Onelia Molina descarta tener el control de Mario Irivarren y afirma que confía en él, pero reconoce: “Sí, tengo su contraseña”. Video: América Hoy

“Yo sí tengo la contraseña de Mario, pero considero que cada pareja... no me gustaría que agarre mi celular ni yo el suyo. Respeto muchísimo su privacidad. Tengo la contraseña para cambiar de canción o música, pero tampoco entro”, manifestó la modelo, aclarando que el respeto mutuo sigue siendo un pilar de su relación.

La modelo también fue consultada sobre la posibilidad de instalar un GPS en el celular de Mario para monitorear en tiempo real su ubicación, propuesta que descartó tajantemente.

Señaló que la confianza es la base del vínculo que tienen y que, aunque comparten contraseñas, prefieren evitar cualquier forma de control invasivo: la ubicación solo la comparte con amigas por razones de seguridad, no con su pareja.

La pareja, que fue vista dándose un apasionado beso durante la grabación de ‘Esto es Guerra’ el 7 de agosto, confirmó así los rumores de reconciliación. Onelia compartió algunos detalles del reencuentro, revelando que todo sucedió poco después de hacer público que estaban evaluando una posible segunda etapa en su relación tras un viaje compartido a Chile.

Onelia Molina habla sobre su reconciliación con Mario Irivarren: "Sí, yo amo a Mario". Video: América Espectáculos

“El cariño y el amor siempre ha estado”, destacó, evidenciando la permanencia de sus sentimientos. Onelia no solo habló abiertamente de este nuevo capítulo con el chico reality, sino que reconoció el profundo sentimiento que la une a él.

“Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque sí siento que es un hombre que vale la pena. Y si está ahora conmigo es porque lo amo”, declaró al ser consultada directamente por Ethel Pozo sobre si considera a Mario el amor de su vida.

Durante la entrevista, Onelia explicó qué la motivó a regresar con Irivarren, resaltando cualidades personales que a su juicio no suelen percibirse en televisión: “Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores. La gente ve a un Mario que es más formal, pero conmigo es un excelente ser humano”.

Consultada respecto a sus planes de matrimonio, Onelia confesó que aún sueña con casarse y formar una familia, aunque aclaró que por el momento no se encuentra entre sus prioridades. Rememoró una situación incómoda vivida por Mario en un juego televisivo, señalando la importancia de la confianza y la comprensión mutua.

“En ese momento lo ponen a Mario en una situación incómoda. Todas las preguntas fueron incómodas. Yo conociendo a Mario y viendo su cara, yo ya sabía que él estaba súper incómodo en ese momento”, intentando justificar la reacción de su pareja en directo.

Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclaró | América TV

Durante la entrevista, la modelo abordó el tema de las creencias religiosas como el principal argumento por el cual una boda parece lejana. “Mario me dice ‘todo lo que te haga feliz y lo que me haga feliz’, y si casarte para mí sí es una opción porque yo creo en Dios, yo haría todo por verte feliz”, relató, sugiriendo que, aunque el exchico reality no comparte su fe, existe disposición para priorizar su felicidad.

La conductora Valeria Piazza intervino entonces para diferenciar entre el rechazo al matrimonio y la religión en sí misma, a lo que Onelia puntualizó: “Es que él no cree en Dios”. De esta manera, la influencer reafirmó que para ella el matrimonio sigue siendo un objetivo vital, ligado a su propio entorno familiar: “Sí me gustaría casarme y tener una familia, porque he venido de una familia hermosa, llena de amor”, expresó durante el programa.

Sin embargo, Piazza aportó una visión alternativa al recordar su propia experiencia: “Yo me casé por civil”, demostrando que las diferencias religiosas no necesariamente impiden el matrimonio y abriendo el debate sobre las diversas formas de formalizar una unión de pareja.

Mario Irivarren y Onelia Molina oficializan reconciliación con beso en vivo. Video: TikTok @riclatorrez / América TV

En la conversación, Onelia buscó desmontar la imagen pública de un Mario Irivarren distante o excesivamente formal, enfatizando los valores que la enamoraron: “Conmigo es cariñoso. La gente ve un Mario más formal, más serio, conmigo es un excelente ser humano”, añadió.

Al concluir, Onelia dejó abierta la posibilidad de que ese anhelo de formar una familia pueda concretarse junto a Mario Irivarren: “Pero sí, en su momento, sí me gustaría casarme y tener una familia”, aseveró, dejando clara la solidez y proyección de la relación en esta nueva etapa, basada en el cariño, el respeto y el deseo de seguir creciendo juntos.