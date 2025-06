Chats de la pareja de ‘El Monstruo’ revelan un ‘call center’ con iPhones para extorsionar

Chats de la pareja de ‘El Monstruo’ exponen un ‘call center’ para extorsiones - Perú

Las autoridades policiciales lograron acceder a los chats inéditos encontrados en el teléfono móvil de Lizeth Cruz Ruiz, pareja de Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. La información extraída fue determinante para profundizar en la estructura y métodos de uno de los grupos criminales más activos dedicados a la extorsión en el país. Según la investigación de la Fiscalía, estos mensajes revelan la existencia de una estructura operativa que funciona como un “call center” dedicado a ejecutar extorsiones a empresas y particulares.

Lizeth Cruz, conocida entre los miembros de la organización como “La Patrona”, fue detenida en Bolivia y trasladada posteriormente al Perú, donde enfrenta 36 meses de prisión preventiva por su presunta participación en la banda criminal “los injertos del Cono Norte”. Durante su detención, la incautación de su celular permitió descubrir el nivel de coordinación y la dinámica interna de la organización. En los chats analizados, Cruz registra a “El Monstruo” bajo el seudónimo de “doctor de Kendall” y mantiene conversaciones que detallan tareas, montos y personas involucradas.

Uno de los mensajes destacados muestra cómo la coordinación criminal funcionaba mediante órdenes directas. “Mañana temprano actívate con las empresas Amor y los demás. Si me compras un iPhone, llego y te hablo”, señala uno de los textos atribuidos a Luis Moreno Hernández. Otros intercambios son más explícitos: “Manda, como dices, para el call center de acá. ¿Cuánto es? ¿3000? ¿Has traído gente acá?”. En respuesta, el Monstruo aclara: “Su primo de Yair es mi call center. Él es el que tiene ahí los iPhone y él es el que manda todos los mensajes a todos los pescados”. Los “pescados”, según la jerga interna, se refiere a las víctimas de extorsión.

El rol de “La Patrona” y la administración de los chantajes

La participación de Lizeth Cruz no se limitaba a la intermediación. La investigación sostiene que gestionaba la cuenta de las empresas extorsionadas y el seguimiento de los pagos. Conversaciones enviadas a “El Monstruo” detallan el estado de cada objetivo: “Y ya me falta la del 80, la de Urbina. Y me falta de Honduras y la de Max Fashion de la empresa 33. ¿Qué más? El uranio creo que también depositaba...”. La fiscalía sostiene que era Cruz quien mantenía el control del listado de víctimas y los ciclos de cobro, motivo por el que se le atribuye un papel central en la organización.

Las instrucciones internas también incluían advertencias sobre la anonimidad y el manejo del dinero: “Tú tienes que tener tu cuenta para tu plata de ahorros. No seas mula, no tienes que quemar esa cuenta porque vas a jalar con la siempre”, enfatiza un mensaje destinado a evitar rastreos bancarios. Consultada por la policía, Cruz optó por el silencio y, según los investigadores, mostró una lealtad que trascendía su condición judicial: “Y pase lo que pase, jamás diré de ti”.

La respuesta estatal y la búsqueda de “El Monstruo”

Mientras Lizeth Cruz enfrenta la justicia, alias “El Monstruo” permanece prófugo y continúa operando en la clandestinidad. El Ejecutivo oficializó el miércoles 25 de junio el incremento de la recompensa a un millón de soles por información que permita su captura. La medida se implementó tras el anuncio del ministro Eduardo Arana y busca generar incentivos que propicien la colaboración de allegados al entorno criminal.

Pareja de 'El Monstruo' fue trasladada a un puesto de control fronterizo de la PNP. (Foto: Canal N)

Alberto Jordán, especialista en seguridad ciudadana, indicó que el aumento de la recompensa podría ser decisivo: “Por el millón, de repente haya una fuga de información. Aunque no siempre ha funcionado el pago de recompensas, la codicia, una discrepancia o un malentendido podrían provocar que lo delaten”, declaró en el programa La entrevista de Radio Nacional.

La policía sostiene que parte de la organización criminal ha sido desarticulada, pero advierte que la fuga de Moreno Hernández podría estar protegida por otras bandas. Se mantiene la vigilancia y el rastreo de sus movimientos, mientras continúan surgiendo detalles sobre la estructura y las comunicaciones del grupo.