Jorge Eslava: “(Pedro Castillo) ha terminado enlodando un oficio tan noble como la docencia”

Jorge Eslava es autor de libros como "Navajas en el paladar" y "Rodillas sucias". (Foto: Carlo Fernández)

El jueves 20 de octubre, Jorge Eslava recibirá el Premio Casa de la Literatura, distinción que ha reconocido la labor de diversos creadores peruanos durante los últimos años. Pero la carrera del galardonado escritor también destaca por su trabajo en la aulas donde ha ido formando a centenares de ciudadanos que hoy lo recuerdan con cariño. En conversación con Infobae, el autor de “Sol tan lejos” habló de los oficios que han marcado su vida.

Ha sido reconocido como escritor, pero su labor también ha estado dedicada a la docencia. ¿Qué labor le ha dado más gratificaciones?

La docencia. Este año cumplo 45 años como profesor. Empecé siendo profesor de secundaria hasta que el buen ojo y exceso de confianza de un director me permitió ser profesor de primaria. Desde el comienzo mi consigna fue tener una relación cercana con mis estudiantes y desde entonces no he tenido año o ciclo universitario en el que no reciba el afecto de mis alumnos.

¿Qué tuvo que cambiar en usted durante ese tránsito a la primaria?

Había que afinar más el sentido del humor y ser un poco más paternal. Me parece importante que un profesor universitario tenga la experiencia de enseñar en el colegio. Es un entrenamiento necesario porque el universitario no deja de ser un chico muchas veces carente de afecto y respeto. Hay profesores que prefieren marcar una diferencia a modo de entrenamiento para el mundo adulto.

Los dejan “bailando con su propio pañuelo”

¡Qué bueno que toques esa frase! Eso significa que tienes la certeza que le has dado las suficientes herramientas a tu estudiante para ser autónomo, pero eso no sucede ni remotamente. No se logra por los sistemas educativos que tenemos. La pandemia generó que las aulas de escuela públicas se llenaran hasta con 55 alumnos. Es físicamente imposible que un profesor pueda atender con responsabilidad una tarea con tantos chicos. Cada alumno es un universo.

Jorge Eslava recibirá el Premio Casa de la Literatura el jueves 20 de octubre. (Foto: Carlo Fernández)

Mencionó el paternalismo al describir la labor del docente, pero usted critica aquello cuando se trata de autores de libros infantiles ¿Por qué la diferencia?

La labor del profesor es muy cercana a la del padre, a veces es una prolongación o sustitución del mismo. El niño, púber o adolescente necesita un soporte para crecer y la relación con un autor es mucho más distante. El autor procura que el texto comunique y transmita a través de un acabado artístico. Esa preocupación por lo estético no es necesaria en la labor del docente quien está más preocupado en el cuidado de las emociones.

¿Qué errores cometía cuando inició su carrera como profesor?

Me preocupaba de manera excesiva por cuestiones de naturaleza académica. Ahora me interesa el juego como elemento motivacional en el aula, incluso en la universidad. Lo que tengo que despertar en mis alumnos es la curiosidad, incluso si se trata de un tema que no los acompañará durante el resto de su carrera. Debo mantener su atención y gusto. No es el camino del recreo, sino del juego sistemático, atendido y supervisado por el docente.

¿Cuál es un obstáculo en el fomento de la lectura en las escuelas? ¿La industrialización de libros a través del plan lector?

Las editoriales tienen todo el derecho de aspirar a la mayor rentabilidad de un libro. Toda editorial no es sino una empresa que produce libros para colocarlos en el mercado. Pero el Ministerio de Educación o los colegios no deberían ser concebidos como un negocio, sino un servicio social donde se forman ciudadanos que se van a integrar a la gran masa de ciudadanos con plenos derechos y obligaciones. Me niego a que un chico de 17 años que pronto irá a votar no se entere de los pliegues sangrientos y dolorosos de nuestra historia. Además, el capital del problema está en que no ha habido una preocupación honesta y responsable con respecto a la formación del docente.

No puedo dejar de preguntarle su opinión sobre el docente más poderoso del Perú.

Degrada el oficio. Ha terminado enlodando un oficio tan noble como el magisterio y, además, sepultando posibles caminos progresistas del futuro.

¿Cómo cuáles?

Cambios sociales que necesitamos sin necesidad de hacer trampa o estafar a la ciudadanía.

Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía por presuntamente liderar una organización criminal.

¿Qué hecho protagonizado por Pedro Castillo le generó mayor impacto?

Su comportamiento cotidiano. Me parece una persona poco transparente y poco respetuoso con la sociedad. Una persona que elude a la prensa, que eluda dar declaraciones y que nombra ministros sin poder argumentar sus decisiones es alguien en quien no se puede confiar. La confianza es una fibra indispensable en cualquier vínculo humano y creo que es muy difícil conseguirlo con nuestra primera autoridad.

Yendo al plano literario, ¿su manera de escribir cambia dependiendo del público al que está dirigido su historia, ya sea un niño, adolescente o adulto?

Todo trabajo creativo tiene un germen cuyo origen es desconocido. Una vez que uno decide orientarlo, va ecualizando los lenguajes y los temas. Finalmente, el que escribe es un adulto. No soy partidario de esta idea cándida de convertirse en un niño para escribir porque cuando uno es niño no están condiciones para escribir un gran libro.

¿Podría recomendar un libro para un niño, un adolescente y un adulto?

“Pinocho” de Carlo Collodi es el gran libro de la literatura infantil. Se toca el problema de la paternidad, escuela, concepto de juego e incluso plantea una relectura de la Biblia. Es un libro complejo y completo. En la adolescencia yo recomendaría “El guardián entre el centeno” de J.D. Salinger. y en la adultez “El extranjero” de Albert Camus.

Poderoso inicio el de “El extranjero”

Extraordinario. En las primera líneas tienes la textura de lo que será el carácter del personaje y casi la intención de por dónde irá la trama. Hay una adaptación cinematográfica de 1967 dirigida por Luchino Visconti. Tiene la participación de quien yo considero el mejor actor de todos los tiempos, Marcelo Mastroianni.

"El extranjero" de Albert Camus es recomendado por el escritor Jorge Eslava.

¿Y cuál es la idea que aún retumba en su cabeza que todavía no ha encontrado espacio en el papel?

Tenía un proyecto previsto para el 2020. Planeaba viajar a una zona donde se ejerce la prostitución infantil en la Amazonía. Quería hacer un poco de periodismo gonzo y escribir una novela, pero se frustró el viaje.

¿La pronta llegada de su jubilación como maestro le permitirá concretar el proyecto?

Estoy convencido de que sí. Este año me escapo a la selva y me meto en el ese laberinto repulsivo que es la trata de personas.

