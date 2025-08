Carlos Villagrán rechazó la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Es una porquería”

Carlos Villagrán arremetió contra serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Es una porquería” | América TV

Carlos Villagrán sigue dando de qué hablar por sus comentarios acerca de la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, que cuenta la vida detrás del éxito de Chespirito y todas las series, consagrándose con ‘La vecindad del Chavo’ y todos sus integrantes.

En su llegada a Perú para su show circense, el actor conversó con diversos medios, pero, en la conferencia de prensa, se refirió a su trabajo como Kiko, en la recordada serie. En un inicio, el actor marcó distancia y pidió respeto por su trabajo. Señaló que no hablaría de la nueva ficción, porque considera que el público es el único que debe referirse a ello.

“Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar, yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie ni nada”, mencionó.

Incluso evidenció respeto por la memoria de Roberto Gómez Bolaños, afirmando que no tiene nada malo que hablar de su obra, pues el fundador no tiene cómo defenderse. “Es más, yo no puedo decir algo en contra porque Chespirito está muerto y no se podría defender”, dijo, lo que llevó a generar aplausos en el público.

Carlos Villagrán regresa a Lima a los 81 años para interpretar a Quico en un espectáculo circense (IG)

Arremetió contra el nuevo guion

Aunque ante la audiencia Carlos Villagrán intentó mantener la cordura, detrás de cámaras sorprendió con su respuesta. En la previa a una entrevista con ‘Desvelados’, el actor explicaba que no hablaría del tema de la nueva serie, marcando distancia del periodista que lo entrevistaría.

Sin embargo, en medio de su explicación por la que no hablaría del tema, sorprendió con un fuerte calificativo a este guion. “De todas maneras te voy a decir: ‘yo no hablo de ese tema’. Nos ahorramos eso. Es una porquería eso (la nueva serie)”, mencionó, sin notar que las cámaras y micros estaban encendidos.

Carlos Villagrán rechazó la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Es una porquería”

Estas palabras generaron gran sorpresa, pero evidenciarían lo que realmente Villagrán considera de esta serie. Aunque en más de una oportunidad ha preferido no dirigirse sobre el tema, ha jugado con la ambigüedad de dejar al público a Juzgar o hasta ha mencionado que su personaje de Kiko es irrepetible, en referencia al actor que lo interpreta.

Por otro lado, durante la entrevista, Villagrán fue consultado sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños y cómo la creación de su personaje de la mano de Chespirito lo habría ayudado a influir en su carrera.

El artista fue muy claro al respecto y marcó una distancia de su exjefe. El artista aseguró que él fue el creador de su personaje, pues lo único que sabía es que Kiko era un niño, pero todo el desarrollo del mismo fue por su propia creatividad.

Kiko se reencontrará con sus seguidores peruanos.

“No influyó nada, absolutamente, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Me dijeron: ‘vete a cambiar, va a ser un niño’, fue todo lo que me dijeron. Yo busqué un traje de marinerito y dijo que hable con los cachetes inflados. Todos hicieron su papel y le ponían más cosas”, sentenció.

De esta manera, Carlos Villagrán, una vez más llama la atención con sus polémicos comentarios y deja en claro que, pese a los años, existe aún una clara distancia entre los personajes de ‘El Chavo del 8′ que aún siguen vigentes.