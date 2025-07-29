Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-I: habilitan link para la inscripción de la prueba

Los postulantes de la UNMSM ya pueden registarse y descargar el reglamento de la evaluación a través de la plataforma oficial de la casa de estudios

Por Alejandro Aguilar

San Marcos lanzó el link
San Marcos lanzó el link oficial del examen de admisión - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) difundió el cronograma oficial para el proceso de admisión 2026-I. El examen se realizará en cuatro fechas: sábado 13, domingo 14, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025.

La casa de estudios habilitó el enlace de inscripción en su plataforma virtual, donde los aspirantes pueden concretar su registro para la prueba. El proceso para acceder al reglamento y completar la inscripción incluye los siguientes pasos:

Pasos para acceder al reglamento

  • Realizar el pago en una agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma virtual Págalo.pe.Cuenta: 9516 Monto: S/70
  • Esperar seis horas hábiles e ingresar a: admision.unmsm.edu.pe/portal
  • Ubicar la opción “Descargar Reglamento de Admisión 2026-I” e ingresar: Código de operación o secuencia de pago Fecha de operación Datos solicitados
  • El reglamento de admisión 2026-I será enviado al correo registrado.
El examen de admisión se
El examen de admisión se llevará a cabo en septiembre. (Foto: Andina)

Pasos para una correcta inscripción

  • Luego de ingresar los datos solicitados en el portal admision.unmsm.edu.pe/portal, el reglamento llegará al correo electrónico del postulante.
  • Realizar el pago del derecho de inscripción, con el DNI del aspirante, en las agencias del Banco de la Nación o en Págalo.pe. Indicar el número de prospecto: 100000. Los montos son los siguientes:

Institución educativa pública (código: 9501): el pago es de S/400 y rezagados S/450

Institución educativa privada (código: 9502): el abono es de S/800 y rezagados S/850

El pago puede realizarse en una agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe.

  • Esperar seis horas hábiles, ingresar nuevamente a admision.unmsm.edu.pe/portal e iniciar la inscripción ingresando la información solicitada.
  • Verificar los datos antes de completar el proceso y hacer clic en “Registrar inscripción”.
La UNMSM ofrecerá más de
La UNMSM ofrecerá más de 2500 vacantes para su próximo examen de admisión 2026-I. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Carreras profesionales de San Marcos

  1. Administración
  2. Administración de la Gastronomía
  3. Administración de Negocios Internacionales
  4. Administración de Turismo
  5. Administración Marítima y Portuaria
  6. Antropología
  7. Arqueología
  8. Arquitectura y Urbanismo
  9. Arte
  10. Auditoría Empresarial y del Sector Público
  11. Bibliotecología y Ciencias de la Información
  12. Ciencia de la Computación
  13. Ciencia de los Alimentos
  14. Ciencia Política
  15. Ciencias Biológicas
  16. Comunicación Social
  17. Computación Científica
  18. Conservación y Restauración
  19. Contabilidad
  20. Criminalística Financiera Forense
  21. Danza
  22. Derecho
  23. Economía
  24. Economía Internacional
  25. Economía Pública
  26. Educación
  27. Educación Física
  28. Enfermería
  29. Estadística
  30. Farmacia y Bioquímica
  31. Filosofía
  32. Física
  33. Geografía
  34. Genética y Biotecnología
  35. Gestión Tributaria
  36. Historia
  37. Ingeniería Agroindustrial
  38. Ingeniería Ambiental
  39. Ingeniería Biomédica
  40. Ingeniería Civil
  41. Ingeniería de Minas
  42. Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo
  43. Ingeniería de Sistemas
  44. Ingeniería de Software
  45. Ingeniería de Telecomunicaciones
  46. Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento
  47. Ingeniería Eléctrica
  48. Ingeniería Electrónica
  49. Ingeniería Geográfica
  50. Ingeniería Geológica
  51. Ingeniería Industrial
  52. Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital.
  53. Ingeniería Mecánica de Fluidos
  54. Ingeniería Mecatrónica
  55. Ingeniería Metalúrgica
  56. Ingeniería Nuclear
  57. Ingeniería Química
  58. Ingeniería Textil y Confecciones
  59. Investigación Operativa
  60. Lenguas, Traducción e Interpretación
  61. Lingüística
  62. Literatura
  63. Marketing
  64. Matemática
  65. Medicina Humana
  66. Medicina Veterinaria
  67. Microbiología y Parasitología
  68. Nutrición
  69. Obstetricia
  70. Odontología
  71. Presupuesto y Finanzas Públicas
  72. Psicología
  73. Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
  74. Química
  75. Sociología
  76. Tecnología Médica
  77. Trabajo Social
  78. Toxicología

Cronograma del examen, según el área del postulante

Sábado 13 de septiembre:

  • Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión)
  • Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales)

Domingo 14 de septiembre:

  • Área B (Ciencias Básicas)
  • Área C (Ingenierías)

Sábado 20 de septiembre:

  • Área A (Ciencias de la Salud, excepto Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 21 de septiembre:

  • Escuela Profesional de Medicina Humana

