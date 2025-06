Farid Odé agredió a esposo de Mariela Zanetti en defensa de su hija Gamille y terminan en comisaria: “Mi mamá no le dice nada”

Farid Odé justifica agresión a Javier Blondet: "Cualquier padre haría lo mismo". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme este 24 de junio, Magaly Medina compartió imágenes exclusivas sobre el enfrentamiento entre Farid Odé, el empresario y padre de Gamille, y Javier Blondet, actual pareja de la madre de su hija, Mariella Zanetti.

En el clip compartido se muestran un violento altercado ocurrido en la vía pública, en el que Odé agredió a Blondet, aparentemente tras un largo historial de conflictos y agravios hacia su hija. Según los testimonios y los registros presentados en televisión, el incidente tuvo lugar en Surco, donde el empresario, visiblemente alterado, persiguió a Blondet, quien había estado supuestamente agrediendo verbalmente a su hija mayor.

En las imágenes se puede ver a Farid lanzarse contra la pareja de Mariella, insultándolo mientras lo corretea. “Mi hija es una profesional, este es un maldito de mier...”, se le escucha gritar, mostrando su indignación por lo que considera un abuso psicológico hacia su hija.

Farid Odé protagoniza escándalo de agresión con pareja de Mariella Zanetti: Termina en comisaría. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ambos se denunciaron

El escándalo culminó con Farid Odé siendo denunciado por violencia física ante la comisaría. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Odé también presentó una denuncia contra Blondet por los presuntos malos tratos hacia su hija.

Según fuentes cercanas, ambos hombres se habrían enfrentado de manera física y verbal, con intercambios de golpes y acusaciones mutuas. “Ese tarado del marido de Mariella la para hostigando, faltándole el respeto a mi hija, gritándola, dañándola psicológicamente, amenazándola. Me colmó la paciencia y me fui a buscarlo a la casa”, relató Odé, visiblemente afectado por la situación.

Odé explicó que la gota que colmó el vaso fue una llamada de su hija llorando, contándole sobre una nueva agresión por parte de Blondet. “Mi hija me llamó llorando, diciéndome que la estaba insultando, amenazando que va a mover todas sus influencias, como si tuviera influencias y que su mamá no le dice nada”, continuó Farid.

Farid Odé protagoniza escándalo de agresión con pareja de Mariella Zanetti: Termina en comisaría. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Por su parte, Javier Blondet presentó su versión de los hechos, acusando a Farid Odé de agredirlo sin provocación, pero Odé no dudó en responder con dureza. “Ahí nos estamos sacando el alma dos hombres grandes de metro noventa cada uno, así que no se ponga de víctima el imbécil este”, comentó a Trome. Además, criticó a Blondet por su trato hacia su hija y dejó en claro que su actitud era inaceptable: “Mi hija es una niña tranquila, profesional, que no se mete con nadie. ¿Cómo va a venir este imbécil a tratarla así?”

A pesar de la gravedad de la situación, Farid Odé subrayó que su único objetivo era defender a su hija de lo que consideraba un abuso por parte de la pareja de Mariella Zanetti. “Si él no la quiere, le importa tres pepinos. Mi hija me ha dicho que él nunca la ha querido desde que está con su mamá, pero al menos debe haber respeto”, agregó el empresario.

Farid Odé protagoniza escándalo de agresión con pareja de Mariella Zanetti: Termina en comisaría. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Gamille Odé filtra video de las agresiones de Javier Blondet

En el reportaje exclusivo presentado por Magaly TV La Firme, Gamille Odé expuso públicamente las constantes agresiones verbales que ha venido sufriendo a manos de Javier Blondet, actual pareja de su madre, Mariella Zanetti. El material, que fue grabado por la joven, muestra una confrontación entre Blondet y ella, en la que el tono de voz del excandidato presidencial refleja la furia y el desdén con el que la humilla.

El video, de apenas unos segundos, muestra a Javier Blondet gritarle a Gamille: “Retírate del cuarto (...) Mocosa malcriada”. Aunque el fragmento es breve, el tono y el lenguaje usado por la pareja de Zanetti denotan su enojo y su cansancio con la joven de 21 años. Según el testimonio de Farid Odé, este video es solo un pequeño ejemplo de los abusos verbales que su hija ha tenido que soportar durante un largo periodo.

Farid Odé protagoniza escándalo de agresión con pareja de Mariella Zanetti: Termina en comisaría. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Farid explicó en la entrevista que las agresiones hacia su hija no se limitan a los insultos, sino que se extienden a un hostigamiento constante. Además de los abusos verbales, Gamille denunció que incluso los productos que ella compra son utilizados por Javier Blondet, quien buscaría de alguna manera afectarla y hacerla sentir incómoda en su propio hogar.

En el reportaje, se expone la angustia de Gamille, quien asegura que este tipo de comportamiento es una constante en su vida. A través de su padre, la joven también mencionó que se siente psicológicamente acosada, algo que ha logrado tolerar hasta ahora en silencio, pero que finalmente ha decidido visibilizar a raíz de los recientes hechos. “Es un desgaste emocional y psicológico constante”, manifestó Farid Odé en el programa.

Farid Odé protagoniza escándalo de agresión con pareja de Mariella Zanetti: Termina en comisaría. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme