesta de Alejandra fue faltarle respeto en público”, comentó la periodista de espectáculos.

Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclaró | América TV

“Después de todo lo que se supo, lo que él comentó a otra persona sobre lo que habían sentido al ver a su ex, todo eso ha sido una humillación tremenda para ella. Después de la relación violenta que tuvo con Chávarri, ¿para qué? Para ella Mario es su príncipe azul”, criticó la presentadora.

¿Cuáles fueron las justificaciones de Onelia Molina sobre el tema de matrimonio con Mario Irivarren?

Las especulaciones sobre el futuro de Onelia Molina y Mario Irivarren cobraron nueva fuerza luego de la reciente aparición de la modelo en el set de ‘América Hoy’, donde abordó abiertamente las dudas sobre un posible matrimonio con el chico reality.

La conversación surgió tras la participación de Irivarren en un reto de ‘Esto es Guerra’, en el que evitó dar una respuesta clara sobre si formalizaría su relación con Onelia a través del matrimonio, lo que fue interpretado por muchos como señal de incomodidad y causó rumores sobre el estado de la pareja.

Molina aclaró el contexto afirmando: “En ese momento lo ponen a Mario en una situación incómoda. Todas las preguntas fueron incómodas. Yo conociendo a Mario y viendo su cara, yo ya sabía que él estaba súper incómodo en ese momento”, defendiendo el silencio y la evasiva de su pareja en ese escenario televisivo.

Durante la entrevista, la modelo explicó que la posición de Irivarren sobre el matrimonio está relacionada principalmente con sus creencias religiosas.

“Mario me dice ‘todo lo que te haga feliz y lo que me haga feliz’, y si casarte para mí sí es una opción porque yo creo en Dios, yo haría todo por verte feliz”, relató Molina, evidenciando que, aunque el exchico reality no comparte su fe, está dispuesto a priorizar la felicidad de ambos si fuera necesario dar ese paso.
Mario Irivarren se retracta tras comentarios polémicos sobre matrimonio con Onelia Molina. Video: Good Time

Sin embargo, la conductora Valeria Piazza intervino para puntualizar que el matrimonio también podría realizarse fuera de un marco religioso y compartió: “Yo me casé por civil”, sugiriendo así que la falta de creencias religiosas no es necesariamente un obstáculo real para una boda.

Onelia Molina y sus deseos de casarse

Onelia, por su parte, reafirmó que el matrimonio es importante para ella y parte de su proyecto de vida, al declarar: “Sí me gustaría casarme y tener una familia, porque he venido de una familia hermosa, llena de amor”. Desmitificó también la imagen reservada de Mario ante el público: “Conmigo es cariñoso. La gente ve un Mario más formal, más serio, conmigo es un excelente ser humano”, afirmó.

El momento más íntimo llegó cuando le preguntaron directamente si Mario es el amor de su vida. Onelia, tras una breve vacilación, respondió: “Sí, si estoy con él es por eso. Si he decidido darle una segunda oportunidad es porque siento que es un hombre que vale la pena y si está ahora conmigo es porque lo amo”, despejando así cualquier sospecha sobre crisis o distanciamiento en la pareja.

