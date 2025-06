Mariella Zanetti desmerece paternidad de Farid Ode: “Recién es papá. Nunca fue a recoger a su hija a una fiesta, Javier sí”

Mariella Zanetti rompe el silencio sobre el escándalo con Farid Ode: "Lo de la denuncia es un show mediático". Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Mariella Zanetti no se guardó nada al hablar sobre las acusaciones de su ex pareja, Farid Ode, quien recientemente protagonizó un escándalo mediático al agredir a su actual esposo, Javier Blondet. La actriz arremetió con contundencia contra Ode, negando las graves acusaciones que este había hecho sobre su esposo y defendió su postura, afirmando que jamás permitió que su hija fuera maltratada por su pareja.

En una reciente entrevista con Amor y Fuego, la actriz cómica aclaró las acusaciones de su ex, quien había insinuado que su esposo maltrataba verbalmente a su hija. “Siempre ha habido diferencias y desacuerdos, pero nunca he permitido que nadie le falte el respeto, la toque o maltrate, como ha salido a decir el señor (Farid)”, expresó Mariella con firmeza, desmintiendo las acusaciones de Farid.

Sobre el origen de la polémica, Zanetti relató que la discusión que escaló a un conflicto mediático comenzó por un tema trivial: un shampoo. Sin embargo, fue la reacción de su ex pareja lo que desbordó la situación. “Fue algo que comenzó por una discusión familiar, pero se desbordó por la reacción impulsiva de él. A partir de ahí, se armó todo un escándalo”, explicó Mariella, dejando claro que ella siempre ha protegido a su hija de cualquier tipo de abuso.

No tolera la agresión de Farid Ode

La actriz no dudó en cuestionar la actitud de Farid Ode al actuar de manera tan impulsiva y buscar protagonismo mediático. “Recién ahora ha puesto una denuncia por hostigamiento, ¿no dice que esto viene de tiempo? Todo lo que está pasando tiene un origen más profundo y no creo que haya sido necesario este escándalo”, comentó. Para Zanetti, este comportamiento solo refleja la necesidad de llamar la atención, en lugar de buscar una solución real a los problemas familiares.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Mariella minimizó la figura de Farid Ode como padre, al señalar que su ex pareja recién había asumido su rol paternal de manera más activa en los últimos cinco años.

“Él es papá recién hace 5 años, desde que empezó la universidad. Solo la ve los domingos. Pregúntale a Farid cuántas veces se ha parado afuera de una fiesta a esperar a su hija cuando era adolescente, nunca. ¿Sabes quién lo hacía? Javier", dijo, dejando claro que su actual esposo siempre estuvo presente para su hija en momentos importantes, mientras que su expareja apenas comenzaba a asumir su rol de padre.

Mariella no solo defendió a su esposo, sino que también subrayó la diferencia entre cómo ambos hombres se han comportado frente a la crianza de su hija. Mientras Farid recién había comenzado a interesarse por ser un padre presente, Javier Blondet siempre ha estado a su lado, cuidando y apoyando a su hija en su crecimiento. “Javier siempre fue el que estuvo presente, el que la cuidó, el que fue a todas esas fiestas y momentos importantes en su vida”, expresó la actriz.

La situación en la que Farid Ode se vio involucrado con la denuncia de hostigamiento no hizo más que poner de manifiesto una relación rota que, según Mariella, ha tenido sus altos y bajos. Sin embargo, para ella es fundamental aclarar que no se permitió ninguna falta de respeto hacia su hija y que las acusaciones de su ex no se basan en la realidad de lo que sucedió. La actriz se mostró firme en su postura y dejó claro que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hija.

Finalmente, la exvedette destacó la importancia de mantener la armonía familiar, pese a los conflictos con el padre de su hija, y agradeció el apoyo incondicional de Javier Blondet, quien siempre estuvo presente para su hija. “Lo más importante es que mi hija está bien, siempre rodeada de amor y cuidado, algo que no se le puede negar. Mi familia es mi prioridad, y en este caso, Javier ha sido un gran pilar en su vida”, concluyó Mariella.

