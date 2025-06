Mariella Zanetti niega maltrato a su hija Gamille pese a pruebas y defiende a su esposo: “Es discusión casera”

Mariella Zanetti responde a las acusaciones de Farid Odé: "No hay maltrato, solo diferencias". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una intervención exclusiva para Magaly TV La Firme, Mariella Zanetti decidió hablar sobre el conflicto familiar que ha escalado en los últimos días, luego de que su ex pareja, Farid Odé, acusara públicamente a su esposo, Javier Blondet, de maltratar psicológicamente y verbalmente a su hija, Gamille Odé.

Tras el altercado en la vía pública entre Odé y Blondet, en el que Farid salió en defensa de su hija, Zanetti se pronunció para desmentir las acusaciones y aclarar la situación. La exvedette negó rotundamente que existiera cualquier tipo de maltrato o abuso hacia su hija, tal como lo había asegurado Farid en sus recientes declaraciones.

“Aquí no existe maltrato, aquí no existe abuso, nada de lo que Farid ha comentado”, indicó Zanetti, destacando que lo sucedido fue una discusión doméstica común entre dos personas y que, como madre, velaba siempre por el bienestar de sus hijos.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La situación se originó cuando Gamille Odé, la hija de Mariella y Farid, llamó a su padre llorando para contarle sobre los presuntos ataques verbales de Javier Blondet. Según el relato de Farid, su hija le mostró un video donde Blondet la insultaba, llamándola “mocosa malcriada”. A partir de este episodio, Odé no dudó en confrontar al hombre que consideraba responsable de los abusos y en acusarlo de hacerle daño emocional a su hija.

Mariella insistió en que no saldría a defender a su hija solo por el hecho de que se tratara de una acusación familiar. “No se trata de apoyar por apoyar o de dar la razón”, afirmó, respondiendo a la pregunta de Magaly Medina sobre por qué no se posicionaba públicamente a favor de su hija mayor en esta situación.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La exvedette subrayó que no estaba negando que las discusiones puedan haber ocurrido, pero recalcó que no había fundamentos para afirmar que su esposo hubiera maltratado a la joven. Sobre su rol como madre, Mariella fue enfática: “Soy una madre que cuida a sus hijos, sobre todo, y no quiero que haya ningún tipo de dudas sobre eso”. Sin embargo, la postura de Zanetti generó diversas reacciones. Muchos se sorprendieron por su falta de respaldo público a su hija, especialmente tras las fuertes denuncias que su expareja había hecho en su defensa.

A pesar de las graves acusaciones, Mariella Zanetti mantuvo su postura de que la situación no debía ser tomada como un maltrato y que se trataba de un simple desacuerdo entre su pareja y su hija. “Esto ha sido una discusión casera, diferencia de dos personas. No se puede calificar de maltrato”, insistió.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Farid Odé advierta que pareja de Mariella Zanetti le faltó el respeto a su hija Gamille

Por otro lado, Farid Odé detalló lo sucedido antes de que su hija lo llamara llorando. Según Odé, Javier Blondet habría estado hostigando y faltándole el respeto a Gamille durante días, lo que llevó a la joven a sentirse angustiada y a denunciarlo a su padre.

“Ayer (lunes) mi hija me llamó llorando a decirme que él la estaba insultando y diciendo que moverá todas sus influencias para que la boten del trabajo”, comentó Odé, visiblemente afectado. Además, recalcó que Gamille le había mostrado un video en el que Blondet la llamaba “mocosa malcriada”, lo que, según el empresario, demostraba el maltrato constante que sufría su hija.

Farid agregó que Blondet nunca había mostrado cariño hacia su hija desde que comenzó su relación con Mariella Zanetti, y que Gamille se sentía completamente rechazada por él. “Mi hija me dice: ‘Él nunca me ha querido, desde hace ocho años que está con mi mamá nunca he recibido una muestra de cariño’. Él no la quiere, la odia prácticamente”, afirmó para Trome.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme