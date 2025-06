Bandas criminales internacionales entregarán a ‘El Monstruo’ para cobrar recompensa de S/ 1 millón, asegura ministro del Interior

El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó este miércoles que bandas criminales internacionales están dispuestas a entregar a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, para cobrar la recompensa que el Gobierno aumentó de S/ 500 mil a S/ 1 millón por información que conduzca a su captura.

Durante una rueda de prensa, Malaver indicó que esta acción forma parte de una estrategia de la Policía Nacional (PNP) para atacar las fuentes de financiamiento de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, “producto de las extorsiones”.

Detalló que ‘El Monstruo’ se moviliza entre Bolivia, Paraguay y Brasil, bajo la protección de redes criminales que operan en estos países. No obstante, señaló que “en algún momento determinado se le va a acabar la fuente de financiamiento y las mismas bandas criminales que lo cuiden sean las propias que hagan lo posible por entregarlo y poder obtener esta recompensa que está ofreciendo el Estado peruano”.

Malaver informó más adelante que la PNP colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para identificar y bloquear las cuentas que reciben el dinero ilícito. En sus palabras. “Estamos trabajando de la mano (...) a fin de poder detectar las cuentas receptoras adonde están llegando el dinero con la finalidad de debilitarlo porque el dinero es lo que los fortalece, los vuelve itinerantes”, señaló.

'El Monstruo' reaparece en video con su rostro oculto y apunta contra la PNP. (Video: América)

Las autoridades sospechan que ‘El Monstruo’ se oculta en una favela de São Paulo bajo la protección del Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más temida y poderosa de Brasil. Esta posible relación cobró importancia tras un operativo masivo en esa ciudad, que involucró a 160 agentes del Batallón de Choque.

Según el medio Metrópoles, la intervención se activó al detectar señales de la presencia de mafias peruanas, cuya actividad habría aumentado con la llegada del delincuente al país.

La institución policial ha informado que la organización ‘Los Injertos’ acumuló más de cinco millones de soles en ganancias ilícitas y trasladó importantes sumas de dinero al extranjero a través de un sistema de remesas. Esta red criminal extorsionaba a empresarios y transportistas mediante amenazas y violencia, además de dedicarse al sicariato y tráfico de armas.

A principios de junio, un operativo permitió la detención de tres personas vinculadas a Moreno Hernández, entre las cuales figuraba Martina Hernández De la Cruz y Liseth Ruiz Cruz, madre y pareja del líder criminal, respectivamente.

Hernández De la Cruz fue arrestada en flagrancia en su domicilio en Ica, donde se le incautaron cartuchos de dinamita, un pasaporte y documentos de relevancia para las investigaciones. Por su parte, Liseth Ruiz Cruz fue capturada en Santa Cruz (Bolivia), y posteriormente deportada.

La nueva amenaza de ‘El Monstruo’ a la PNP “Si mi madre pone un pie en el penal, va a correr sangre” - PNP

El tercer detenido corresponde al suboficial Israel Araujo Alva, acusado de filtrar información estratégica a ‘El Monstruo’ y de facilitar armamento para la organización criminal.

Audio revelador

El último fin de semana, el programa Cuarto Poder difundió la transcripción de un audio de casi diez minutos que el fugitivo envió a su madre. En la grabación, fechada en febrero pasado, el remitente afirma no contar con recursos económicos y la acusa de haberlo engañado para obtener dinero. El contenido revela una relación deteriorada, marcada por la desconfianza y el conflicto familiar.

“No pienses que yo tengo dinero porque, como te dije al principio, tú piensas que yo soy inocente. Yo sé que sabes que no soy inocente (...) Y siempre te he dicho: si es para salud, yo apoyo, pero con pruebas del hospital, de tu cita”, le reclama con evidente molestia.

En otro fragmento, insiste: “Cuando vas al hospital pides una consulta, a mí enséñame todo, con tu nombre, fecha y todo. Así demuestras que eres una madre leal, no una madre desleal que le quita a su hijo con mentiras”. Posteriormente, la responsabiliza de ocultarle información y de manipularlo emocionalmente para obtener apoyo financiero.

Además, admite su participación en actividades ilícitas: “Yo cobro de empresas que extorsiono, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario, ¿me entiendes? Esos son mis ingresos para que sepas, o extorsiones que hago a empresarios, a veces pagan, a veces no pagan, y yo pierdo esa inversión”, señala sin ambigüedades.