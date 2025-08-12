Perú

Simulacro del examen de admisión de San Marcos: esta es la fecha límite para la inscripción

El simulacro permitirá a miles de jóvenes medir sus habilidades cognitivas y familiarizarse con la dinámica y exigencias del verdadero examen de admisión

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Simulacro del examen de admisión
Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción - UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) estableció el 16 de agosto como la fecha límite para inscribirse en el Simulacro Presencial del Examen de Admisión, que se realizará los días 23 y 24 de agosto en la Ciudad Universitaria. Esta actividad representa una oportunidad clave para quienes aspiran a ingresar a la universidad más antigua de América y una de las más competitivas del país.

Oportunidad para futuros postulantes

El simulacro permitirá a miles de jóvenes medir sus habilidades cognitivas y familiarizarse con la dinámica y exigencias del verdadero examen de admisión. La evaluación reproducirá las condiciones reales de la prueba oficial, incluyendo protocolos de seguridad y formatos de preguntas, lo que brinda a los postulantes una experiencia similar a la que enfrentarán al intentar su ingreso a la universidad.

El examen de admisión de la UNMSM es reconocido por su alta rigurosidad y masividad. Cada año, la universidad recibe decenas de miles de postulaciones, aunque solo una fracción logra alcanzar una vacante en las carreras más demandadas, como Medicina Humana, Derecho, Psicología, Ingeniería Industrial y Administración. El proceso destaca por su nivel de competencia y el filtro académico que impone entre aspirantes de todo el país.

Universidad San Marcos
Universidad San Marcos

Proceso de inscripción: pasos obligatorios

Para participar en el simulacro, los interesados deben completar tres pasos esenciales:

  1. Realizar el pago de S/ 100.00 con el código 9517. El abono puede efectuarse presencialmente en el Banco de la Nación o virtualmente a través de la plataforma Págalo.pe.
  2. Esperar un lapso de seis horas una vez realizado el pago.
  3. Registrar el pago y los datos personales en la página web oficial: admision.unmsm.edu.pe. Al concluir el proceso, el sistema generará un código de participación, confirmando la inscripción.
(Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
(Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 16 de agosto. La Oficina Central de Admisión (OCA) recomienda seguir cuidadosamente todas las instrucciones publicadas tanto en su portal oficial como en sus cuentas de redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok, bajo el nombre “Admisión UNMSM”.

Medidas de seguridad y condiciones del simulacro

El 23 y 24 de agosto, la Ciudad Universitaria implementará un estricto control para el acceso y el desarrollo del simulacro. No estará autorizado el ingreso de celulares, radios, reproductores MP4 o MP3, dispositivos USB, microcámaras, audífonos ni ningún otro equipo de transmisión o recepción de datos. Tampoco se permitirá la tenencia de aparatos que faciliten la conectividad con el exterior durante la evaluación.

La prueba se extenderá durante tres horas y contendrá 100 preguntas abarcando las cinco grandes áreas académicas de la UNMSM: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Examen de admisión: alta competencia en San Marcos

El proceso de admisión de la UNMSM suele registrar una de las tasas de postulaciones más elevadas del Perú, especialmente en carreras como Medicina Humana, Derecho y Psicología, que cada año suman miles de aspirantes. La exigencia del examen y la limitada asignación de vacantes convierten al acceso en un reto considerable. En algunas áreas, la proporción de admitidos no supera el 10% de los postulantes.

Mediante el simulacro, la universidad busca que sus futuros estudiantes enfrenten una experiencia reiterativa de lo que será el examen real, propiciando que lleguen mejor preparados y reduzcan el margen de error al momento de competir por una de las codiciadas vacantes.

Temas Relacionados

San Marcosexamen de admisión de la UNMSMperu-noticias

Últimas Noticias

Resultados del Gana Diario del lunes 11 de agosto 2025 ¿Se rompió el pozo millonario?

Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor en el sorteo de este lunes

Resultados del Gana Diario del

Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vuelve la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con los choques por los octavos de final. También, se jugará la Champions League con presencia de futbolistas peruanos

Partidos de hoy, martes 12

El majestuoso quinceañero de la nieta de César Acuña, que habría costado más de medio millón de soles: “Solo lo superaría un familiar”

El evento, realizado en el Jockey Club, fue organizado durante seis meses y contó con invitados de lujo. Con el reguetonero Lunay, La Charanga Habanera y una impresionante torta de dos metros, la celebración se volvió tendencia

El majestuoso quinceañero de la

“América TV se zurró en la carta notarial de Jorge Benavides”: Magaly Medina sobre entrevista de Dayanita con la Chola Chabuca

La conductora de Magaly TV La Firme sostuvo que dicho canal mostraría doble moral al permitir que la actriz cómica aparezca pese a su contrato vigente con JB, y aseguró que si se tratara de una de sus figuras, el canal no lo permitiría

“América TV se zurró en

Gisela Valcárcel se habría reunido con su familia para hablar de la muerte y su última voluntad: “No quiero cámaras en mi entierro”

La conductora contó que ya dejó claro cómo quiere que sea su despedida y el legado que quiere dejar

Gisela Valcárcel se habría reunido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso de Diego Fernández Lima,

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

El polémico exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por estafas

Ni contenedor, ni prefabricada: Tiny House, la casa que se consigue por $880.000 lista para instalar

Crisis en los kioscos: cerraron 16.000 locales en el último año y el sector cae a mínimos históricos

Misterio en Coghlan: declara el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Electoral de Bolivia

El Tribunal Electoral de Bolivia confirma el segundo debate de candidatos pese a ausencias clave

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

Fito Páez presentó su nuevo libro: “Lo poético también es una madre dando la teta”

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

TELESHOW
El cantante de Ke Personajes

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel