Onelia Molina aclara que no conserva el anillo de compromiso que le dio Diego Chávarri: “Se lo entregué a producción hace años”

La odontóloga y modelo aseguró que no guarda la sortija que el exfutbolista le obsequió en 2022

Por Cecilia Arias

Onelia Molina aclara que no conserva el anillo de compromiso que le dio Diego Chávarri: “Se lo entregué a producción hace años”. Video: Espectáculos

En medio de su regreso a ‘Esto es Guerra’, Diego Chávarri volvió a poner sobre la mesa un tema del pasado: el anillo de compromiso que le entregó a Onelia Molina en 2022. El exfutbolista declaró en ‘América Espectáculos’ que le gustaría recuperarlo, incluso bromeando con que lo empeñaría para comprarse otra cosa. “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”, comentó entre risas.

Sus palabras generaron reacciones inmediatas en redes y en el entorno de la influencer. Las cámaras de ‘Más Espectáculos’ buscaron la versión de Onelia, quien se mostró firme en su decisión de no avivar la polémica.

No tengo que decir absolutamente nada de una tercera persona. Yo creo que en su momento ya hablé de él. Le tengo mucho respeto a su familia y, por respeto a eso, no voy a comentar nada. Le deseo lo mejor”, expresó con serenidad.

Eso sí, fue clara al precisar que no conserva la joya que reclama su expareja. Según explicó, el anillo quedó en manos de Francesco, miembro de producción de ‘Esto es Guerra’, hace varios años, y nunca lo recuperó.

“Ese anillo yo no lo tengo. Se lo pueden preguntar a Francesco, que hace años se lo di y nunca me lo devolvió. Si no, se lo devolvería para que de repente ahí lo pueda vender o algo, pero la verdad que no lo tengo”, señaló, dejando en claro que el tema está cerrado para ella.
Diego Chávarri pide a Onelia Molina que le devuelva el anillo de compromiso. Video: América Espectáculos

Mientras tanto, Chávarri dejó entrever que hay más detrás de la historia, diciendo “claro, no me hagas hablar” ante las cámaras, y también desmintió supuestas infidelidades durante su relación. “Jamás en la vida fui infiel. Nosotros terminamos un día y después de varios días a mí me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga caminando”, sostuvo durante un segmento del programa.

Onelia Molina y su reconciliación con Mario Irivarren

Más allá del cruce mediático con su ex, Onelia Molina atraviesa un momento positivo en su vida sentimental. Este 7 de agosto, la modelo y Mario Irivarren confirmaron en vivo que han decidido darse una nueva oportunidad. La revelación llegó con un beso en el set de ‘Esto es Guerra’, generando una ola de comentarios en redes sociales.

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, declaró Mario, tomando la mano de Onelia. La pareja estuvo separada por tres meses, en medio de rumores y tensiones mediáticas.

El reencuentro se gestó tras un viaje a Chile que ambos realizaron recientemente. Según contó Irivarren, el objetivo fue reencontrarse como pareja y evaluar si podían retomar el vínculo. “Fue un viaje muy lindo, divertido, lleno de paz, amor y comprensión. Más allá de ser pareja, también fuimos amigos y eso estamos tratando de recuperar”, dijo.

Mario Irivarren y Onelia Molina oficializan reconciliación con beso en vivo. Video: TikTok @riclatorrez / América TV

Por su parte, Onelia admitió que la decisión de volver no fue fácil. “Creo que las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido en este tiempo. Hemos mejorado en muchas cosas. ¿Por qué no darnos una oportunidad?”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un futuro juntos más estable.

Mario Irivarren responde ante críticas luego de responder sobre futura boda

La reconciliación llega después de que Mario, en su pódcast Good Time, confesara que sí se casaría con Onelia, aunque en un juego televisivo anterior había evitado mencionarlo, lo que le generó críticas, incluso de Magaly Medina. Esta última consideró que el comentario en televisión fue una falta de respeto para la modelo.

Mario Irivarren se retracta tras comentarios polémicos sobre matrimonio con Onelia Molina. Video: Good Time

Lejos de molestarse, Onelia tomó con naturalidad las declaraciones de Mario sobre un posible matrimonio. “Me imagino que respondió por lo que se le preguntó y él respondió y ya, me parece perfecto y está bien”, comentó.

Al ser consultada si le gustaría casarse, fue honesta: “Yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Casarse y ser felices, tener una familia. Definitivamente, yo creo que sí”.

