Perú

Visita de Dina Boluarte a Santa Rosa podría intensificar conflicto con Colombia, advierten internacionalistas

La mandataria regresó de Japón este martes y según un representante de la municipalidad de Santa Rosa, confirmó su viaje a la frontera. La fecha tentativa de su llegada sería el 15 de agosto

Mariana Quilca Catacora

Internacionalistas alertan que llegada de Boluarte a Santa Rosa elevaría la tensión con Colombia

La presidenta Dina Boluarte regresó al Perú tras su visita de Estado a Japón e Indonesia y, en los próximos días, tiene previsto viajar al distrito de Santa Rosa, en medio de las tensiones con Colombia por la soberanía del territorio.

La noticia fue confirmada por el representante de la municipalidad distrital, Max Ortiz, quien señaló que la llegada de la mandataria ya está asegurada. Aunque no existe una fecha oficial, se prevé que ocurra este viernes 15 de agosto.

Sin embargo, expertos en política internacional advierten que la presencia de Boluarte en la frontera con Colombia podría agravar la tensión diplomática que atraviesa la región.

Daniel Quintero instalando la bandera
Daniel Quintero instalando la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa - crédito @QuinteroCalle/X

El internacionalista Óscar Vidarte destacó que la visita de un jefe de Estado a una zona limítrofe siempre reviste importancia, pero consideró que la mandataria debió acudir a Santa Rosa apenas iniciaron las fricciones bilaterales, algo que no ocurrió porque se encontraba en Japón.

“Era importante que Dina Boluarte vaya al inicio de toda esta crisis. Yo creo que era muy importante al inicio, donde la posición colombiana, a través de Petro, tuvo más exposición pública. Ahora, en este momento, teniendo en cuenta el acercamiento que se está dando para la reunión de septiembre, no me queda tan claro si la visita puede ser favorable y no genere un momento de tensión que pueda llevar a que este diálogo inicial pueda verse frustrado”, señaló en diálogo con Infobae Perú.
Canciller Schialer: "Aconsejo Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto"

Uso político de tensiones en la frontera

En esa línea, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, advirtió que la visita de Boluarte podría interpretarse como un acto político.

“La idea de Petro de haber trasladado todo el conjunto de acciones de la batalla de Boyacá hasta Leticia, ya es un mensaje confrontacional, absolutamente impertinente. Y nosotros no deberíamos hacer lo propio para no generar las fricciones que Petro está buscando”, comentó a Infobae Perú.

Daniel Quintero fue calificado como
Daniel Quintero fue calificado como "títere" de Gustavo Petro por excanciller peruano.

Asimismo, remarcó que la presencia del Estado no debe limitarse a gestos de connotación política, pues lejos de mejorar las relaciones internacionales, podrían agravarlas.

“Debemos acabar con la visión de que el formato para mostrar la presencia del Estado es la coyuntura. Eso es un acto reactivo y coyuntural. La presencia del Estado debe ser una presencia permanente, una presencia sin motivación coyuntural, que pueda mirarse desde una perspectiva política”, alertó.
La isla Santa Rosa será
La isla Santa Rosa será centro del debate entre Colombia y Perú en una comisión técnica que revisará límites fronterizos - crédito EFE

Polémica por bandera Colombiana

Si bien los gobiernos de Perú y Colombia continúan dialogando a través de los canales diplomáticos correspondientes, algunos incidentes ocurridos en los últimos días han agitado los ánimos en la zona.

En primer lugar, se registró el sobrevuelo de un avión militar colombiano en territorio peruano. Al tratarse de una actividad vinculada al Gobierno de ese país, la Cancillería peruana emitió una nota de protesta formal.

El precandidato presidencial a través de sus redes sociales acusó a Perú se "violar la soberanía de Colombia" en la isla Santa Rosa al retirar la bandera de su país que él colocó. (Crédito: X/@QuinteroCalle)

Posteriormente, el precandidato colombiano Daniel Quintero llegó a la zona y, en un acto provocador, izó la bandera de su país en suelo peruano. Además, volvió a desconocer la soberanía del Perú sobre el área y, en un video difundido, afirmó que Santa Rosa pertenecía a Colombia.

Finalmente, se produjo la detención de topógrafos colombianos que realizaban mediciones en territorio peruano. Aunque los profesionales aseguraron pertenecer a una empresa que trabaja en la zona desde hace varios años, fueron intervenidos y la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes.

Temas Relacionados

Dina BoluarteSanta RosaColombiaGustavo Petrotriple fronteraperu-politica

