Regidora de la MML dice que tren Lima-Chosica funcionará este 2025, pero experto la desmiente: “Va a ser un tiempo mucho mayor”

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Roxana Rocha, afirmó en una entrevista en Cuarto Poder que el tren Lima-Chosica comenzará a operar en el “cortísimo plazo”, asegurando que los vagones no permanecerán almacenados más de 45 a 60 días y que la marcha blanca iniciaría en noviembre de 2025.

“(¿Pero van a estar guardados los vagones quizá un año más?) No, de ninguna manera. Los vagones van a estar guardados no más de 45 o 60 días y se va a operar definitivamente en el cortísimo plazo. Nosotros calculamos que de este año no pasa (la marcha blanca) más o menos noviembre. Ese es el cálculo", dijo Rocha, quien también es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML.

Esta declaración confirma lo que ya había advertido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones: que era imposible una marcha blanca en julio, tal como había anunciado el alcalde Rafael López Aliaga, quien incluso anunció “protestas” cuando la cartera lo desmintió.

Regidora también justificó el millonario pago para el transporte de los trenes. Foto: composición captura Canal N/MML

No obstante, el cálculo de Roxana Rocha también ha sido refutado. No por el MTC, sino por el experto en contrataciones públicas, Marco Montoya, quien sostiene que el plazo de 45 días mencionado por la regidora se refiere únicamente al proceso de selección del proveedor para el tren Lima-Chosica.

“45 días es el proceso de la selección del proveedor. La ejecución del proyecto va a tomar un tiempo mucho mayor. Después es, obviamente, el proceso de ejecución del contrato y no nos olvidemos del proceso de la supervisión que también va a tener que realizarse que seguramente lo va a tener que hacer Ositrán”, apuntó Montoya. “Estamos hablando de un plazo más o menos de un año, un plazo de un año para que estén las cosas aproximadamente reales para tener el uso de los trenes adecuadamente como se requiere”.

Esto implicaría que el tren Lima-Chosica no estaría operativo hasta, en el mejor de los casos, mediados de 2026, un tiempo significativamente mayor al estimado por la regidora y el alcalde Rafael López Aliaga.

No hay almacén para el segundo lote del tren Lima-Chosica

El primer lote de vagones del tren Lima-Chosica llegó el fin de semana a Perú y será almacenado temporalmente en la Estación Ferroviaria de Monserrate hasta que se cumplan las condiciones para su operación. Sin embargo, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga enfrenta incertidumbre sobre dónde almacenar el segundo lote, compuesto por 44 vagones y 9 locomotoras, que arribará en las próximas semanas.

Segundo lote de tren Lima-Chosica sin almacén confirmado. Video: América TV

Según un informe de Hildebrandt en sus trece, la concesionaria Ferrovías Central Andina S.A. comunicó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) esta problemática. Luis Vilela, asesor de la Autoridad de Transporte Urbano, confirmó en Cuarto Poder que ni el MTC ni la Municipalidad de Lima tienen claridad sobre el destino de este segundo lote.

En respuesta, la regidora Roxana Rocha afirmó que existen espacios disponibles para almacenar el segundo lote, aunque admitió que aún deben identificarse. Según la autoridad, la administración de López Aliaga actuará de inmediato para encontrar un lugar adecuado antes de la llegada del cargamento, prevista en aproximadamente dos semanas. “Hemos visto que hay terrenos privados con muchas hectáreas en las cuales sí se puede dar (el almacenamiento de los vagones y locomotoras)”, dijo.