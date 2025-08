Florinda Meza publica emotivo mensaje en medio de duras críticas y agradece apoyo de fan peruana: “Te mando un fuerte abrazo”

Carlos Villagrán arremetió contra serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Es una porquería” | América TV

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños y recordada por sus papeles en “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, volvió a atraer la atención del público y los medios tras publicar en sus redes sociales una serie de imágenes de los personajes de Chespirito. La actriz acompaña la publicación con un extenso mensaje donde resalta: “Mis verdaderos tesoros”, en clara alusión al legado artístico de la exitosa franquicia de comedia latinoamericana.

Esta publicación tiene lugar después de las reacciones que ha generado la bioserie 'Chespirito: sin querer queriendo’, además de las fuertes críticas de parte de exintegrantes del elenco de los programas creados por Gómez Bolaños.

Edgar Vivar habla de Florinda Meza tras polémica por la serie Chespirito: sin querer queriendo. América TV

En los últimos días, figuras como Carlos Villagrán, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, quien hoy en día se encuentra en Perú con su circo, han ofrecido declaraciones sobre la relación profesional y personal que mantuvieron con Meza y sobre diversos desacuerdos ocurridos tras la muerte de Chespirito.

Además, se han referido sobre la bioserie de Chespirito. Mientras Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves han demostrado su apoyo, Carlos Villagrán ha expresado abiertamente su rechazo.

Paola Montes de Oca está en Lima y vivió emotivo encuentro con Maria Antonieta de las Nieves. América TV

La respuesta de Florinda Meza

Frente a este ambiente de cuestionamientos, Florinda Meza eligió responder publicando una tira de imágenes históricas con personajes icónicos como Doña Florinda, el Chavo, el Chapulín, la Chilindrina y Quico, entre otros. La actriz destacó el valor sentimental y artístico de estas creaciones, señalando que forman parte de su mayor legado, más allá de las disputas públicas o enfrentamientos.

“¿Saben qué? Ustedes son mis verdaderos tesoros. Por eso les contaré que las grabaciones de “Chespirito” duraron 25 años. El Chavo siguió siendo parte del programa hasta 1992. La emisión se dejó de producir en 1995, estando en la cúspide, con el mejor rating y con todos los anunciantes comprometidos. Así quiso Roberto, su creador, que se despidiera. En Latinoamérica nunca dejó de transmitirse", escribió, centrándose en la producción de su fallecido esposo.

Florinda Meza publicó en su IG una tira de fotos y conmueve a sus fans.

“En México arrasó cuando lo reprogramaron en el 2000, para sorpresa de aquellos que creyeron que nunca volvería. En el 2020, por cuestiones ajenas al público, los programas salieron del aire. Afortunadamente, en 2024 regresaron, aunque de manera parcial, pues aún faltan muchos capítulos y personajes por aparecer en pantalla. Esto lo saben muy bien los buenos que siempre nos han seguido. Pero lo cuento para que las nuevas generaciones no se confundan pensando que el éxito del programa sólo duró 8 años”, agregó.

Florinda Meza y las palabras hacia sus excompañeros

La actriz ha optado por no ser frontal ante las críticas. Lejos de devolver los cuestionamientos, se refirió a sus excompañeros como un “maravilloso grupo”, que alcanzó un logro histórico.

“Lo que en este maravilloso grupo logramos, con el liderazgo de Roberto Gómez Bolaños, es histórico. No hablo de números, ni de ganancias, hablo del cariño de más de 5 generaciones que han disfrutado de esta joya. Ese es el legado para proteger: lo que significa Chespirito en las vidas de tanta gente. Yo he leído siempre los mensajes de agradecimiento y de amor que durante 50 años nos han hecho llegar. Por eso, para mí, ustedes son lo más importante y siempre he defendido y defenderé a la bonita vecindad que hemos formado todos. Esa es la magia que nunca terminará“, concluyó.

Florinda Meza publica foto de sus compañeros en medio de fuertes críticas.

Responde a seguidora de Lima

Los comentarios a la publicación de Meza se llenaron de muestras de apoyo por parte de fanáticos internacionales y seguidores que reconocen la influencia de los personajes creados por Chespirito a lo largo de varias generaciones. La actriz también se animó a contestar a sus fans, entre ellos a una peruana, quien le expresó su admiración y cariño.

“Querida Florinda Meza, Me dirijo a ti con mucho cariño y respeto desde Lima, Perú. Quiero expresarte mi más sincero apoyo y admiración por la forma en que has enfrentado los desafíos y las personas con malas intenciones que han intentado perturbar tu paz. Sé que eres una mujer fuerte y valiente, y que el ángel que siempre te protege, Roberto Gómez Bolaños, te guía y te cuida desde el cielo”, escribió la usuaria.

“Muchas gracias por tus palabras. Te mando un fuerte abrazo”, respondió a la peruana, quien reaccionó bastante emocionada.

Florinda Meza respondió a fan peruana. IG

Mientras la controversia continúa, Florinda Meza ha causado nostalgia recordando el legado de Chespirito.