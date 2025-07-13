Perú

PPC - Unidad y Paz forman la primera alianza electoral para las elecciones 2026: ¿Quién será su candidato presidencial?

Con el plazo de inscripción de alianzas ante el JNE fijado para el 2 de agosto, los partidos se apresuran a consolidar sus uniones para los próximos comicios

Guardar
PPC y el partido Unidad
PPC y el partido Unidad y Paz acuerdan alianza política para las siguientes elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La carrera electoral para las Elecciones Generales 2026 ya ha comenzado, y se ha confirmado la primera alianza de cara a los comicios. El Partido Popular Cristiano (PPC) ha formalizado una coalición con el partido Unidad y Paz. Esta alianza marca el inicio de las uniones para las elecciones presidenciales y legislativas, con el objetivo de fortalecer sus propuestas de gobierno.

Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC, confirmó la alianza en una entrevista con Canal N, explicando que la decisión fue tomada tras un congreso extraordinario del partido. Durante este encuentro, los líderes del PPC acordaron que Roberto Chiabra sería el candidato presidencial de la coalición. Bedoya también mencionó que las conversaciones con otros partidos continúan, lo que podría ampliar la coalición en los próximos días.

Apepista se pronunció sobre el
Apepista se pronunció sobre el último anuncio del Ejecutivo.| Infobae Perú / Camila Calderón

“Muchas coincidencias”

En ese sentido, Bedoya destacó las “muchas coincidencias” entre el PPC y Chiabra, especialmente en la defensa de la democracia, el modelo económico y la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la vasta experiencia del parlamentario en seguridad y su trabajo en el sector público. “Chiabra cumple el requisito que la población pide en cuanto a seguridad ciudadana”, aseguró Bedoya, quien agregó que la capacidad técnica del PPC también jugará un papel fundamental en la gestión del gobierno.

A pesar de que ya se ha formado esta primera alianza, Bedoya adelantó que el PPC mantiene conversaciones con otros partidos políticos con el objetivo de ampliar la coalición. “Es posible que se sumen más partidos, y esto se anunciará en los próximos días”, comentó el secretario general del PPC. Esta estrategia busca fortalecer la unidad y aumentar las posibilidades de éxito en las elecciones.

Partido de Roberto Chiabra y
Partido de Roberto Chiabra y el PPC acordaron alianza para las próximas elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Otra alianza política

Los partidos Integridad Democrática, liderado por Wolfgang Grozo, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, encabezado por el exfiscal supremo Tomás Galvez, anunciaron la formación de una alianza electoral con miras a las Elecciones Generales 2026. La coalición busca presentar una propuesta sólida ante un panorama electoral fragmentado, con un número elevado de agrupaciones políticas en competencia.

En declaraciones a RPP, Grozo señaló que la alianza se formalizó a través de un preacuerdo entre ambos partidos, con el objetivo de ofrecer una propuesta más cohesionada al electorado peruano. Además, el líder de Integridad Democrática estimó que, para finales de julio, solicitarán la inscripción formal de la alianza ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dando inicio a su participación oficial en la contienda electoral.

“Nosotros,a través de una conciencia cívica, pensando siempre en el país, anteponiendo los interesesdel país antes que los individuales u organizacionales, hemos podido llegar a buenpuerto inicialmente en esta alianza, para poder tener una propuesta única, sólida”, explicó para el citado medio.

Los partidos políticos Integridad Democrática
Los partidos políticos Integridad Democrática y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! anunciaron su alianza política para las elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Integridad Democrática y Peruanos Unidos)

Fecha límite para inscribir alianzas electorales

El 2 de agosto vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según el cronograma electoral aprobado por este organismo. Las 43 organizaciones políticas habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026 tienen la posibilidad de formar coaliciones bajo una misma denominación y símbolo común, como lo permite la normativa electoral. Las alianzas deben formalizar su solicitud de inscripción antes de esta fecha límite para participar en el proceso.

El 1 de septiembre, el JNE dará a conocer cuáles de las alianzas electorales han cumplido con los requisitos establecidos para su inscripción. El proceso de inscripción está sujeto a las normas internas de las organizaciones políticas, que debieron haber actualizado sus estatutos y reglamentos antes del 11 de junio, fecha límite para estos ajustes. Según el JNE, casi la mitad de los 43 partidos políticos ya solicitaron la actualización de sus estatutos, lo que refleja la preparación para las coaliciones y el cumplimiento de los requisitos previos a la inscripción formal.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Roberto ChiabraPPCPartidos políticosperu-noticiasElecciones Perú 2026

Más Noticias

Influenza: Vacunas en centros de salud en Lima son limitadas, mientras que en Arequipa se acabaron las dosis

Autoridades esperan respuesta para reabastecimiento, mientras la super gripe AH3N2 presiona la demanda y hospitales redirigen a los ciudadanos

Influenza: Vacunas en centros de

JEE concluye que Roberto Sánchez faltó a la neutralidad electoral al usar empleados de su despacho en actos proselitistas

El informe del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 se originó tras un reportaje donde se observó a dos empleados del despacho de Roberto Sánchez exhibiendo banners y banderas de Juntos por el Perú durante una campaña

JEE concluye que Roberto Sánchez

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

El ‘Pulpo’, de 35 años, está llamado a ser el arquero indiscutible del ‘decano’. Convencerlo para unirse al nuevo proyecto fue sencillo. Llega a Cali después de un periodo glorioso con Orlando City

Pedro Gallese seguirá su carrera

Ley General de Minería impide cierre total del REINFO, alerta el OCM: solo 1% de titulares concentra la mitad de concesiones en Perú

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros advierte que los mineros ilegales le ganan cada año más terreno a la producción formal de oro en el Perú, al punto de reducir la participación de las principales 4 minas del país

Ley General de Minería impide

Día Internacional del Migrante: el origen de una fecha que visibiliza derechos, aportes y desafíos de la movilidad humana

Cada 18 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para reconocer derechos, aportes sociales y retos de millones de personas en movilidad

Día Internacional del Migrante: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”