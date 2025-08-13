Confirman visita de Dina Boluarte a Santa Rosa luego de acusación de Gustavo Petro por supuesta violación límites fronterizos

El presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno de Perú está "copando" territorio colombiano en referencia a la Isla Santa Rosa en la zona fronteriza. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Luego de su viaje a Japón el martes 12 de agosto, la presidenta Dina Boluarte llegará en los próximos días al distrito de Santa Rosa, donde se encuentra la Isla Chinería, zona en la que el presidente Gustavo Petro cuestiona la soberanía del Perú.

Según indicó Max Ortiz, representante del municipio distrital de Santa Rosa, la llegada de la mandataria será esta semana, pues así se lo habían confirmado al gobierno local. Uno de los días tentativos sería este viernes 15 de agosto.

“Sí, tenemos (confirmación de la llegada de Dina Boluarte), pero no tenemos la hora, la fecha confirmada. Nosotros la vamos a recibir bien porque nos firmó la resolución para la creación de este nuevo distrito y para el desarrollo de no solo de Santa Rosa, sino de las 15 comunidades, porque ya cuando tenga su alcalde va a tener un presupuesto. Antes dependíamos de la provincia de Yavarí”, afirmó Ortiz en conversación con Exitosa.

La presidenta Dina Boluarte llegará al distrito de Santa Rosa en medio de un impasse diplomático generado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Dina Boluarte dijo que “no hay nada pendiente” con Colombia

Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidiera desconocer la soberanía del Perú sobre Santa Rosa, en la Isla Chinería, la presidenta Boluarte se pronunció al respecto desde Japón y afirmó que no había nada pendiente que discutir con Colombia.

“Nuestra isla de Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar (...) con los hermanos colombianos, de ninguna manera, tan es así que los hermanos que están en Leticia y, sobre todo, nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto así lo sienten en sus corazones”, afirmó Dina Boluarte en un video difundido por las redes sociales de la Presidencia.

“Mantengamos la calma, esa unidad y esa convicción de defender nuestra soberanía y democracia. No tenemos por qué ponernos sobresaltados, no hay un motivo, menos un tema pendiente limítrofe con nuestros hermanos vecinos”, concluyó la mandataria.

Dina Boluarte dio breve mensaje a la Nación por impasse diplomático con Colombia. Presidencia

Las declaraciones de Dina Boluarte también fueron respaldadas por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. “Ratificamos que nuestra soberanía en Santa Rosa se sustenta en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción. Perú es un país que sabe dialogar con vocación de paz. Sin embargo, hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses, y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia”, dijo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Santa Rosa?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reavivó una antigua polémica fronteriza con el Estado Peruano el pasado 5 de agosto, cuando lo acusó por medio de una publicación en X (antes Twitter) de apropiarse de la Isla Santa Rosa, a la que denominó como “territorio colombiano”. Según el texto difundido, “el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro”.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusa al Gobierno del Perú de apropiarse de territorio. (Video: Canal N)

Como respuesta, el gobierno del Perú emitió un comunicado formal de protesta dirigido a su par en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionaran la soberanía peruana sobre la Isla Santa Rosa, ubicada en la zona fronteriza.

La Cancillería afirmó que “el Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional”