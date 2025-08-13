Perú

Daniel Quintero persona non grata en Perú: ¿qué significa y las consecuencias que podría tener para el precandidato colombiano?

El político cercano al partido de Gustavo Petro cruzó la frontera en lancha para izar una bandera de su país en territorio peruano

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Presentan moción para declarar persona
Presentan moción para declarar persona non grata a Daniel Quintero

El precandidato colombiano Daniel Quintero cruzó en lancha la frontera para izar la bandera de su país en la isla Santa Rosa. Luego, compartió un video en redes sociales en el que negó la soberanía peruana sobre dicho territorio.

De inmediato, las reacciones desde el Congreso de la República no se hicieron esperar. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó una moción para declararlo persona non grata y prohibirle el ingreso al Perú.

Esta iniciativa deberá ser debatida en la Comisión de Relaciones Exteriores y, posteriormente, aprobada en el Pleno del Congreso. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué implica que Quintero sea declarado persona non grata?

Daniel Quintero acusa a Perú
Daniel Quintero acusa a Perú de secuestrar a dos topógrafos que realizaban medidas sin autorización en la isla Santa Rosa. (Fotocomposición Infobae Perú/X:@QuinteroCalle/FB: Difusión)

En realidad, incluso si el Pleno aprueba la propuesta fujimorista, esta no tendría valor legal, pues se trata de una moción de carácter simbólico emitida por un órgano político. La potestad de manejar las relaciones internacionales del país recae en el Poder Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte, quien es la única autoridad facultada para prohibir el ingreso de Quintero al territorio nacional.

El internacionalista Óscar Vidarte señaló que, aunque la moción del Congreso es simbólica, el Perú debe dejar clara su postura de rechazo frente a las acciones de Quintero.

El especialista añadió que no es necesario emitir una nota de protesta por el acto del precandidato colombiano, dado que no puede considerarse una acción oficial del gobierno de ese país.

“Creo que no debería. No debe haber una nota de protesta. Lo que sí cabe, es que, a nivel reservado, la Cancillería peruana converse con la Cancillería colombiana para ver qué hace al respecto”, agregó.

Daniel Quintero dice que no le importa ser declarado persona non grata

Las acciones de Daniel Quintero también provocaron rechazo entre los residentes de Leticia, el municipio colombiano vecino de la isla Santa Rosa.

Según relató el exalcalde de Santa Rosa, Iván Noguera, varios de sus conocidos que viven en Colombia calificaron a Quintero como “un loco” y pidieron que sea denunciado penalmente y declarado persona non grata.

“Indignados por este loco sinvergüenza. La población de Leticia. Tengo muchos amigos allí, me están escribiendo, me han pasado el video, están totalmente indignados y vienen presentando denuncias ya para este señor, también vienen declarándolo persona no grata”, afirmó la exautoridad en diálogo con Exitosa.

Presentarán denuncia contra precandidato presidencial que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa | Exitosa Noticias

Pese a las críticas, el político colombiano parece restarle importancia a las mociones presentadas en el Perú. A través de su cuenta en X, respondió a la iniciativa de la congresista fujimorista Patricia Juárez.“Congresista, no me importa como me declaren: Santa Rosa está de la mitad del río para acá: es colombiana”, escribió.

No fue la única publicación que Quintero hizo sobre el tema. También acusó al Ejército peruano de violar la soberanía de su país al retirar la bandera de Colombia de la isla.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroColombiaSanta RosaCongreso de la RepúblicaPerúperu-politica

Últimas Noticias

Confirman visita de Dina Boluarte a Santa Rosa luego de acusación de Gustavo Petro por supuesta violación límites fronterizos

La mandataria regresó al Perú el martes 12 de agosto de su viaje a Japón e Indonesia. Boluarte ya había afirmado que “no hay nada pendiente que tratar” con Colombia con respecto a la frontera con el país vecino

Confirman visita de Dina Boluarte

Para comparar, hay que conocer; lo demás es difundir falacias

Las cifras de áreas marinas protegidas no reflejan la realidad peruana, marcada por ausencia de islas oceánicas y desafíos únicos en conservación y pesca sustentable

Para comparar, hay que conocer;

Fans de Cristian Castro en Perú reclaman que el concierto se realice en el Estadio Nacional o San Marcos: “Ofende que sea en Costa 21″

El anuncio de la presentación en Costa 21 generó reclamos inmediatos entre los fanáticos, quienes consideran que la trayectoria del artista justifica un concierto en recintos de mayor capacidad y prestigio en la capital peruana.

Fans de Cristian Castro en

Obrero sobrevive a brutal caída desde el segundo piso de construcción tras ser empujado por compañero en Chosica

Franklin Silva Curezma sufrió graves lesiones al ser presuntamente empujado por un colega durante una discusión en una obra

Obrero sobrevive a brutal caída

Interbank catapulta ingresos de su matriz IFS, con ganancias de S/580 millones al segundo trimestre 2025: ¿qué impulsó su crecimiento?

Interbank eleva su peso en el portafolio de Intercorp. El holding financiero reporta avances en inversión y préstamos, mientras aumenta ganancias en banca, gestión patrimonial y seguros, pero no fue lo único

Interbank catapulta ingresos de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Juan: un deportista perdió

San Juan: un deportista perdió la vida luego de un grave accidente con un parapente

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El singular reclamo en la cárcel del “Concheto” Álvarez, el asesino múltiple que recibirá una indemnización millonaria

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

Nepal ofrece permisos gratuitos para escalar 97 nuevas cumbres y desafía la saturación del Everest

Expertos alertan sobre los riesgos de la luz LED para la salud ocular y la seguridad vial

TELESHOW
Julieta Prandi habló después de

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”