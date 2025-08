Florinda Meza responde si Ramón Valdés se fue de ‘El Chavo del 8’ por su culpa tras volverse la directora

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

El estreno de la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, dedicada a la vida de Roberto Gómez Bolaños, provocó que reaparecieran rumores y versiones sobre el origen del romance entre el creador de El Chavo del 8 y Florinda Meza, así como sobre el ambiente que se vivía dentro del exitoso programa humorístico mexicano.

Recientemente, Esteban Valdés, hijo del recordado Ramón Valdés (‘Don Ramón’), señaló en una emisión del programa Ventaneando que la salida de su padre del elenco no se debió a un ofrecimiento laboral ni a la intervención de Carlos Villagrán (‘Quico’), como durante años se especuló.

Según relató: “La razón por la que mi papá salió no fue porque le ofrecieron más dinero, sino porque ya no estaba feliz con la nueva directora del programa”. En sus palabras, la designación de Florinda Meza como directora causó el malestar de su padre, quien no deseó afectar personalmente a Gómez Bolaños: “Muchos piensan que mi papá salió porque Carlos (Villagrán) se lo llevó, pero mi papá dijo ‘no, yo no puedo hacerle esto a Chespirito’”, subrayó Esteban Valdés durante su intervención televisiva.

Florinda Meza responde a lo que aseguró Esteban Valdés

Florinda Meza ignora las críticas por serie ‘Chespirito’: “No le afecta, son mentiras”

Ante las nuevas especulaciones y preguntas del público, Florinda Meza utilizó su cuenta de Instagram para responder a una seguidora, quien le consultó sobre la veracidad de los dichos y le preguntó si la salida de Ramón Valdés realmente obedeció a su llegada como directora.

La pregunta decía: “¿Cuál fue tu problema con Ramón? ¿De verdad se fue por tu culpa? Y piensa que, a pesar de tantos años desde su partida, sigue siendo el más querido del público”.

La actriz respondió directamente a esta inquietud: “Yo también quise mucho a Ramón. Es lógico que el público lo quiera, era muy auténtico y simpático. Nunca tuve un problema con él. Eso es lo que puedo decirte”. Con estas palabras, Meza negó cualquier conflicto y aseguró que no existió fricción entre ambos, ni responsabilidad de su parte en la decisión de salida de Ramón Valdés del programa.

Florinda Meza

El interés por el detrás de cámaras de El Chavo del 8 y la figura de sus actores continúa vigente, poniendo nuevamente en primer plano las versiones y declaraciones de los protagonistas y sus familiares, mientras la memoria de Don Ramón goza de un afecto especial entre la audiencia décadas después de su partida.