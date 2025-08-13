El ascenso y caída de Martín Vizcarra: de gobernador a presidente, luego inhabilitado y ahora tras las rejas

Martín Vizcarra cumplirá 5 meses de prisión preventiva | Canal N

El expresidente Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva como parte de la investigación por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Así lo ordenó el Poder Judicial este miércoles 13 de agosto, tras reanudar la audiencia.

La diligencia, que se inició el pasado 26 de junio y fue aplazada en varias ocasiones, se retomó luego de que la Fiscalía y la defensa presentaran nuevos documentos.

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, ordenó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra al considerar que no cuenta con arraigo laboral ni familiar suficiente para asegurar su permanencia en el país y sujeción al proceso.

La acusación contra Vizcarra señala que recibió sobornos a cambio de contratos públicos. Este fallo marca un giro significativo en el proceso, que podría tener implicaciones legales más graves para el expresidente, quien ya enfrentaba otras investigaciones por corrupción.

Aunque la prisión preventiva es solo una medida provisional, su cumplimiento podría ser determinante para el avance de la investigación. La decisión fue tomada bajo un alto escrutinio público y el análisis de expertos legales, quienes observan de cerca las repercusiones de este fallo.

Como se sabe en 2011, Vizcarra asumió la gobernación regional de Moquegua. Durante su gestión se ejecutaron dos proyectos emblemáticos: la ampliación de la irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Años después, la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por más de S/ 2 millones de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de estas obras. Se le imputó el delito de cohecho pasivo propio y se solicitó una pena de hasta 15 años de prisión.

La inesperada transición de Martín Vizcarra

El ascenso de Martín Vizcarra en la política peruana fue tan inesperado como vertiginoso. En 2016, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) lo eligió como primer vicepresidente. Un año después, en 2017, Vizcarra fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones.

Su gestión, si bien efectiva en algunos aspectos, estuvo marcada por controversias como el caso de la adenda del aeropuerto de Chinchero, que desató fuertes críticas.

El mayor giro en su carrera ocurrió en marzo de 2018, cuando PPK renunció a la presidencia debido a un escándalo de corrupción. En medio de esta crisis política, Vizcarra asumió el cargo.

Vizcarra cierra el Congreso en medio de la confrontación política

El 30 de septiembre de 2019, Martín Vizcarra disolvió el Congreso amparado en el artículo 134 de la Constitución, tras el rechazo al voto de confianza para sus reformas políticas. Esta medida, anunciada por cadena nacional, fue percibida por muchos como un intento de terminar con la obstrucción legislativa, especialmente de la bancada fujimorista.

En respuesta, el Congreso declaró la “inconstitucionalidad” de la disolución y continuó en funciones, mientras Vizcarra convocaba nuevas elecciones para el 26 de enero de 2020.

La Corte Suprema respaldó la decisión del presidente, aunque el Tribunal Constitucional validó posteriormente la medida. La disolución generó una fuerte polarización política: mientras algunos la consideraron una victoria en favor de las reformas, otros acusaron a Vizcarra de un abuso de poder.

Las elecciones de enero de 2020 resultaron en un Congreso parcialmente renovado, pero la crisis institucional dejó al gobierno de Vizcarra aún más vulnerable.

Pandemia y Vacunagate: Fallos en la gestión de Vizcarra

En marzo de 2020, Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional, imponiendo un confinamiento estricto para frenar el avance del COVID-19. Si bien estas medidas ayudaron a retrasar el pico de contagios, la infraestructura hospitalaria colapsó rápidamente, dejando en evidencia las carencias del sistema de salud. La alta demanda de camas UCI y la falta de recursos fueron factores determinantes en el colapso sanitario.

En paralelo, el gobierno lanzó bonos y programas de apoyo económico, como el bono familiar universal, pero la distribución fue lenta y desorganizada, lo que generó frustración entre los ciudadanos.

El mayor golpe a su imagen ocurrió a inicios de 2021, cuando se reveló el escándalo del Vacunagate. Se descubrió que Vizcarra y su esposa habían recibido la vacuna contra el COVID-19 de manera anticipada, lo que desató un escándalo nacional y aceleró su caída política.

Richard Swing, el nombre que aceleró la caída de Vizcarra

En mayo de 2020, estalló el escándalo de Richard Swing, cuando se reveló que el cantante Richard Cisneros había recibido contratos millonarios del Ministerio de Cultura, a pesar de no tener experiencia en el área. Las filtraciones de audios entre Cisneros y altos funcionarios del gobierno mencionando reuniones en Palacio de Gobierno alimentaron las sospechas de corrupción.

A pesar de que Vizcarra negó estar involucrado, las irregularidades en los contratos y la falta de justificación técnica provocaron un escándalo político que dañó seriamente su imagen.

Bajo la presión de la oposición, el Congreso aprobó su destitución en noviembre de 2020, acusándolo de “incapacidad moral”. Esto aceleró su salida del poder, marcando el comienzo de su caída.

Destitución de Martín Vizcarra y la crisis política

El 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República destituyó a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, a raíz de los escándalos de corrupción relacionados con el caso Richard Swing.

La decisión provocó protestas masivas en varias ciudades del país, especialmente en Lima, donde las manifestaciones terminaron con la muerte de dos jóvenes: Inti Sotelo y Bryan Pintado.

El mismo día de la destitución, Manuel Merino asumió la presidencia provisionalmente, pero su gobierno fue ampliamente rechazado por la ciudadanía, que consideró la vacancia como un golpe de Estado. Tras cinco días de intensas protestas, Merino renunció el 15 de noviembre, y Francisco Sagasti, del Partido Morado, asumió la presidencia interina hasta las elecciones de 2021.

Sobornos y una organización criminal

Aunque Vizcarra había sido destituido, la controversia no terminó allí. En 2021, la Fiscalía abrió investigaciones por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua. Las pruebas apuntaban a que empresas constructoras habrían sobornado al entonces gobernador para obtener contratos públicos.

Los fiscales descubrieron la existencia de una organización criminal, conocida como “Los Intocables de la Corrupción”, que operaba bajo la dirección de Vizcarra, facilitando pagos ilegales a cambio de contratos públicos.

El exmandatario se vio vinculado directamente con estas actividades ilícitas, lo que incrementó aún más los cargos en su contra y profundizó el escándalo. Este fue otro golpe a su legado político, ya marcado por la controversia y el escándalo.

Las inhabilitaciones que lo alejaron de la carrera política

Martín Vizcarra fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años debido al escándalo del Vacunagate en 2020, cuando se reveló que recibió la vacuna de manera irregular.

El Congreso ratificó esta sanción el 16 de abril de 2021, impidiéndole asumir su cargo como congresista, pese a haber sido elegido en 2021. El Tribunal Constitucional validó la decisión.

En junio de 2025, el Congreso aprobó una nueva inhabilitación por su decisión de disolver el Congreso en 2019, pero esta fue desestimada al no alcanzar los votos necesarios. Así, Vizcarra sigue enfrentando sanciones que afectan su futuro político.

Bonus: el romance con Zully Pinchi

En 2022, un nuevo escándalo golpeó a Vizcarra cuando se filtraron mensajes de WhatsApp entre él y la excongresista Zully Pinchi. Los mensajes mostraban una relación poco profesional entre ambos, lo que desató una ola de burlas en las redes sociales.

La situación derivó en el lanzamiento de la viral canción “Mi bebito fiu fiu”, que ridiculizó aún más al expresidente.

