Xiomy Kanashiro responde cómo reaccionó Jefferson Farfán a las revelaciones de Chechito: “Él sabía”

Durante su participación este domingo 27 de julio en el programa de preguntas de Beto Ortiz, el cantante sorprendió al referirse a Xiomy Kanashiro. La pregunta se refería a si había tenido un encuentro con la pareja de Jefferson Farfán en un Airbnb; sin embargo, no ahondaba en el contexto de esta situación.

Al respecto, se especularon muchas situaciones, entre ellas un posible encuentro amoroso entre ambos, pero todo fue aclarado por el propio protagonista. Contó que se trató de un encuentro para grabar su videoclip, en donde la popular ‘Chinita’ es la protagonista. “Ella fue la primera modelo que grabó conmigo. Yo estaba nervioso, pero ella fue buena onda”, dijo en un inicio.

‘Chechito’ revela encuentro con Xiomy Kanashiro en Airbnb y sorprende con detalles: “Le pedí que se quedara”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Contó que incluso le sorprendió verla en bikini, pues en conversaciones anteriores a la grabación, ella le había dejado claro que no habría ese tipo de escenas. Pero, luego del encuentro profesional, Chechito confirmó que le pidió que se quedara, en un tono amical. “No tenía otras intenciones. Hay que subrayar eso. Más enemigos no quiero”, mencionó.

Allí, el artista dejó en claro que fue una propuesta colectiva, pues deseaba seguir compartiendo tiempo con todos los miembros del staff que ese día fueron parte de la grabación de su video. “Terminamos de grabar, ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer (...) sí le dije: ‘Quédate un poco más para compartir un rato’. Cuando me dijo que tenía sus cosas, ya no le insistí. Todos tenemos cosas que hacer”, relató el artista.

Xiomy Kanashiro cuenta cómo reaccionó Jefferson Farfán

La bailarina es actual pareja del deportista Jefferson Farfán, por lo que más de uno quiso conocer cómo es que el exfutbolista reaccionó ante las declaraciones que involucraban a su novia.

La propia Kanashiro explicó que el exintegrante de Alianza Lima estaba al tanto de lo que pasó en aquella ocasión con el cantante, por lo que explicó que su pareja no se incomodó. “No para nada, Farfán sabía de ese videoclip”, dijo en un inicio para ‘Amor y Fuego’.

Xiomy Kanashiro responde cómo reaccionó Jefferson Farfán a las revelaciones de Chechito: “Él sabía”

Además, señaló que ella prefirió salir a aclararlo antes en sus redes sociales para evitar mayores especulaciones. “Solo di mi razón de que era un videoclip nada más, sino que quisieron hacer ese juego, pero yo fui a grabar un videoclip”, mencionó también la joven.

Pese al mal momento o lo que pudo especular sobre ella ante las declaraciones del cantante, Xiomy remarcó su admiración por el artista, destacando que le desea lo mejor. “Me parece un joven súper talentoso y le deseo lo mejor a Chechito siempre”, sentenció la influencer.

Las declaraciones de Chechito en ‘El Valor de la Verdad’ pusieron a Xiomy Kanashiro en el centro de atención de la farándula peruana, por lo que más de uno se cuestionó si es que la bailarina podría volver a trabajar con el cumbiambero pese al tenso momento que le hizo pasar.

Xiomy Kanashiro y Chechito sí se lucieron juntos y muy cercanos: ¿por qué fue?

Muy diplomática, Xiomy explicó que no le dice no a los trabajos, pero en una situación como esta preferiría reflexionarlo antes. “Yo creo que chamba es chamba, no tendría ningún problema en realidad, pero lo pensaría la verdad”, finalizó.