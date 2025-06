Bruno Agostini en ‘El Valor de la Verdad’ revela sus amores con Milett Figueroa, Michelle Soifer, Melissa Loza y Vania Bludau. Panamericana TV.

Bruno Agostini, modelo español y exparticipante de los realities ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, regresa a la pantalla peruana como invitado de ‘El Valor de la Verdad’. modelo español y exparticipante de los realitiesregresa a la pantalla peruana como invitado de

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, Agostini abordó detalles sobre sus romances con conocidas figuras del espectáculo local, incluyendo a Milett Figueroa, Michelle Soifer, Melissa Loza y Vania Bludau.

La participación de Agostini, conocida por la exposición de información privada y confesiones, ha generado expectativa y polémica antes de su emisión. El modelo decidió hablar abiertamente sobre las relaciones y desencuentros que vivió durante su etapa como figura de realities en Perú.

Milett Figueroa: Un romance bajo la lupa

Uno de los primeros temas abordados fue su relación con Milett Figueroa, actual pareja del conductor argentino Marcelo Tinelli.

Ante la pregunta directa de Ortiz sobre una supuesta relación clandestina, Agostini aceptó que hubo una conexión cercana.

“Cuando veo lo cariñosa que estaba conmigo, me dice no te preocupes, vamos a mi casa... hacíamos el amor de una manera impresionante”, detalló.

Luego el hermano de Fabio no dudó en responder a la madre de Milett, Martha Valcárcel, quien rechazó las declaraciones del español y del actor argentino Pablo Heredia y cuestionó la intención de revivir historias pasadas.

“Jamás van a lograr bajarla, como por años han tratado de hacerlo. Tampoco van a romper una relación tan hermosa y tan correcta como la que tiene mi hija ahora”, declaró, negando haber conocido personalmente a Agostini.

Valcárcel también expresó su molestia por la reaparición del tema después de varios años. “A más de 10 años, ¿a qué viene esto? ¿Con qué intención? Dios los bendiga niños, para mí no existen y tampoco seguirán existiendo porque ¿a quién ganaron? ¿Qué han hecho, bailan, cantan, actúan? ¿Qué son? No son nada”, añadió, subrayando su protección a Milett.

Bruno Agostini, por su parte, pidió respeto hacia su persona. “La próxima vez que se dirija a mí, hágalo con respeto”, reclamó aludiendo a los comentarios de la madre de la modelo.

Madre de Milett Figueroa responde con dureza a Pablo Heredia y Bruno Agostini. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Michelle Soifer: Conflicto y tensión

Otro de los temas expuestos fue el supuesto romance con Michelle Soifer, también figura habitual de realities. Agostini relató un incidente en el que Soifer mostró celos.

“Una vez fuimos a un bar, yo tenía el celular y me dice ‘¿Con quién estás hablando?’ y me lo quita… Yo hablo con quien se me cante y tú estás mal por haber tocado mi teléfono”, explicó.

Tras esa discusión, Soifer se retiró llorando y en ese momento intervino Alejandra Baigorria y lo comenzó a insultar.

Esta confesión reveló no solo la cercanía, sino el carácter explosivo de la relación y la dinámica interna entre los personajes televisivos.

Bruno Agostini se enfrenta a 'El Valor de la Verdad' y revela detalles de todos sus romances con figuras de la TV peruana. Captura de TV - Panamericana TV.

Melissa Loza: Una herida sentimental

Frente a la pregunta sobre una relación con Melissa Loza, conocida como uno de los rostros más emblemáticos de realities, Agostini no esquivó el tema.

“Yo nunca he llorado por amor, pero me dolió mucho lo que me hizo esa mujer”. La breve declaración sugiere una experiencia intensa que dejó marca en él, aunque sin entrar en detalles sobre el motivo de esa decepción.

Vania Bludau y su polémico ranking sentimental

Bruno Agostini, presionado por Beto Ortiz, aceptó realizar un ranking de las mujeres del ambiente de realities que dejaron huella en su vida o “le dejaron un bonito recuerdo en su mente”.

Colocó en primer lugar a Michelle Soifer, seguida de Milett Figueroa, luego a Jamilah, y finalmente Vania Bludau. “Primero está Michelle Soifer, Milett, Jamilah, Vania, la última, después de todo lo que tiene ahí está Vania”, indicó.

La disposición de Agostini para hablar de relaciones pasadas y sus valoraciones sobre las figuras femeninas del espectáculo, ofrece una mirada a las conexiones y desacuerdos que marcaron los años recientes de la farándula peruana.

La modelo Vania Bludau rompió el silencio sobre su expareja Mario Irivarren y fue directa: no tiene interés alguno en reencontrarse con alguien que, según dijo, le causó daño emocional. (Instagram)

¿Cuándo se emitirá ‘El Valor de la Verdad’ de Bruno Agostini?

La participación de Bruno Agostini en el programa despierta gran interés entre los seguidores del entretenimiento y la farándula. El actor promete una entrevista llena de emociones, revelaciones sobre amores y peleas, y vivencias dentro del mundo del espectáculo peruano.

‘El Valor de la Verdad’ se transmitirá este domingo 29 de junio por Panamericana TV. Sin duda, será un capítulo que dará que hablar y permitirá conocer facetas poco exploradas del artista argentino, quien no teme enfrentar su pasado y compartir sus vivencias más íntimas frente al temido polígrafo.

