Cuatro novedades literarias disponibles en la Feria Internacional del Libro de Lima

FIL Lima 2025: fecha de inicio, horarios, actividades y todo lo que debes saber sobre la Feria del Libro más importante del Perú| Andina

Las novedades literarias ya están disponibles para todos los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Lima, uno de los encuentros culturales más importantes del país. El evento, que se desarrolla hasta el 6 de agosto, abre sus puertas diariamente de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., ofreciendo una amplia programación para lectores de todas las edades e intereses. Las entradas pueden adquirirse a través de la web de Teleticket, tanto para visitas individuales como familiares o grupales. Infobae Perú comparte una breve lista de títulos a buscar:

Manos que sueñan - Jorge Eslava

"Manos que sueñan" es una publicación de Lee Libut

El libro reúne relatos inspirados en la vida y el arte de hombres y mujeres de distintas regiones del Perú, cuyos oficios forman parte de una herencia que se transmite con orgullo. A través de una prosa cercana, el autor rinde homenaje a siete artistas tradicionales que han hecho de su arte una forma de expresión y memoria. “Manos que sueñan” es un reconocimiento literario a la imaginación, la cultura y la resiliencia. Disponible en el stand 76 de la editorial Lee Libut.

Precisamente como los elefantes - Ugo Velazco Flores

"Precisamente como elefantes" es una publicación de la Asociación Peruano Japonesa.

Se trata de la nueva publicación del Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ), luego de que resulte ganador del XIII Concurso Nacional de Cuento “Premio José Watanabe Varas” 2024. A través de una escritura precisa y profunda, los nueve relatos que conforman el conjunto de cuentos ofrecen una mirada aguda sobre la humanidad, con simbolismos que entrelazan el mundo animal y los conflictos existenciales. “Mis personajes obedecen a los arrebatos de su propia naturaleza y es a ella a la única que rinden cuentas. Como en el inicio de Poe, no esperan ni piden que alguien les crea. Simplemente existen. Y, para un narrador, lograr tamaña acrobacia es haber logrado todo. Dios me libre de no poder seguir inventando cosas cuando escribo”, señala al respecto Velazco.

Perú Power - Heinz Pledge

"Perú Power" es una publicación de Academia Antártica.

Un peruano con apellido alemán, el fotógrafo Heinz Pledge, empezó hace décadas a crear, sin saberlo, este libro poderoso. Paisajes magnéticos, un irrepetible reino animal y vegetal, fortalezas que han sobrevivido a la batalla del tiempo, observatorios del universo con secretos jamás revelados y una cultura viva que resiste y se reinventa han pasado por su lente profunda. Desde el Lago Titicaca, el Valle del Colca, Iquitos, las líneas de Nazca, Paracas, Sacsayhuamán, Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu, Tambopata, Manu, Miraflores, Caral, Chan Chan, Kuelap, Pacaya Samiria, Máncora y muchos más, Perú Power nos invita a recorrer una geografía profunda, contrastada, de belleza salvaje e intensidad sagrada.

Olvidarte sería conocer el olvido - Juan Gonzalo Rose

"Olvidarte sería conocer el olvido" es una publicación de Personaje secundario.

Manuel Fernández sostiene que “olvidar la poesía de Juan Gonzalo Rose sería como olvidar que existen aún en el mundo tanta belleza como ternura. Y en las circunstancias en las que se desenvuelve nuestra cotidianidad, la aparición de Olvidarte sería conocer el olvido viene a resolver ese extravío. El libro no ha sido incluido en la colección Remasterizados, dedicada a rescates literarios, sino en la colección Actor de Reparto, enfocada en escrituras que dialogan con la sensibilidad contemporánea. No se trata de mirar a Rose como un poeta del pasado, sino de leerlo por primera vez.