Retiro AFP 2025: Acción Popular busca liderar otra vez el debate en la Comisión de Economía

Tanto Elvis Vergara como Juan Carlos Mori (e Ilich López) fueron sindicados en su momento como "Los Niños". Todos de Acción Popular. Uno de estos sería el que presida el debate del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Luego de una legislatura en que hubo un ligero avance sobre los 19 proyectos de ley que buscan validar un nuevo retiro AFP —uno para todos los afiliados, con el pedido más común siendo de 4 UIT o S/21.400—, se viene el primer ciclo de sesiones para el periodo 2025-2026.

Sin embargo, esta vez la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera no tendrá como presidente a Ilich López Ureña, según las declaraciones que dio el congresista de Acción Popular, ahora tercer vicepresidente de la Mesa Directa del Congreso, a Latina Noticias.

Sin embargo, sí seguiría Acción Popular liderando esta comisión. “Yo estoy ocupando el cargo de vicepresidente. Va a estar el congresista [Elvis] Vergara o Juan Carlos Mori, de parte de Acción Popular”, aclaró Ilich López en Latina Noticias.

Ilich López revela quiénes lo reemplazarán en la Comisión de Economía del Congreso | Latina TV

Nuevo presidente de la Comisión de Economía

Si bien las declaraciones de Ilich López a Latina puede entenderse tanto como que se quedará solo como vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso o como que sería vicepresidente de la Comisión de Economía, de cualquier modo, todo indicar que un representante de Acción Popular sí presidirá esta comisión.

Hay dos opciones que menciona López, ahora tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Una de ellas es Elvis Hernán Vergara Mendoza, congresista de Acción Popular. Si bien este no ha presentado un proyecto de retiro AFP, lo que mostraría su falta de interés en el tema, Infobae Perú pudo comprobar que en la aprobación del séptimo retiro AFP sí le dio el visto bueno con su voto a favor en el debate final en el Congreso en 2024.

Pero este 2025, las opiniones de Vergara han estado más en contra del retiro. En febrero, en declaraciones recogidas por 24 Horas de Panamericana, este calificó los proyectos de retiro AFP de populistas. “Sacar un retiro adelantado no resuelve nada, lo que hace es poner en mayor vulnerabilidad a la persona que va a sacar su retiro porque a futuro no va a tener ni siquiera lo mínimo que le dan”.

Ilich López fue el anterior presidente de la Comisión de Economía. - Crédito Congreso

Por el lado de Juan Carlos Mori, si bien ha presentado algunos proyectos sobre el sistema de pensiones, no ha presentado alguno sobre retiro AFP. Si bien no hay declaraciones suyas opinando a favor o en contra de la medida, en 2024 sí votó a favor del séptimo acceso a las pensiones privadas.

Estas serían las dos opciones para presidir la Mesa Directiva, según Ilich López. Finalmente, se mantendría a Acción Popular al frente de la Comisión de Economía y coordinando los temas pendientes del retiro AFP y el sistema privado de pensiones.

¿Hay fecha para debate de retiro AFP?

Ya que se tendrá que conformar primero la nueva Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia financiera del Congreso, aún no se puede definir en qué momento esta decidiría programar la presentación del predictamen AFP —que podría incluir el retiro AFP y otras medidas—. También dado que no se sabe quién será el nuevo presidente de este grupo (Ilich López fue el anterior), no sé puede tener seguridad sobre cuál será el proceder sobre el tema.

Hay demora en el MEF para publicar el reglamento de la reforma de pensiones. Con esto, también demora el debate del retiro AFP en el Congreso. - Crédito MEF

Pero lo que se se sabe es que, según fuentes del Congreso, que alrededor de la quincena de agosto se podría tener noticias sobre quiénes serán los tres nuevos miembros frente a la Comisión de Economía, y quienes tendrán que definir la agenda y si se promoverá la discusión sobre el retiro AFP. Para una muestra, el año pasado, el martes 20 de agosto de 2024 (en la tercera semana del mes) se instaló la mesa de esta comisión, y recién el 4 de septiembre empezaron las sesiones.