MEF incumple plazo para publicar reglamento de reforma previsional: Ya pasaron los 180 días hábiles

Hay demora en el MEF para publicar el reglamento de la reforma de pensiones. Con esto, también demora el debate del retiro AFP en el Congreso. - Crédito MEF

Sin reglamento de la reforma de pensiones no hay retiro AFP. Al menos, desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera así lo afirman, dado que esperan esta promulgación para recién definir su dictamen de usos de los fondos y retiro de AFP.

Si bien el proyecto de reglamento fue publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este ya recibió comentarios hasta el pasado 12 de junio. Pero es más. Según textualmente señala la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el plazo para la publicación de reglamento final era de 180 días hábiles.

“Mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el reglamento, para la adecuada aplicación e implementación de la presente ley, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano”, señala la norma del 24 de septiembre. Pero este plazo ya venció el pasado jueves 26 de junio.

El texto que da el plazo de 180 días hábiles para el reglamento de la reforma previsional. - Crédito Captura de El Peruano

Reglamento de pensiones con demora

En la sesión de la Comisión de Economía del martes 8 de julio, el congresista José Luna se quejó de la demora del Ministerio de Economía en promulgar el reglamento de la reforma de pensiones —dado que de este depende que la misma comisión continue con la presentación del dictamen del retiro AFP—.

Así, Ilich López ató el predictamen que preparaban al reglamento de la reforma (y este tendría que ir acorde con lo que se apruebe). Pero aún el MEF no ha publicado el reglamento final.

La ley original de la reforma de pensiones se promulgó el 24 de septiembre de 2024, y dio 180 días hábiles para que el reglamento ‘le siguiera’. Infobae Perú pudo contar estos días, y determinó (considerando feriados y días no laborables, inclusive los del APEC) que esto vencía el pasado jueves 26 de junio.

MEF demora en promulgar el reglamento de la reforma previsional y, así, el retiro AFP. - Crédito MEF

Es decir, que el MEF ha incumplido lo señalado en esta norma oficial. Únicamente se ha publicado el proyecto del reglamento, que no aprueba ni implementa nada oficialmente, solo detalla qué medidas se plantean para este. Sin embargo, esto podría cambiar tras los comentarios que recibieron hasta junio.

MEF demora también el retiro AFP

Dado lo decidido por Ilich López, tras presentación del MEF en la Comisión de Economía para opinar sobre el retiro AFP, el presidente de esta comisión no solo decidió aplazar la presentación del predictamen y su debate, esperando a que primero se publique el reglamento de la reforma de pensiones, sino que señaló que su propuesta tendrá que ajustarse a lo que apruebe esta norma.

Es decir, hasta que el MEF no promulge el reglamento final de la reforma de pensiones, al menos desde la Comisión de Economía el tema del retiro AFP seguirá detenido. No habrá avance y no se presentará el predictamen final hasta que esto pase. Sin embargo, esta publicación del reglamento ya debería haber sucedido.

José Luna pidió que Ilich López apoye el pedido para ver el retiro AFP en la Comisión Permanente. - Crédito Captura del Congreso

La única otra vía para el retiro AFP en el Congreso es que, como propone José Luna, el tema se exonere del debate en la comisión y la Comisión Permanente lo vea. Para esto no solo ha pedido apoyo del mismo Ilich López, sino que ha advertido que si no se da atención a esto prontamente se podrían iniciar marchas en pedido de esto.

¿Qué planteba el proyecto de reglamento?

El reglamento, según su proyecto, tendría como finalidad, entre otras cosas, “implementar el nuevo proceso de afiliación a El Sistema de los ciudadanos a partir de los 18 años” y “impulsar el ahorro voluntario con fin previsional a través de incentivos y aportes complementarios a cargo del Estado”.

Asimismo, según la propuesta del MEF, el inicio oficial del aporte por consumo —es decir “el inicio del cómputo de boletas electrónicas”— será partir del 1 de enero de 2027 (la apertura de la cuenta especial por consumo será en diciembre del 2026). Mientras, a partir del 1 de junio del 2027 se afiliará obligatoriamente a todos los peruanos que cumplan 18 años al Sistema de pensiones (podrán escoger ONP o AFP). En 2028 empiezan a aportar 2% de sus ingresos los independientes.