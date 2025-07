‘The Bear’ renueva por una temporada más: la aclamada serie de Disney+ llegará hasta las cinco entregas

Tráiler oficial de la segunda temporada de la serie de Disney Plus 'The Bear'

La serie The Bear seguirá extendiendo su legado con la confirmación de una quinta temporada. La aclamada serie de FX, distribuida por Disney+ y Hulu, suma otro capítulo a su exitosa trayectoria después de hacer historia en la última edición de los Emmy. La producción obtuvo 23 nominaciones y se alzó con 11 galardones, la mayor cantidad jamás lograda en un solo año por una comedia, consolidando su posición como uno de los títulos más influyentes de la televisión actual.

La renovación se anunció tras el lanzamiento de la cuarta temporada. Los 10 nuevos episodios están disponibles, continuando la historia de Carmy, Sydney y Richie, quienes enfrentan nuevos desafíos mientras intentan mantener su restaurante de alta cocina a flote en Chicago. El elenco encabezado por Jeremy Allen White (Carmy), Ayo Edebiri (Sydney) y Ebon Moss-Bachrach (Richie), cuenta también con Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Oliver Platt, Abby Elliott y Matty Matheson, conformando un reparto sólido que ha sido clave para el éxito de la serie.

The Bear sigue la evolución personal y profesional de sus protagonistas, quienes deben lidiar con la presión cotidiana que supone llevar un restaurante en una ciudad competitiva. La cuarta temporada aprofunda en los conflictos internos, las alianzas y las dificultades económicas que atraviesan los personajes, mientras mantienen la pasión y el compromiso por la excelencia gastronómica.

La serie fue creada por Christopher Storer, quien además ejerce como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer, responsable culinaria de la producción, aporta realismo y autenticidad a la representación del mundo de la cocina profesional, labor reconocida tanto por el público como por la crítica especializada.

El presidente de FX, John Landgraf, subrayó el impacto mundial de la serie y la fidelidad de su audiencia: The Bear sigue siendo una de las favoritas del público en todo el mundo y la respuesta a esta temporada —como se refleja en una audiencia increíblemente alta— ha sido tan espectacular como en las anteriores. “Año tras año, Chris Storer, los productores, el elenco y el equipo hacen de la serie una de las mejores producciones de televisión, y estamos emocionados de que continúen contando esta magnífica historia”.

Captura del tráiler oficial de The Bear

Una serie en peligro de éxito

La continuidad de The Bear se ha visto envuelta en dudas debido al ascenso meteórico de las carreras de sus protagonistas. Jeremy Allen White protagonizará la biografía de Bruce Springsteen Springsteen: Deliver Me From Nowhere, que se perfila como candidata destacada en la próxima temporada de premios. Ayo Edebiri sumará nuevos proyectos junto a figuras como Julia Roberts en After the Hunt, programada para octubre, y Ella McCay de James L. Brooks en diciembre. Ebon Moss-Bachrach, por su parte, se incorpora al Universo Cinematográfico de Marvel como Ben Grimm en Los cuatro fantásticos, título que llegará a salas en julio, además de estar confirmado en los futuros estrenos Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars.

El impacto de la serie se refleja tanto en el ámbito comercial como en el cultural. La tercera temporada, recién estrenada, parte como favorita en la próxima edición de los Emmy, donde se anticipa una nueva cosecha de nominaciones. The Bear continúa atrayendo atención global, compitiendo con las grandes producciones de la era del streaming y reforzando el prestigio de los títulos originales de FX y Disney+. Con su quinta temporada ya confirmada, la serie prolonga su apuesta por historias humanas, retratando las exigencias y las satisfacciones del mundo culinario con una intensidad reconocida por la crítica y el público.