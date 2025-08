José Cueto rechaza pedido de la Corte IDH que se opone a la ley de amnistía: “No son nadie para decirnos qué hacer”

El congresista José Cueto defendió la ley de amnistía a la PNP y las FF.AA. y critió el pedido de la Corte IDH. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

El congresista de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, expresó su firme rechazo al reciente pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitó al Estado peruano suspender de inmediato el proyecto de ley de amnistía que beneficiaría a militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados por presuntos delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

En entrevista con RPP, el parlamentario calificó el pronunciamiento del tribunal internacional como “una injerencia en nuestra soberanía jurídica”. “Ellos no son nadie, a ellos nadie los ha elegido para tomar decisiones del país”, afirmó el legislador. Según dijo, las decisiones del Congreso, como órgano independiente del Estado, no deben estar sujetas a recomendaciones de instancias supranacionales.

“Nadie, ni la Corte IDH, ni la OEA, tiene que tomar posición o peor, tratar de insinuar u ordenar que tomemos una posición contraria a lo que el Congreso ha decidido con una ley”, añadió.

Aprueban proyecto de ley que otorga amnistía a FF.AA. y PNP procesados durante lucha contra el terrorismo. (Foto referencial: Agencia Andina)

Respaldó al Ejecutivo

Durante la entrevista, Cueto también expresó su respaldo a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia, Juan Alcántara, por la postura crítica que ambos han asumido frente a la Corte IDH.

“Felicito a la señora presidenta y al ministro de Justicia, quienes tomaron una posición en contra (del pedido) de la Corte IDH, que desde mi punto de vista es una injerencia en nuestra soberanía jurídica”, remarcó.

Asimismo, señaló que confía en que el Ejecutivo procederá con la promulgación de la norma aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio, en segunda votación. “Yo espero que, en consecuencia de las declaraciones de la señora presidenta, mañana o dentro de poco, promulgue esta ley”, declaró para el citado medio.

Dina Boluarte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tenido una relación tensa. Foto: Andina / CIDH

Críticas a organizaciones de derechos humanos y a la Corte IDH

El parlamentario también cuestionó a algunos abogados y defensores de derechos humanos que, según dijo, “siempre están respaldándose en estas organizaciones supranacionales”. Cueto afirmó que esas voces tampoco deben influir en las decisiones internas del país: “A ellos también se les tiene que decir que no son parte del Gobierno”, declaró para RPP.

En su resolución del 26 de julio, la Corte IDH advirtió que el proyecto de ley impulsado en el Congreso podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos como Barrios Altos y La Cantuta.

Comisión Permanente del Congreso aprobó proyecto de ley que otorga amnistía a Fuerzas Armadas y Policías procesados durante lucha contra el terrorismo. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Por otro lado, el tribunal convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto en San José, Costa Rica, en la que participarán representantes del Estado peruano, familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cueto recomienda no asistir

Pese a la convocatoria internacional, Cueto recomendó al Gobierno no acudir a la audiencia convocada por la Corte IDH. “He trabajado dos años en la OEA, en la Comisión del Perú ante la OEA, y he visto cómo se desarrollan esas audiencias, donde básicamente siempre es en contra del Estado”, explicó.

En ese sentido, el congresista insistió en que no se debe conceder legitimidad a estos espacios. “Yo no iría, no les daría, como dicen los muchachos, no les daría bola a estas organizaciones”, concluyó.

Parlamentario se refirió al tema de los congresistas 'mocha sueldos'. | Congreso

Las declaraciones del congresista se suman a una creciente controversia en torno al proyecto de ley, que ha generado preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos humanos, pero que, para sectores del Congreso, representa un acto de reivindicación hacia las Fuerzas Armadas y otros actores involucrados en la lucha contra el terrorismo.

Dina Boluarte defiende ley de amnistía

Durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, la presidenta Dina Boluarte expresó un firme respaldo a la ley de amnistía para militares y policías, y rechazó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en este proceso.

Dina Boluarte asegura que no permitirá la intervención de la CIDH | TV Perú

“El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, expresó.