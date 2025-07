Xiomy Kanashiro niega vínculo sentimental con ‘Chechito’ tras avance de ‘EVDLV’: “Lo ayudé a agarrar confianza”

Xiomy Kanashiro niega vínculo sentimental con Chechito tras avance de ‘El Valor de la Verdad’: “Lo ayudé a agarrar confianza”. TikTok

Luego de que se anunciara la participación de Sergio Romero, más conocido como 'Chechito’, en el programa 'El Valor de la Verdad’, el adelanto del episodio generó revuelo en redes sociales.

Una de las preguntas del icónico sillón rojo llamó especialmente la atención del público: “¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?”. A partir de esta interrogante, las especulaciones sobre un posible romance entre el joven cantante de cumbia y la novia de Jefferson Farfán no se hicieron esperar.

Aunque la edición del programa aún no ha revelado si la respuesta de 'Chechito’ —“Ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer”— corresponde directamente a esa pregunta, los comentarios en redes sociales se dispararon.

‘Chechito’ en ‘El Valor de la Verdad’: su affaire con Leslie Shaw, su encuentro con Xiomy Kanashiro y más | Panamericana

Xiomy rompe su silencio: “No pasó nada”

Ante el creciente rumor sobre una supuesta relación amorosa con el popular intérprete de cumbia, Xiomy Kanashiro utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier tipo de romance con Chechito. En un mensaje directo y extenso, explicó cuál fue el verdadero vínculo que los unió.

“Le deseo lo mejor a él y a todo su equipo de trabajo. No pasó nada. Absolutamente nada. Ni un beso. Nada, nada”, señaló Xiomy.

“Solamente fui a grabar el videoclip y obviamente le di toda la confianza necesaria porque Chechito estaba bien nervioso. Yo le dije: ‘Oye, cálmate, agárrame con confianza’. Eso es un videoclip de amor, se tiene que ver conexión, se tiene que ver súper chévere y lo ayudé”.

La también influencer recalcó que en ese momento se encontraba soltera y que no existió ningún tipo de implicancia sentimental entre ambos. “Obviamente tampoco va a decir que sí, si no es que ha pasado algo. Si pasó, al final era una chica soltera y todo bien, pero no pasa nada”, añadió, restándole importancia a lo que consideró solo una situación laboral.

Xiomy Kanashiro niega vínculo sentimental con Chechito tras avance de ‘El Valor de la Verdad’.

La declaración sobre Leslie Shaw

Durante la misma grabación de ‘El Valor de la Verdad’, Chechito también fue consultado sobre una presunta cercanía con la cantante Leslie Shaw.

“¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?”, preguntó Beto Ortiz sin rodeos. La respuesta del joven artista sorprendió a todos: “Sí, estuve con ella. Ella me dijo: ‘Agarra con confianza’”.

La afirmación rápidamente generó eco en redes sociales y colocó el nombre de ambos artistas en tendencia. Aunque aún no se conoce el contexto completo de la confesión, los seguidores esperan con expectativa el desarrollo completo de ese segmento en el programa.

‘Chechito’ en ‘El Valor de la Verdad’: su affaire con Leslie Shaw, su encuentro con Xiomy Kanashiro y más

‘Chechito’ se sienta en el sillón rojo

La participación de Sergio Romero en ‘El Valor de la Verdad’ está programada para este domingo 27 de julio, inmediatamente después de la emisión del programa Panorama. Será la primera vez que el cantante se someta al popular polígrafo de Beto Ortiz, una prueba que, a lo largo de los años, ha generado confesiones explosivas y controversias en el mundo del espectáculo nacional.

Las preguntas ya filtradas en los avances incluyen temas sentimentales, laborales y personales. El programa promete revelar detalles poco conocidos de la vida de uno de los artistas más jóvenes y mediáticos del momento.

‘Chechito’ en ‘El Valor de la Verdad’: su affaire con Leslie Shaw, su encuentro con Xiomy Kanashiro y más

¿Quién es Chechito?

Sergio Romero, más conocido como Chechito, es una de las nuevas figuras destacadas de la cumbia peruana. Con solo 19 años, lidera su propia orquesta y realiza hasta 40 presentaciones mensuales en todo el país. Su estilo irreverente y carismático ha captado la atención del público joven, lo que le ha valido el apodo de “El Bad Bunny de la chicha”.

Originario de San Juan de Lurigancho, Chechito creció en una familia trabajadora. Desde niño apoyaba a su madre en la venta de desayunos, y fue ese mismo esfuerzo familiar el que lo empujó a seguir una carrera artística. A los 14 años, se unió a la orquesta Los Cómplices de la Cumbia, dirigida por su tío, y se convirtió en vocalista principal en poco tiempo.

Sin embargo, el contexto violento de algunos eventos de cumbia marcó un antes y un después en su vida. Tras un atentado con granada en uno de los locales donde debía presentarse, Chechito decidió alejarse del grupo y emprender su carrera como solista. Actualmente, se financia de forma independiente y ha logrado consolidarse como uno de los nuevos referentes del género.

'Chechito' debutó en el mundo de la música a los 16 años. (Foto: Carlos Díaz / Infobae Perú)