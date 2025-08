Carlos Villagrán y su dura respuesta sobre su relación con Florinda Meza

Carlos Villagrán viene dando de qué hablar por sus ácidos comentarios sobre la recién estrenada serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que narra, entre ficción y realidad, la vida de Roberto Gómez Bolaños, de mano de su hijo Roberto Gómez Fernández.

Como se recuerda, entre los actores de la recodada comedia hubo un quiebre que evidenció las diferencias entre ellos. Es por eso que, a raíz de la reciente ficción, más de uno ha evidenciado lo que se habría vivido detrás de cámaras que desencadenaría la distancia que terminó por hacerse pública.

Es así que, recientemente, Carlos Villagrán llegó a Lima para presentar su circo y conversó con La Chola Chabuca en su programa ‘Esta Noche’, donde se refirió, aunque indirectamente, a Florinda Meza.

Durante la conversación, Ernesto Pimentel prefirió no ser directo al preguntarle por Florinda Meza, sino que lo hizo a través del personaje de Doña Florinda. “Solo quiero hablar del personaje. De tu mamá. ¿Había una buena relación con Kiko?“, dijo, en clara alusión a si se llevaba bien o no con Florinda Meza.

Al respecto, Villagrán también prefirió evitar el conflicto y no entró en detalles. Aunque desde el comienzo ha marcado su distancia de las críticas a la nueva serie, respecto a su excompañera de elenco, dijo una frase que evidenciaba que existía distanciamiento.

“Yo era huérfano”, dijo tajante, y aunque no quiso ahondar en el tema, estas palabras fueron suficientes para dejar en claro que una relación entre ambos nunca existió.

En esa línea, también fue consultado sobre su relación con María Antonieta de las Nieves, quien tuvo el rol de ‘La Chilindrina’ en la serie. Al respecto, Villagrán tampoco quiso ahondar en el tema.

El actor prefirió referirse a todo el equipo de trabajo y aseguró que aunque no existía una relación cercana, sentía cariño por sus colegas.

“Se puede decir que no hubo, ni para bien, ni para mal. Cuando digo que no había relación no significa que no los quería, los quería y los saludaba. Éramos compañeros de trabajo y cumplíamos”, mencionó.

El chavo del 8 cautivó al público desde su primera aparición al aire, a inicios de los 70 (Foto: Archivo)

Por ello, sobre María Antonieta de las Nieves, tampoco confirmó una cercanía, pero dejó en claro que admiraba su trabajo como actriz. “Yo admiro a ‘La Chilindrina’ porque cumplía y es una sensacional actriz”, contestó.

Carlos Villagrán no quiere reunirse con María Antonieta de las Nieves ni Edgar Vivar

El actor, ya antes, se había referido a su difícil relación con sus excompañeros. En su llegada a Lima, Carlos Villagrán conversó con ‘Amor y Fuego’ y fue consultado por un posible reencuentro con María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, quienes también están en Perú.

Los tres recordados personajes de ‘La Vecindad del Chavo’ están en Perú para presentar sus espectáculos circenses, por lo que los fanáticos desean un reencuentro, pero Villagrán se encargó de descartarlo.

“Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones, los respeto a todos, pero no”, sentenció.

Recalcó que ese es el deseo de muchos, pero no considera se pueda volver una realidad, pese a estar tan cerca por estos días. “Los periodistas yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, finalizó.