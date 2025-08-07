Mario Irivarren rechaza responder si se casaría con Onelia Molina y Magaly Medina lo fulmina: “La volvió a dejar mal en público”

“Es tan mal mentiroso que ni eso le sale”: Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren por esquivar compromiso con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina volvió a referirse a la pareja conformada por Mario Irivarren y Onelia Molina. Lo que comenzó como una dinámica lúdica dentro de un reality de competencia, terminó convirtiéndose en un incómodo momento que generó una ola de críticas en redes sociales y una fuerte reacción por parte de la conductora de espectáculos.

Todo ocurrió durante una sección de juego en EEG donde se planteó a Mario una pregunta aparentemente inofensiva: “¿A quién besas, a quién bloqueas y con quién te casas?”. La opción de matrimonio incluía como posibles candidatas a su actual pareja Onelia, así como a Alondra García Miró y Vania Bludau, dos de sus exparejas.

Pero lejos de tomarse la pregunta con humor o galantería, el exintegrante de ‘Combate’ optó por evitarla completamente, manifestando su incomodidad. “No tengo salida”, respondió visiblemente nervioso.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

“Lo que pasa es que cualquier cosa que responda genera titulares tendenciosos que luego son tergiversados y eso me incomoda muchísimo. No lo voy a responder”, declaró antes de pulsar el botón para ‘pasar’ la pregunta.

Aunque esa salida fue celebrada en tono de broma por los conductores del programa, el gesto dejó a muchos con una sensación amarga, sobre todo a Onelia, quien se encontraba presente y guardó silencio ante la evasiva de su pareja.

Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren

Ese silencio y evasión fue interpretado por muchos como una humillación pública, algo que Magaly Medina no dejó pasar por alto. En su programa del 6 de agosto, la periodista fue clara:

“Otra vez la vuelve a humillar públicamente. Públicamente, ha dicho que tú no eres candidata para que te cases con él. Eso no importa si te lo dice en privado, pero si te ponen en un estúpido juego y ni así puede fingir lo que debería sentir por ti… entonces hay algo que no está bien”.

Medina no tuvo reparos en calificar la actitud de Mario como una clara señal de desinterés y falta de compromiso hacia su pareja. “Era tan simple como decir ‘bloqueo a Vania, beso a Alondra en la mejilla y me caso con Onelia’. ¡Ganabas todo! Quedabas como el último romántico, el público te aplaudía y Onelia se sentía la princesa de su cuento de hadas. Pero ni eso pudo decir”, sentenció.

La conductora también se refirió a los argumentos de Mario, quien se escudó en los posibles titulares que podrían surgir tras su respuesta. “Ay, que los titulares después malintencionados… ¿Cuán malintencionados? ¿'Mario quiere casarse con Onelia’? ¿Eso es malintencionado? Por favor. De ahí a que te cases hay una gran distancia. Los hombres saben muy bien cómo evitar el matrimonio”, afirmó con ironía.

Para Magaly, el problema no es que Irivarren no desee casarse en general, sino que no ve a Onelia como una opción de vida. “No es que él no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. Así de simple. Porque cuando un hombre encuentra a la mujer con la que realmente se quiere casar, aunque haya dicho mil veces que no cree en el matrimonio, se casa. Créeme que sé de lo que hablo”.

La crítica no se quedó solo en Mario. Medina también apuntó directamente a la modelo, lamentando que ella siga aferrada a una relación que, a todas luces, parece unilateral. “Si después de esto sigues durmiendo en su casa, sigues viajando con él, la tonta eres tú. Qué tonta esta chica, ¿no?”.

Onelia Molina se retira molesta del set de EEG

El final del segmento en el reality también dejó una postal simbólica: tras la tensión en vivo, Onelia se retiró visiblemente molesta, y las cámaras captaron a Mario siguiéndola, mientras Rosángela Espinoza era entrevistada. La escena cerró con un aire de incomodidad que no necesitó mayores palabras.

Magaly Medina, fiel a su estilo frontal, dejó una reflexión al final: “Los hombres se disparan solos a los pies, pero si tú lo sigues justificando, estás cavando tu propia decepción”.

Rosángela Espinoza afirma que Mario Irivarren no quiere casarse con Onelia Molina y ellos son captados disgustados tras su regreso de Chile.