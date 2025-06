Sandra Mathews, expareja de Farid Ode, arremete contra Mariella Zanetti por insultar a su hija: “Cuida tus palabras”

Farid Odé justifica agresión a Javier Blondet: "Cualquier padre haría lo mismo". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sandra Mathews expresó públicamente su indignación contra Mariella Zanetti por los calificativos empleados contra su hija menor durante una gresca familiar entre Farid Ode y el esposo de la comediante, Javier Blondet.

El incidente se precipitó cuando la adolescente intervino en una disputa callejera entre su padre, Farid y Javier, arrojando agua a este último.

La reacción de Mariella incluyó un insólito insulto desde el balcón, lo que llevó a Mathews a pronunciarse. La madre considera inadmisible que menores sean involucradas en conflictos de adultos, y exige respeto y una disculpa formal a su hija.

La pelea callejera entre Farid Ode y Javier Blondet

La confrontación entre Farid Ode y Javier Blondet, frente a la casa de Mariella Zanetti, se originó tras una llamada de auxilio de Gamille Ode a su padre.

Gamille, hija mayor de Farid con la exfigura televisiva, comunicó sentirse hostigada y afectada emocionalmente por su padrastro. Según el testimonio de Farid a un ‘Magaly TV La Firme’, la joven relató que los episodios venían repitiéndose, motivando la reacción inmediata de Ode, quien acudió al punto de conflicto.

Al llegar, Farid pidió explicaciones y exigió la defensa de Mariella Zanetti para con su hija, insistiendo en que no toleraría nuevas agresiones verbales o psicológicas. La presencia de cámaras en el lugar sumó presión a la escena.

El papel de la hija menor y la reacción de Zanetti

Durante el altercado, la hija menor de Farid Ode, nacida de su vínculo con Sandra Mathews y cercana a cumplir 15 años, descendió del vehículo familiar para arrojar agua a Javier Blondet.

Este gesto provocó una reacción instantánea en Zanetti, quien desde su balcón utilizó un insulto dirigido a la adolescente. “Miren a la otra estúpida, ¿quién es esa chibola?”, lanzó, visiblemente alterada. El comentario fue captado por testigos y difundido por distintos programas, lo que sumó tensión al conflicto.

Este hecho, hasta ese momento un asunto privado, se intensificó por el trato dirigido a una menor, despertando polémica en redes sociales y entre quienes siguen de cerca la coyuntura de espectáculos.

Sandra Mathews exige respeto para su hija

No pasó mucho tiempo para que Sandra Mathews respondiera a través de sus redes sociales. Insistió en la importancia de cuidar el lenguaje cuando se trata de menores y subrayó que los conflictos deben quedar entre adultos.

Mathews remarcó que nadie tiene derecho a menospreciar a una menor y sostuvo: “La menor a quien ha llamado ‘estúpida’, es además de ser una menor de edad, hermana de su propia hija, y como tal merece respeto. Le exijo que cuide sus palabras. No estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de agresión verbal hacia mi hija”.

Además, Mathews arremetió contra Zanetti y la tildó de una madre que se preocupa más en su pareja y no en creer en la palabra de su hija. “Si hago memoria, estas situaciones no son nuevas. He sido testigo por medio de lo que contaba Farid de cómo en diversas oportunidades han tenido actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor”, escribió.

“Me cuesta comprender cómo una madre puede anteponer a una pareja sentimental por encima del bienestar emocional y psicológico de su propia hija. En lo personal jamás permitiría que un hombre maltrate psicológicamente a mi hija”, expresó indignada.

Mariela Zanetti niega violencia doméstica

El incidente no tardó en viralizarse. Por una parte, Mariella Zanetti negó reiteradamente que en su hogar existieran episodios de violencia y aseguró que, a su entender, cualquier calificativo empleado fue en respuesta a un acto que consideró inapropiado, no como una agresión premeditada hacia una menor.

Mariella Zanetti mantuvo su postura de que la situación no debía ser tomada como un maltrato y que se trataba de un simple desacuerdo entre su pareja y su hija. “Esto ha sido una discusión casera, diferencia de dos personas. No se puede calificar de maltrato”, insistió.

Por el contrario, Mathews ha mantenido su posición y le advierte a Mariella que se abstenga en hacer cualquier comentario ofensivo hacia su hija que tiene con Farid Ode.

