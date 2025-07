Dr. Fong suspendido tras acusaciones de mala praxis y Cinthia Vigil celebra medida judicial: “Después de dos años, se hace justicia”

La Corte suspende al doctor Fong: un respiro para las víctimas de mala praxis en cirugía estética. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 10 de julio, en una nueva emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina abordó el tema de la suspensión del conocido cirujano plástico Víctor Barriga Fong. La Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Décima Sala Penal de Apelaciones, determinó que Fong no podrá ejercer la medicina por un período de seis meses, tras la denuncia presentada por la diseñadora de vestidos de novia Cinthia Vigil, quien lo acusa de mala praxis.

La decisión judicial es un respiro para muchas personas que, como Vigil, han tenido experiencias traumáticas con el cirujano. La denuncia por lesiones culposas fue presentada luego de que Vigil asegurara que Fong le había inyectado una sustancia equivocada en lugar de ácido hialurónico, lo que le provocó severos daños en su salud.

A pesar de las graves acusaciones, el cirujano había seguido operando sin mayores inconvenientes, algo que generó una gran indignación entre los afectados y la opinión pública.

Cinthia Vigil celebra suspensión del doctor Fong: "Después de casi dos años, se empieza a hacer justicia". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Cinthia Vigil celebra medida judicial: “Después de dos años, se hace justicia”

Cinthia Vigil, quien lleva casi dos años luchando por justicia, expresó su emoción y alivio ante la noticia. “Después de casi dos años de lucha, por fin siento que se empieza a hacer justicia”, dijo visiblemente emocionada.

Sin embargo, la diseñadora no se mostró completamente satisfecha con la resolución, ya que, aunque celebró la suspensión, dejó en claro que no cree que Fong deba regresar a ejercer la medicina en el futuro. “Esta suspensión es un primer paso, pero él no debería volver a ejercer”, añadió.

El Poder Judicial, al tomar esta medida cautelar, no solo busca garantizar que el cirujano no siga realizando procedimientos, sino que también intenta evitar que surjan más víctimas por presuntas malas prácticas. Los abogados de Vigil indicaron que esta suspensión tiene el objetivo de prevenir que Fong continúe operando sin las garantías adecuadas para la salud y seguridad de sus pacientes. “Lo que se busca es evitar más casos como este y proteger a posibles nuevas víctimas”, aseguraron.

Cinthia Vigil celebra suspensión del doctor Fong: "Después de casi dos años, se empieza a hacer justicia". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En etapa preliminar

Esta resolución llega en un momento crítico, ya que el doctor Fong no solo está siendo investigado por la denuncia de Vigil, sino que también se encuentra bajo investigación por su posible implicación en la muerte de la cantante folclórica Muñequita Milly.

El caso está todavía en etapa preliminar, pero el cirujano está siendo cuestionado por su responsabilidad en la muerte de la artista tras someterse a una intervención estética que, según se alega, no fue realizada correctamente. Este segundo caso ha puesto aún más en tela de juicio las prácticas de Fong y ha aumentado la presión sobre las autoridades para que se tomen medidas más severas.

A pesar de las acusaciones graves en su contra, Fong había continuado ejerciendo con normalidad, como lo mostraban sus redes sociales, donde promocionaba sus procedimientos. Incluso algunas figuras del espectáculo, como la modelo Samantha Batallanos, habrían impulsado públicamente sus servicios en fechas recientes.

Cinthia Vigil, aunque satisfecha con la medida, continuará luchando para que se haga justicia completa en su caso y en el de las demás personas que puedan haber sufrido a manos del doctor Fong. Para ella, la suspensión es solo un primer paso, pero lo que realmente espera es que Fong no pueda seguir ejerciendo su profesión y que se establezcan consecuencias definitivas por los daños causados.

Cinthia Vigil celebra suspensión del doctor Fong: "Después de casi dos años, se empieza a hacer justicia". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme