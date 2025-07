Retiro AFP de 4 UIT: ¿Qué falta para que el dictamen esté listo en la Comisión de Economía?

El retiro AFP de 4 UIT aún no se debate en al Comisión de Economía. - Crédito Comisión de Economía

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera ha presentado su agenda para su sesión extraordinaria número 15 este martes 8 de julio. Sin embargo, como viene siendo la norma, se sigue sin poner a debate el retiro AFP, ni el que permitiría el acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400) ni algún otro proyecto sobre modalidades u otra normal similar.

Pero, como se recuerda, el presidente de esta comisión, Ilich López, reveló que optarían por esperar primero que el reglamento de la reforma de pensiones se publique. Para esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya difundió el proyecto, que tiene las medidas tentativas, pero aún no se ha aprobado el documento final.

Esto es lo que falta para que la comisión decida adecuar el predictamen, que afirmaron estaban elaborando, a las normas del reglamento. Pero para esto el MEF tenía 180 días hábiles de plazo. Sin embargo, esto venció el pasado jueves 26 de junio de este año.

En camino de vuelta al retiro AFP

Tras semanas sin noticias y un escenario que cada vez más confirma que el retiro AFP se verá aún en agosto, en la nueva legislatura del Congreso, el pedido por las 4 UIT (ST 21 mil 400) ha perdido ‘momentum’.

Sin embargo, a pesar de que varios congresistas aceptaron que finalmente el retiro AFP no solo había fallado en ser aprobado en el Congreso, sino que ya tendrían que presionar en agosto para que se retome el debate, la Comisión de Economía ha seguido sesionando extraordinariamente. Pero sin agenda el retiro AFP.

Como se sabe, esta comisión tiene pendiente presentar su predictamen de retiro y usos de los fondos AFP —tentativamente este era la fórmula que anunciaba López que se consideraba para la norma añadida a la reforma de pensiones—. Pero primero decidieron esperar al reglamento de esta reforma (aprobada el 24 de septiembre de 2024).

Es así que hasta que el MEF no promulge el reglamento final de la reforma de pensiones, al menos desde la Comisión de Economía el tema del retiro AFP seguira detenido. No habrá avance y no se presentará el predictamen final hasta que esto pase. Sin embargo, esta publicación del reglamento ya debería haber sucedido.

“Mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el reglamento, para la adecuada aplicación e implementación de la presente ley, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano”, señala la norma del 24 de septiembre.

Infobae Perú contó los días faltantes de este plazo, y contando los días no laborables por APEC en 2024, esto venció el pasado jueves 26 de junio. El MEF está tarde en publicar el reglamento, y se sigue aplazando el debate del retiro AFP.

La otra vía para el retiro AFP

Sin embargo, hay otro camino para viabilizar el retiro AFP. Tal como se intentó hace unas semanas, se ha pedido al presidente del Congreso de la República el exonerar la discusión del retiro AFP de la Comisión de Economía y que pase de frente a debatirse en la Comisión Permanente.

Así se lee en la carta enviada por José Luna, líder del partido Podemos Perú, a Eduardo Salhuana, pidiendo prioridad para que el retiro AFP se debata en la Comisión Permamente, así como también que otros temas se puedan discutir.

El proyecto de José Luna, como al menos 18 más presentados en la anterior legislatura del Congreso, buscan que se pueda dar el octavo retiro de AFP, de hasta 4 UIT S/21 mil 400. Luego de que la Comisión de Economía no llegara a decidir sobre el tema, Luna ha pedido prioridad para que se vea exonerándose de pasar por esta comisión y lograr aprobación.