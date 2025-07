‘Chechito’ confirma encuentro con Xiomy Kanashiro en un Airbnb y aclara por trabajo: “Le dije: ‘Quédate un poquito más’”

Xiomy Kanashiro y Chechito: revelan lo que ocurrió en el Airbnb donde grabaron juntos un videoclip. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Sergio Romero, más conocido como ‘Chechito’, volvió a acaparar la atención pública tras su participación en El Valor de la Verdad, donde se sentó frente a Beto Ortiz para enfrentar preguntas que muchos esperaban oír, especialmente aquellas relacionadas con Xiomy Kanashiro, la joven que actualmente mantiene una relación con Jefferson Farfán.

En medio de la expectativa, Chechito no rehuyó a las interrogantes y, por el contrario, ofreció una versión detallada sobre el recordado encuentro que tuvo con Xiomy en un Airbnb. Aunque se había especulado mucho sobre la naturaleza de esa reunión, el cantante aclaró que todo se trató de un tema netamente profesional.

Según explicó, aquel día ambos coincidieron en una locación alquilada específicamente para grabar un videoclip musical, siendo la popular ‘Chinita’ la primera modelo con la que él trabajó en ese formato. Esto, según él, lo puso muy nervioso, pero la modelo se mostró amable y le dio confianza para desenvolverse ante cámaras.

‘Chechito’ revela encuentro con Xiomy Kanashiro en Airbnb y sorprende con detalles: “Le pedí que se quedara”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Ella fue la primera modelo que grabó conmigo. Yo estaba nervioso, pero ella fue buena onda”, contó con franqueza Sergio Romero, dejando entrever que en ningún momento hubo intenciones ocultas detrás de esa colaboración.

Durante la conversación con el periodista, el cantante reveló además las condiciones que Xiomy Kanashiro le puso para participar en el proyecto audiovisual. “Ella me dijo que no iba a estar en bikini, no se lo pedí. Para cerrar el contrato me dijo que no salía en bikini, ni se besaba”, recordó. Sin embargo, la sorpresa vino cuando llegó el momento de grabar: “Llego y cuando la veo, estaba en bikini. Yo no sé qué hicieron, que a mí me dijo que no”.

‘Chechito’ revela encuentro con Xiomy Kanashiro en Airbnb y sorprende con detalles: “Le pedí que se quedara”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

A pesar de este cambio de parecer por parte de la modelo, Chechito insistió en que todo se mantuvo en el marco de lo estrictamente laboral. Añadió que tras la grabación, le pidió a Xiomy que se quedara un rato más, pero únicamente con la intención de compartir un momento con el equipo de trabajo que había participado en la producción.

“No tenía otras intenciones. Hay que subrayar eso. Más enemigos no quiero”, declaró. Luego detalló cómo se dio ese breve diálogo: “Terminamos de grabar, ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer (...) sí le dije: ‘Quédate un poco más para compartir un rato’. Cuando me dijo que tenía sus cosas, ya no le insistí. Todos tenemos cosas que hacer”.

‘Chechito’ revela encuentro con Xiomy Kanashiro en Airbnb y sorprende con detalles: “Le pedí que se quedara”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La historia aún podría tener más repercusiones. Aunque Xiomy no ha hecho comentarios públicos al respecto, muchos usuarios en redes sociales le han exigido que aclare su versión. Mientras tanto, Chechito ha preferido mantenerse al margen, asegurando que no busca generar conflictos y que solo respondió lo que le preguntaron en un programa al que accedió voluntariamente.

Con esta aparición televisiva, el joven artista suma una nueva polémica a su aún corta carrera en el espectáculo local. Sin embargo, ha dejado claro que no tiene intenciones de volver a tocar el tema, a menos que se sienta nuevamente atacado o malinterpretado.

“Yo solo dije mi verdad. No quiero problemas con nadie. Estoy concentrado en mi música”, expresó finalmente Chechito. Resta esperar si en los próximos días, Xiomy Kanashiro o Jefferson Farfán decidirán pronunciarse sobre este episodio.

‘Chechito’ revela encuentro con Xiomy Kanashiro en Airbnb y sorprende con detalles: “Le pedí que se quedara”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV