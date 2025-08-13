Daniel Quintero persona non grata en Perú: ¿qué significa y las consecuencias que podría tener para el precandidato colombiano?

Presentan moción para declarar persona non grata a Daniel Quintero

El precandidato colombiano Daniel Quintero cruzó en lancha la frontera para izar la bandera de su país en la isla Santa Rosa. Luego, compartió un video en redes sociales en el que negó la soberanía peruana sobre dicho territorio.

De inmediato, las reacciones desde el Congreso de la República no se hicieron esperar. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó una moción para declararlo persona non grata y prohibirle el ingreso al Perú.

Esta iniciativa deberá ser debatida en la Comisión de Relaciones Exteriores y, posteriormente, aprobada en el Pleno del Congreso. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué implica que Quintero sea declarado persona non grata?

Daniel Quintero acusa a Perú de secuestrar a dos topógrafos que realizaban medidas sin autorización en la isla Santa Rosa. (Fotocomposición Infobae Perú/X:@QuinteroCalle/FB: Difusión)

En realidad, incluso si el Pleno aprueba la propuesta fujimorista, esta no tendría valor legal, pues se trata de una moción de carácter simbólico emitida por un órgano político. La potestad de manejar las relaciones internacionales del país recae en el Poder Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte, quien es la única autoridad facultada para prohibir el ingreso de Quintero al territorio nacional.

El internacionalista Óscar Vidarte señaló que, aunque la moción del Congreso es simbólica, el Perú debe dejar clara su postura de rechazo frente a las acciones de Quintero.

El especialista añadió que no es necesario emitir una nota de protesta por el acto del precandidato colombiano, dado que no puede considerarse una acción oficial del gobierno de ese país.

“Creo que no debería. No debe haber una nota de protesta. Lo que sí cabe, es que, a nivel reservado, la Cancillería peruana converse con la Cancillería colombiana para ver qué hace al respecto”, agregó.

Daniel Quintero dice que no le importa ser declarado persona non grata

Las acciones de Daniel Quintero también provocaron rechazo entre los residentes de Leticia, el municipio colombiano vecino de la isla Santa Rosa.

Según relató el exalcalde de Santa Rosa, Iván Noguera, varios de sus conocidos que viven en Colombia calificaron a Quintero como “un loco” y pidieron que sea denunciado penalmente y declarado persona non grata.

“Indignados por este loco sinvergüenza. La población de Leticia. Tengo muchos amigos allí, me están escribiendo, me han pasado el video, están totalmente indignados y vienen presentando denuncias ya para este señor, también vienen declarándolo persona no grata”, afirmó la exautoridad en diálogo con Exitosa.

Presentarán denuncia contra precandidato presidencial que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa | Exitosa Noticias

Pese a las críticas, el político colombiano parece restarle importancia a las mociones presentadas en el Perú. A través de su cuenta en X, respondió a la iniciativa de la congresista fujimorista Patricia Juárez.“Congresista, no me importa como me declaren: Santa Rosa está de la mitad del río para acá: es colombiana”, escribió.

No fue la única publicación que Quintero hizo sobre el tema. También acusó al Ejército peruano de violar la soberanía de su país al retirar la bandera de Colombia de la isla.