¿Se construirá ‘Arena Lima’ en el Parque de las Leyendas?: Esto es lo que realmente aprobó el Concejo de la MML

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó por mayoría el proyecto denominado ‘Arena Lima’, una propuesta para construir un recinto dedicado a grandes conciertos y espectáculos en parte del terreno del Parque de las Leyendas que podrá albergar 20 mil personas. La decisión se tomó en sesión municipal, pese a la oposición de algunos miembros preocupados por el impacto que la obra podría generar en el entorno y funcionamiento del emblemático parque.

La aprobación del concejo no implica el inicio inmediato de las obras, sino que el proyecto debe avanzar a la fase de declaratoria de interés. En esta etapa, la comuna capitalina espera recibir propuestas similares de otras empresas o consorcios interesados en desarrollar un recinto multipropósito de gran escala, bajo un modelo de concesión.

El urbanista Aldo Facho también precisó que este es un paso previo que permite priorizar su evaluación dentro del municipio. Recalcó que aún restan etapas clave, como la revisión técnica y la presentación de propuestas específicas que detallen cómo se manejarán los posibles impactos

“Antes de que se dé el permiso de obra, es importante mencionar que lo que ha aprobado el Consejo Metropolitano no es el proyecto como obra, o sea, no ha dado el visto bueno que se construya, sino ha dado un paso más para que este proyecto sea declarado de interés de la metrópoli y tenga un tratamiento especial”, explicó a Canal N.

Arena Lima: el proyecto para construir un recinto de espectáculos en el Parque de las Leyendas avanza tras aprobación del Concejo de Lima

Asimismo, sobre los impactos negativos, como el ruido y la iluminación, que afecta a los animales que habitan en el zoológico, subrayó que existen soluciones arquitectónicas y de ingenierías capaces de reducir estas molestias en cualquier obra, pero estos deben ser evaluados antes de un permiso de construcción.

“Este tipo de equipamientos, cuando se hacen de forma adecuada, tienen detrás un diseño de arquitectura y de ingeniería sofisticado que permite reducir o casi eliminar los ruidos hacia afuera o el exceso de iluminación. Estas preocupaciones asociadas al ruido y a la iluminación debieran ser resueltas en la fase de proyecto”, sostuvo el especialista.

Un proyecto “complejo”

Por otro lado, el urbanista advirtió que el desarrollo del proyecto Arena Lima dentro del Parque de las Leyendas enfrenta retos “complejos” relacionados con el propio espacio y su normativa. Esto debido a que se encuentra zonificado como área de recreación pública, por lo que existen restricciones legales significativas para la construcción de edificaciones en ese terreno.

El Parque de Leyendas está zonificado como zona de recreación pública. O sea, está zonificado como parque, con lo cual hay una limitación importante para construir edificaciones dentro de él”, declaró.

Por esta razón, toda intervención debe incorporar estudios especializados que permitan descartar la presencia de restos en el subsuelo, con el fin de resguardar el patrimonio. Sobre el tiempo que podrían demorar estas revisiones, indicó que solo el proceso de estudios y aprobación arqueológica podría tomar varios meses por la magnitud del complejo y la ausencia de exploración exhaustiva en todo el terreno.

El especialista también puntualizó que, para ejecutar un recinto de gran capacidad como el ‘Arena Lima’, sería necesario modificar la zonificación actual y obtener la habilitación urbana del parque, ya que hoy figura como suelo rústico y no cuenta con la infraestructura adecuada para el flujo de personas.

“Las vías no corresponden a usos urbanos de mayor intensidad y esto lo podemos ver en la avenida Riva-Agüero, por ejemplo, que es una avenida de cuatro carriles que casi no tiene veredas en gran parte del recorrido. Entonces, si yo voy a plantear usos urbanos que generen mayor flujo de personas, como una arena, debería; en el marco de la habilitación urbana, ampliar la avenida Riva-Agüero para poder generar mayores carriles, sobre todo veredas amplias, paradas de transporte público, paradas de taxis y demás. Hoy eso no existe”, agregó.

Arena de Lima: ex regidor de la MML advierte que concesión sería por 43 años | Video: Exitosa Noticias

Una concesión por 43 años

Esta decisión ha generado cuestionamientos, entre ellos los del exregidor Jorge Valdez, quien en entrevista con Exitosa Noticias expresó su preocupación por la modalidad de concesión que se plantea para el uso de este espacio municipal.

Valdez advirtió que una concesión por 43 años podría beneficiar mayormente a la empresa privada y no necesariamente a la ciudad, si no se realiza una adecuada fiscalización. El proyecto aún debe atravesar varias etapas para su eventual ejecución.