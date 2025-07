Octavo retiro AFP podría aprobarse de dos maneras, pero hay tres formas en que se bloquearía

El retiro AFP podría seguir su curso para aprobarse en el Congreso, pero desde el Ejecutivo esta podría ser detenida si se aprueba. Es más, podrían tomar medidas preventivas. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Atenció, afiliados a las AFP. La primera legislatura del periodo 2025-2026 del Congreso de la República se inicia oficialmente el 27 de julio (y termina el 15 de diciembre), y con esta se da una nueva oportunidad a que el octavo retiro de AFP se apruebe.

La expectativa ha crecido aún más, no solo porque la Comisión de Economía de la legislatura anterior decidió no sacar su dictamen que incluiría esta medida hasta que se aprobara el reglamento de la reforma de pensiones (que ha incumplido su plazo para publicación, pero que saldría este mes). Asimismo, congresista como José Luna han alertado que si no se aprueba el retiro AFP de 4 UIT (S/21.400) en el nuevo periodo se podrían motivar marchas.

Pero ahora, con la nueva legislatura a puertas, se va aclarando no solo los caminos en que se podría aprobar la medida, sino también las formas en que el nuevo acceso a hastra 4 UIT se podría bloquear: si bien se puede aprobar por la Comisión de Economía o exonerando del debate y de frente en el Pleno, el nuevo reglamento podría poner medidas para reforzar la prohibición, el MEF podría observar la norma de aprobarse, e inclusive podrían aprobar una reforma constitucional para acabar con los retiros.

El retiro AFP de 4 UIT no logró debatirse en la Comisión de Economía. - Crédito Comisión de Economía

Las dos vías en que se puede aprobar el retiro AFP

Hay dos maneras claras en que se puede aprobar el retiro AFP. La primera viene por “las buenas”. Eso involucra que este pedido siga su proceso en la Comisión de Economía. Es decir, que siga estos pasos:

Primero se presenta un proyecto de ley en el Congreso: En este caso, ya existen 19 propuestas de retiro AFP de hasta 4 UIT (uno es de 5 UIT)

Luego, estos van a la Comisión de Economía donde son sustentados y se elabora un predictamen, a cargo de los tres miembros de esta misma comisión

Este se discute y se sugieren cambios. Se vota por estos. Y finalmente se vota por el dictamen final

Con esto, si estas medidas no están discutiéndose en otra comisión del Congreso, esto se agenda en el Pleno donde se vota para validarlo o denegarlo. Luego de esto, solo se espera a que el Poder Ejecutivo promulge la norma y salgan las resoluciones correspondientes para implementarlo

Si el Gobierno decide observar la medida, el Congreso puede aprobarla de insistencia.

La otra forma de aprobarlo es que se salten los primeros pasos y un proyecto de retiro AFP de hasta 4 UIT se exoneré de verse en la comisión y pase al Pleno de frente. De ahí siguen los pasos normales. Pero para esto se necesita apoyo de las bancadas, lo que no ha sido satisfactorio en las dos veces que se ha pedido este año.

José Luna afirma que buscará de cualquier modo aprobar el retiro AFP de 4 UIT en la legislatura que se viene. - Crédito Congreso

Si bien el 2024 se aprobó una medida similar, este año parece que hubiera mayor negativa desde el Congreso, las bancadas, y mayor cuidado también del Ejecutivo —con recomendaciones que calaron en el presidente de la Comisión de Economía— quienes están en contra de la medida.

Tres formas en que se puede bloquear el retiro AFP

Si se aprueba el octavo retiro AFP, de 4 UIT o la modalidad de acceso que se decida finalmente, el Ejecutivo podría bloquearlo. Ya el MEF anteriormente ha señalado que harían esto si logra a validarlo el Congreso.

Como se sabe, el ministro Raúl Pérez-Reyes expuso las razones por las cuales no se debe aprobar un octavo retiro de fondos de las AFP ante la Comisión de Economía del Congreso de la República. Luego de esto, manifestó su confianza en que el Congreso no aprobaría la norma, pero en caso lo haga reveló que el Ejecutivo la observaría.

Hay demora en el MEF para publicar el reglamento de la reforma de pensiones. Con esto, también demora el debate del retiro AFP en el Congreso. - Crédito MEF

Sin embargo, también con la expectativa de la publicación del reglamento de la reforma de pensiones, se espera que el MEF reafirme la prohibición del retiro AFP que se incluye en la Ley original que salió en septiembre de 2024.

Una tercera vía para bloquear el retiro AFP, y casi definitiva, es la que sugiere el Instituto Peruano de Economía (IPE), que implicaría que esta medida se inconstitucional.

“Hace pocos meses se aprobó una reforma (Ley N° 32123), la misma que está por reglamentarse. Aprobar un retiro más no se condice con el actuar reciente del Congreso, que incluso en el artículo 15 de la mencionada ley dispuso la prohibición de más retiros. (...) Se hace necesario más bien no solo no aprobar los proyectos de ley, sino que blindar de más retiros el sistema pensionario nacional, lo quedebe hacerse aprobando una reforma Constitucional en ese sentido“, afirma la carta firmada por Carlos Enrique Gallardo Torres, Gerente General del IPE.