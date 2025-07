El viudo de la ‘Muñequita Milly’ pide sanción definitiva para el doctor Fong: “Que lo suspendan de manera indefinida”

Viudo de ‘Muñequita Milly’ exige que el doctor Fong no vuelva a ejercer tras tragedia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 10 de julio, en el programa Magaly TV La Firme, se abordó una situación que sigue conmocionando a la opinión pública peruana: el caso del cirujano plástico Víctor Barriga Fong y su vinculación con la muerte de la cantante folclórica ‘Muñequita Milly’.

En esta ocasión, la periodista Magaly Medina destacó la reciente intervención de Wilfredo Quispe, viudo de la fallecida artista, quien entre lágrimas levantó la voz pidiendo una sanción definitiva para el cirujano. Wilfredo, visiblemente afectado por la tragedia que marcó su vida, exigió que Fong fuera suspendido de manera indefinida, considerando que el cirujano no puede seguir ejerciendo su profesión tras lo ocurrido con su esposa.

“Yo quiero que lo suspendan de manera indefinida. No puede estar feliz de la vida operando otras personas. Quiero que pague por su error. Me da mucha tristeza. Solo me mantiene de pie mi hijo”, comentó Wilfredo, dejando claro que no busca venganza, sino justicia por el dolor que ha causado la pérdida de ‘Muñequita Milly’.

Viudo de ‘Muñequita Milly’ celebra suspensión temporal del doctor Fong, pero pide más medidas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Como se recuerda, la muerte de la cantante, ocurrida en abril del año pasado, fue un hecho que sacudió a la comunidad artística peruana. La cantante, quien había sido un ícono de la música folclórica, falleció tras someterse a una intervención estética realizada por el doctor Fong.

A pesar de las investigaciones en curso, tanto la familia de la cantante como la diseñadora Cinthia Vigil insisten en que el cirujano no debería seguir ejerciendo, argumentando que sus acciones fueron responsables de la trágica pérdida.

Viudo de ‘Muñequita Milly’ celebra suspensión temporal del doctor Fong, pero pide más medidas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La denuncia de Cinthia Vigil

El caso de Fong no solo ha afectado a la familia de la cantante, sino también a otras víctimas de sus procedimientos, como Cinthia Vigil, quien lo denunció por mala praxis luego de que el cirujano le causara graves efectos secundarios tras una intervención estética.

La denuncia de Vigil ha sido clave para generar conciencia sobre la falta de ética y responsabilidad en el ámbito de la cirugía estética, especialmente en un entorno donde se prioriza la imagen y la apariencia sobre la salud y seguridad de los pacientes.

En el marco de la controversia, el Colegio Médico del Perú registró oficialmente la suspensión temporal de Víctor Barriga Fong. Sin embargo, la familia de ‘Muñequita Milly’ y otras personas afectadas consideran que esta sanción es insuficiente, y que debería haber una suspensión definitiva. La preocupación es que, a pesar de la suspensión, Fong podría seguir ejerciendo ilegalmente y causando más daño a quienes confían en sus servicios. Wilfredo Quispe, con el dolor de perder a su esposa y la responsabilidad de criar a su hijo, expresó que no quiere ver a Fong operando a más personas, y que su única esperanza es que se haga justicia.

Viudo de ‘Muñequita Milly’ celebra suspensión temporal del doctor Fong, pero pide más medidas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Pedirán 1 millón de dólares al Doctor Fong?

La familia de ‘Muñequita Milly’ descartó pedir una compensación económica al doctor Fong por un presunto caso de negligencia. La aclaración fue hecha por Wilfredo, hermano de la cantante, en contraposición a lo que previamente se había comunicado sobre una demanda de 1 millón de dólares en concepto de reparación civil.

El abogado de la familia, Ricardo Franco de la Cuba, había afirmado en Radio Nacional que buscarían una compensación de alrededor de 3.5 millones de soles por los daños causados a Muñequita Milly, insinuando graves consecuencias para Fong que podrían incluir una condena de entre 4 y 8 años de prisión.

“No tenemos ninguna llamada, ningún acercamiento con el doctor. Me imagino que ellos están guardando silencio porque lo que se viene después es un proceso bien largo. Lo que sí quiero aclarar que ha circulado estos días, de que la familia está pidiendo 1 millón de dólares, es falso. No nos vamos a prestar a este tipo de afirmaciones. La vida de mi hermana no tiene precio”, comentó Wilfredo.

Viudo de ‘Muñequita Milly’ celebra suspensión temporal del doctor Fong, pero pide más medidas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme