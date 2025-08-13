Perú

Así reaccionó Martín Vizcarra al escuchar que afrontará prisión preventiva

Juez Chávez Tamariz consideró que el expresidente inhabilitado no cuenta con arraigo laboral ni familiar y que existe un peligro procesal y de fuga, por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dictó cinco meses en su contra

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Reacción del expresidente Martín Vizcarra al escuchar que irá a prisión | justicia TV

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra bajo el argumento de que no cuenta con arraigo laboral ni familiar relevante. Esta decisión, que responde a un pedido de la fiscalía en el marco de una investigación por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), se apoya en la valoración de un riesgo elevado de fuga y en la necesidad de asegurar su presencia durante el fallo.

Durante la lectura de la resolución, el magistrado recalcó que, aunque Vizcarra se desplazaba por diversas regiones y retornaba a Lima, este patrón de conducta debía analizarse en el contexto de “graves acusaciones de corrupción” y no constituía prueba de un arraigo suficiente. Sobre el arraigo familiar, señaló que su hijo menor y su esposa residen en Moquegua, mientras que el propio investigado vive en la capital, lo que a criterio del juzgado cuestiona la solidez de cualquier vínculo familiar que pudiera motivarlo a permanecer en el país.

También precisó que en los documentos presentados para sustentar asesorías laborales de Vizcarra con el partido Perú Primero, “se observa que son actividades genéricas” y que los informes carecen de nombres, detalles específicos o información adicional que acredite un vínculo de trabajo consistente. Además, que la empresa familiar de Vizcarra está gerenciada por su esposa y sus hijas figuran como socias fundadoras, “por lo que el contrato de trabajo es cuestionable”.

Respecto a la gravedad de los hechos investigados, Chávez Tamariz consideró “imprescindible” garantizar la presencia física del acusado ante la inminente conclusión del proceso judicial.

PJ dictó 6 meses de
PJ dictó 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente. | REUTERS/Gerardo Marin

Así reaccionó Martín Vizcarra

Durante la lectura de la resolución, Martín Vizcarra mostró signos evidentes de tensión; permaneció con las manos entrelazadas y la mirada fija en el magistrado, sin realizar expresiones ostensibles y limitándose a asentir ante lo expuesto por el juez. Al concluir la audiencia, su defensa anunció que presentarán un recurso de apelación a la medida impuesta.

Inmediatamente después, dos efectivos policiales se acercaron al exmandatario. Uno de ellos le dirigió unas palabras al oído y el exfuncionario respondió con un gesto de espera, continuando su conversación final con el abogado. Finalmente, se puso de pie y acompañó a los agentes policiales, sin brindar declaraciones a la prensa congregada en el lugar.

El plazo dado corresponde al tiempo en el que su juicio debería haber culminado con una sentencia. Aunque todavía no se ha confirmado, se espera que sea en el Penal Barbadillo, ubicado en Ate. Este centro penitenciario ha sido utilizado en los últimos años para la reclusión de expresidentes debido a su régimen especial de seguridad y a la infraestructura diseñada para albergar a exmandatarios bajo custodia judicial.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPoder JudicialPerú Primeroperu-politica

Últimas Noticias

Simpatizantes de Martín Vizcarra rompen en llanto, gritan y protestan frente al Poder Judicial tras ser enviado a prisión

Partidarios de Perú Primero rechazaron la orden de prisión preventiva contra el exmandatario con frases como “¡Vizcarra es inocente!” y “¡Los culpables siguen libres!”

Simpatizantes de Martín Vizcarra rompen

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: PJ acepta pedido fiscal y expresidente será ingresado a un penal por 5 meses

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Martín Vizcarra a prisión preventiva

Arequipa celebra 485 años: así son la entrada de ccapo, el cholololo y otras costumbres que llenan de color su aniversario

Las fiestas arequipeñas unen a instituciones, colectivos y vecinos en un calendario que refleja el vínculo entre pasado y presente, y que se prolonga más allá de agosto

Arequipa celebra 485 años: así

Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY: canal tv online del partido por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El equipo peruano busca dar el golpe de visita para llegar con más chances el choque de vuelta en Cusco. Choque de pronóstico reservado. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Cienciano vs Bolívar

El Callao baja sus precios de compra de departamentos: ¿En cuánto está el metro cuadrado?

También se han registrado descensos en el valor de venta en los distritos de San Martín de Porres (-1,7%), Los Olivos (-0,2%), Bellavista (-1,1%), La Perla (-1,2%) y Ate (-1,3%), entre otros

El Callao baja sus precios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Casación rechazó un recurso de

Casación rechazó un recurso de “El Rey de la Efedrina” y validó el decomiso de distintos lotes en Rosario

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

El caso del abusador que ofrecía paseos en Kayak: detuvieron a una mujer por facilitar el ataque a su hija

Fallo histórico: cuatro acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa acordaron un juicio abreviado

Milei hablará por teléfono con Zelensky antes de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

INFOBAE AMÉRICA
La nueva novela de Guillermo

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Brasil, Granada y países africanos por las misiones médicas cubanas

TELESHOW
Los mensajes de odio y

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”