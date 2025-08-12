Perú

Daniel Quintero, persona 'non grata' en Perú: Patricia Juárez presenta moción contra allegado de Gustavo Petro y pide impedir su ingreso al país

Parlamentaria de Fuerza Popular formalizó la medida tras conocerse que el precandidato presidencial, cercano a Gustavo Petro, izó bandera de Colombia en Santa Rosa

Camila Calderón

La congresista Patricia Juárez, integrante de Fuerza Popular, presentó una moción para declarar persona non grata al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero. El acto que motivó la medida se produjo luego de que se difundiera que el allegado al presidente Gustavo Petro izó la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, ubicada en territorio peruano, lo que despertó una serie de reacciones tanto en Lima como en distintas localidades colombianas.

La parlamentaria informó que su moción no solo rechaza la conducta de Quintero, sino que propone “impedir el ingreso al territorio peruano de esta persona”, al tiempo que respalda “plenamente el trabajo de la Cancillería y del Ejecutivo” para canalizar la situación por la vía diplomática.

“En mi moción estamos solicitando que se declare persona non grata e impedir el ingreso del territorio de esta persona, de este señor Daniel Quintero, pero también respaldar absolutamente el trabajo que la Cancillería haga en este caso y que por supuesto haya prudencia, porque no podemos caer en provocaciones que lo único que traerían a nuestro país es una situación de tensión, de incertidumbre, de un gasto realmente en temas bélicos. Creo que esto se puede solucionar perfectamente a través de la vía diplomática”, remarcó en diálogo con ATV.

Según informó Exitosa, la isla Santa Rosa se encuentra ubicada en el río Amazonas y pertenece a la jurisdicción de Perú, aunque su proximidad a las ciudades colombianas de Leticia y Tabatinga la vuelve estratégica. Las imágenes en las que Quintero iza la bandera de su país provocaron incomodidad no solo entre autoridades peruanas, sino también entre residentes colombianos, algunos de los cuales reaccionaron con indignación ante el proceder del precandidato y exalcalde de Medellín.

Al respecto, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Noguera, expresó su malestar e indicó que se adoptarán medidas incluso en el país vecino. “Indignados por este loco sinvergüenza. La población de Leticia. Tengo muchos amigos allí, me están escribiendo, me han pasado el video, están totalmente indignados y vienen presentando denuncias ya para este señor, también vienen declarándolo persona no grata”, expresó.

¿Qué significa ser persona non grata?

Ser declarado persona non grata en Perú implica que una autoridad, por lo general el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Congreso de la República, expresa de manera formal su rechazo o desaprobación hacia una persona extranjera por su comportamiento, declaraciones o acciones consideradas ofensivas o perjudiciales para los intereses del país.

Esta declaración no constituye una sanción penal ni implica automáticamente la expulsión, pero conlleva consecuencias diplomáticas. El gobierno puede restringir el ingreso o la permanencia de la persona afectada en el territorio peruano, o bien solicitar su retiro si ya se encuentra en el país.

En el ámbito diplomático, el término se utiliza habitualmente en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, permitiendo al Estado receptor prohibir la presencia de un funcionario extranjero sin necesidad de justificar su decisión. En el caso de figuras que no ostentan estatus diplomático, la declaración tiene principalmente un carácter político y simbólico, reflejando la postura oficial del Estado peruano frente a conductas consideradas inaceptables.

