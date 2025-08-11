Perú

Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclara: “Yo me casé por civil”

La chica reality intentó aclarar la versión de su pareja en un reto de Esto es Guerra, pero no esperaba la respuesta de la conductora de ‘América Hoy’

Jazmín Marcos

Jazmín Marcos

Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclaró

Onelia Molina visitó el set de América Hoy y la conversación pronto se orientó hacia el futuro de su relación con Mario Irivarren, con quien recientemente se reconcilió después de un tiempo separados. Desde que retomaron el vínculo, las dudas sobre sus planes han estado presentes, especialmente tras una reciente participación Irivarren en Esto es Guerra, donde dejó en el aire la posibilidad de un casamiento.

Durante la entrevista, Molina abordó de forma directa el tema que más ha generado conversación en las últimas semanas: la aparente falta de interés de Mario Irivarren en una boda. Todo comenzó cuando el exchico reality fue sometido a un juego de preguntas en vivo, donde evitó dar una respuesta clara sobre si se casaría con Onelia. El momento se volvió incómodo para él y alimentó rumores sobre posibles dificultades en la pareja.

Consultada al respecto, Molina explicó el contexto en que Mario fue interrogado y justificó el comportamiento de su pareja durante el reto.

“En ese momento lo ponen a Mario en una situación incómoda. Todas las preguntas fueron incómodas. Yo conociendo a Mario y viendo su cara, yo ya sabía que él estaba súper incómodo en ese momento”, relató Onelia en el programa matinal.

Pero la respuesta más comentada llegó cuando ahondó en el motivo por el que Mario Irivarren no estaría considerando casarse, al menos por ahora. “Un tema de matrimonio va por el lado de nuestras creencias. Mario no cree en Dios”, explicó la modelo.
Onelia Molina justifica que Mario
Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclara

En esas conversaciones, según Molina, su pareja ha sido claro: “Mario me dice ‘todo lo que te haga feliz y lo que me haga feliz’, y si casarte para mí sí es una opción porque yo creo en Dios, yo haría todo por verte feliz”, contó Onelia, dando a entender que la puerta no está completamente cerrada para una boda en su futuro.

La conductora Valeria Piazza intervino para precisar si realmente la negativa se debía a una postura ante el matrimonio o únicamente a la religión. “¿Mario no creía en el matrimonio?”, preguntó, lo que llevó a Onelia a reafirmar: “Es que él no cree en Dios”.

Piazza respondió que la opción civil no depende de creencias religiosas: “Yo no me casé por religioso, pero me casé civil”. Su comentario marcó un punto de inflexión en el diálogo, al evidenciar que la formalización por la vía legal está abierta a quienes no profesan fe religiosa.
Onelia Molina justifica que Mario
Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclara

El deseo de Onelia de formar una familia

Durante la charla, Onelia dejó en claro que para ella el matrimonio sí ocupa un lugar importante en su proyecto de vida. “Sí me gustaría casarme y tener una familia, porque he venido de una familia hermosa, llena de amor”, dijo.

Más allá de las diferencias en torno a creencias o tradiciones, la influencer resaltó las virtudes de Mario Irivarren fuera de cámaras, desmitificando la imagen seria o formal con que suele aparecer ante el público. “Conmigo es cariñoso. La gente ve un Mario más formal, más serio, conmigo es un excelente ser humano”, expresó Molina sobre su pareja.

Mario Irivarren y Onelia Molina
Mario Irivarren y Onelia Molina oficializan reconciliación con beso en vivo y sorprenden a sus seguidores.

El momento más personal llegó cuando Onelia fue consultada directamente sobre sus sentimientos. Si bien dudó brevemente ante la pregunta de si Mario era el amor de su vida, no tardó en responder afirmativamente. “Sí, si estoy con él es por eso, Si he decidido darle una segunda oportunidad es porque siento que es un hombre que vale la pena y si está ahora conmigo es porque lo amo”, afirmó, despejando cualquier tipo de especulación sobre una posible crisis.

