“Si no se ve el retiro AFP en la Comisión Permamente, nos obligaría a salir a marchar”, advierte José Luna

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera sesiona este martes 8 de julio, pero sin tener aún el retiro AFP en la agenda. Sin embargo, sí hubo una participación de un congresista acerca de esta medida, que tiene 19 proyectos pendientes.

José Luna asistitó a la comisión y tuvo una participación breve durante la discusión de otro proyecto de ley. Su objetivo fue pedir al presidente de esta, Ilich López, que se reincida en el MEF para que publique el reglamento de la reforma de pensiones (ya demorado) o que se apoye la moción para que el retiro AFP pase de frente a la Comisión Permanente.

“Está demorando la reglamentación que tenía que emitir el Ministerio de Economía con respecto a la normativa que detiene la salida de las AFP. Por eso, le pido se reitere al ministerio para que emita su reglamento y podamos tomar una decisión inmediata sobre [el retiro] AFP, pero si ellos siguen demorando esto, le pediría que me apoye para que esto se vea en la Comisión Permanente”, señaló Luna.

José Luna advierte que marcharían por el retiro AFP

José Luna asistió a la Comisión de Economía para pedir el retiro. “La situación económica está mal. Y un país con problemas económicos y con inestabilidad política, inestabilidad de la minería nacional, es una situación de caldo de cultivo de malestares que puede llevar a más”.

Asimismo, aclaro que en ese contexto “una marcha por AFP también se puede fomentar. Y si no se soluciona esto en las próxima sesiones de la Comisión Permamente, nos obligaría a todos los peruanos a salir a marchar a la calle, acompañando a todos los grupos que están pidiendo y reclamando un derecho”.

Por eso, el pedido de Luna va dirigido a que la Comisión de Economía “se comunique con los ministerios correspondientes para que emitan su documento inmediato y podamos salir de este entrampamiento y poder llegar a una solución para la población”.

“No reclamamos que nos regalen nada ni que nos den bono. Reclamamos refinanciarnos con nuestra propia economía y todos los empleados públicos y privados están es ese concepto”, afirmó el congresista.

Para eso, este insistirá a la Comisión Permanente, pero pide que López lo apoye. “No nos pueden trabar un ministerio y hacer quedar mal al Congreso. Porque parecería que el Congreso es el que se opone a entregar un derecho que le corresponde a cada ciudadano, que es definir sobre su propia economía”.

MEF incumple el plazo del reglamento

Esta comisión tiene pendiente presentar su predictamen de retiro y usos de los fondos AFP —tentativamente esta era la fórmula que anunciaba López que se consideraba para la norma añadida a la reforma de pensiones—. Pero primero decidieron esperar al reglamento de esta reforma (aprobada el 24 de septiembre de 2024).

Por eso, hasta que el MEF no promulge el reglamento final de la reforma de pensiones, al menos desde la Comisión de Economía el tema del retiro AFP seguirá detenido. No habrá avance y no se presentará el predictamen final hasta que esto pase. Sin embargo, esta publicación del reglamento ya debería haber sucedido, ya que este tenía 180 días hábiles para hacerlo.

Por eso, Infobae Perú contó los días faltantes de este plazo, y contando los días no laborables por APEC en 2024, se puede comprobar que este venció el pasado jueves 26 de junio —es más, si no se cuenta estos días APEC, esto significa que igual habría vencido el plazo al pasado martes 24 de junio. El MEF está tarde en publicar el reglamento, y se sigue aplazando el debate del retiro AFP.