Este video del protagonista de la serie The Bear se declara fanático de los Wemblers de Iquitos

El actor estadounidense Ebon Moss-Bachrach, quien interpreta al carismático y temperamental Richie Jerimovich en la multipremiada serie The Bear, ha generado revuelo entre los fans peruanos al revelar en una entrevista reciente que es fanático de la banda amazónica peruana Los Wemblers de Iquitos.

Durante la entrevista, cuando se le preguntó qué canción o grupo musical suele escuchar con el volumen alto mientras conduce, Moss-Bachrach respondió de forma espontánea:“Esto va a sonar extraño… hay una banda peruana, creo que de la Amazonía, llamada Los Wemblers de Iquitos. Son como cinco hermanos o algo así. Tocan una música tipo chicha, o cumbia, no estoy seguro… pero por alguna razón, ese es el disco que más escucho en el auto”.

La respuesta del actor no solo fue inesperada, sino profundamente emotiva. Confesó que la música de la agrupación peruana lo ha acompañado en momentos importantes y que incluso lo ha llevado hasta las lágrimas. “Ese sonido y esos ritmos siempre me mueven, me ponen en una buena mentalidad y me hacen sentir bien”, agregó.

Quiénes son Los Wemblers de Iquitos

Formados en 1968 en la ciudad de Iquitos, en plena Amazonía peruana, Los Wemblers son considerados pioneros de la cumbia amazónica, un estilo único que fusiona la cumbia colombiana con ritmos autóctonos, psicodelia, guitarras eléctricas reverberantes y percusión tropical. La banda fue fundada por Eladio Carrillo, quien lideró a sus cinco hijos en un proyecto familiar que revolucionaría la música popular peruana.

Canciones como “Sonido amazónico”, “La danza del petrolero” y “Lamento en la selva” se convirtieron en clásicos que traspasaron fronteras. Durante las últimas décadas, el grupo ha tenido una suerte de renacimiento internacional, siendo revalorizado por melómanos, coleccionistas de vinilos y músicos de la escena indie y alternativa global.

La mención de Moss-Bachrach no es aislada. En los últimos años, bandas como Chicha Libre en Nueva York y The Gaslamp Killer en Los Ángeles han reconocido la influencia de la cumbia amazónica y han incluido remixes o colaboraciones con agrupaciones peruanas.

Richie y la escena de Taylor Swift en “The Bear”

Ebon Moss-Bachrach también hizo referencia a una de las escenas más recordadas de The Bear, donde su personaje Richie escucha “Love Story” de Taylor Swift mientras conduce solo por la ciudad. Según confesó, esa escena lo hizo llorar en múltiples ocasiones durante el rodaje. La mención de Los Wemblers surgió al comparar esa experiencia con sus momentos personales de conexión musical intensa en la vida real: “Esa es una canción poderosa, pero en mi vida real, Los Wemblers me generan ese mismo tipo de emoción”.

Este testimonio ha emocionado particularmente a los peruanos, quienes ven en esta declaración una validación internacional de un grupo que ha representado con orgullo la cultura amazónica por más de cinco décadas.

Un impulso inesperado a la música amazónica

La declaración de Moss-Bachrach ha tenido repercusión inmediata en redes sociales. En TikTok y X (antes Twitter), usuarios compartieron clips de la entrevista con mensajes como “¡Orgullo nacional!” y “Los Wemblers en Disney+, quién lo diría”. Incluso desde la página oficial del grupo, la familia Carrillo agradeció al actor por el reconocimiento y lo invitó públicamente a Iquitos.

La visibilidad que genera un actor de la talla de Moss-Bachrach —ganador del Emmy por su papel en The Bear y figura central en una de las series más aclamadas del momento— puede ser un trampolín para reintroducir a nuevas audiencias internacionales en la riqueza musical del Perú profundo.

¿Qué es <i>The Bear</i> y por qué es tan aclamada?

Estrenada en 2022 y distribuida por Disney+ en Latinoamérica (FX/Hulu en Estados Unidos), The Bear es una serie dramática que sigue la historia de Carmen “Carmy” Berzatto, un joven chef de alta cocina que hereda el modesto restaurante de su difunto hermano en Chicago. La serie ha sido elogiada por su realismo, guiones intensos y actuaciones sobresalientes, entre ellas la de Moss-Bachrach como Richie, un trabajador del restaurante que evoluciona desde un tipo desordenado y colérico hacia un líder sensible y empático.

The Bear ha sido galardonada con más de 20 premios Emmy y ha consolidado a su elenco como figuras clave del drama contemporáneo. En su cuarta temporada, estrenada recientemente, la serie continúa explorando las relaciones humanas a través de la presión emocional y laboral de la cocina profesional.

Un puente cultural inesperado

Que un actor de una serie tan universalmente celebrada declare su amor por la música de una banda peruana no solo refleja el alcance global de los ritmos amazónicos, sino también la capacidad del arte para conectar mundos distintos. Ebon Moss-Bachrach, al reconocer el poder emocional de Los Wemblers, ha establecido un puente cultural entre Iquitos y Hollywood que ni el más optimista de los fanáticos de la cumbia amazónica habría imaginado.