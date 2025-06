Susy Díaz se somete a prueba de ADN tras revelación familiar y espera conocer a su padre biológico: “Ruego a Dios que aún esté con vida”

Susy Díaz compartió el profundo deseo de conocer a su progenitor real, mostrando una faceta vulnerable y llena de esperanza mientras aguarda el resultado de la prueba genética en Estados Unidos (América Hoy)

En una de sus confesiones más personales, Susy Díaz abrió un capítulo íntimo de su vida: el deseo de conocer a su padre biológico. La exvedette viajó recientemente a Estados Unidos para someterse a una prueba de ADN, motivada por una revelación que le hizo el hombre que la crio poco antes de morir.

Acompañada de su hermana, la popular figura de la televisión peruana relató el procedimiento con emoción y esperanza. Hoy, mientras espera los resultados, admite rezar para que su verdadero progenitor aún esté vivo. La búsqueda de su identidad ha cobrado un nuevo sentido.

El viaje que cambió todo

La búsqueda de identidad llevó a Susy hasta EE.UU., donde decidió hacerse una prueba genética. Su padre adoptivo le reveló, poco antes de morir, que no compartían lazo sanguíneo. (Paula Díaz Elizalde)

Fue en los Estados Unidos donde Susy decidió enfrentar una verdad que había permanecido oculta por décadas. Según narró, la confesión del hombre que la crio ocurrió en un momento delicado, cuando su salud ya era frágil. Le dijo, sin rodeos, que no era su padre biológico.

El impacto fue grande, pero lejos de quedarse en la tristeza, Susy optó por tomar acción. Acompañada de su hermana, se dirigió a un centro especializado en pruebas genéticas para recoger una muestra y enviarla a análisis. Ella misma aseguró que el resultado será la clave para confirmar si ambas comparten el mismo padre.

“Pido a Dios que esté vivo”

Conmovida, Susy reveló que su deseo no es legal ni económico: es emocional. Sueña con conocer a su progenitor, y reza cada día para que ese encuentro aún sea posible. (Facebook)

Susy expresó que más allá de la prueba en sí, su mayor deseo es poder encontrar a su verdadero progenitor en vida. “Pido a Dios que esté vivo”, dijo con emoción en una entrevista reciente, dejando ver que este proceso no es solo biológico, sino profundamente emocional.

La exbailarina reconoció que no busca ningún tipo de compensación ni explicaciones del pasado. Su anhelo está marcado por la necesidad de conocer sus raíces y, quizás, poder decirle al hombre que le dio la vida que lo perdona y que desea conocerlo. Si los resultados indican que no comparte padre con su hermana, ya tiene planeado buscar en bancos de datos genéticos.

Una búsqueda que apenas comienza

Esta experiencia no termina con un resultado. Si no halla coincidencia, Susy buscará en bases de datos abiertas. Para ella, es una misión emocional sin fecha de caducidad. (Facebook)

La esperanza de Susy no está anclada únicamente al resultado de una sola prueba. Durante su testimonio, mencionó que existen bases de datos accesibles al público donde se pueden encontrar coincidencias genéticas por apenas 35 dólares. Si no halla respuestas con su hermana, acudirá a esos registros.

En un tono entre esperanzado y reflexivo, señaló que, gracias a la ciencia, hoy muchas personas pueden descubrir verdades familiares que antes parecían imposibles de alcanzar. Para ella, esta no es una carrera contra el tiempo, sino una misión emocional: hallar ese origen que durante años permaneció en la penumbra.

Florcita se queda sin su bendición

Frente al vínculo de Florcita con Luiggi, Susy se mostró reservada. Asegura que no interfiere, pero tampoco bendice la relación, marcada por rumores de infidelidad y controversia. (Facebook)

Por otro lado, la excongresista dejó en claro su postura frente a la nueva relación sentimental de su hija Flor Polo con Luiggi Yarasca.

Aunque afirma no intervenir en las decisiones amorosas de su primogénita, también sostuvo que no le da su aprobación al vínculo, especialmente tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte del joven. “No me meto, pero tampoco lo apruebo”, aseguró en una entrevista televisiva.

La exvedette señaló que cada hijo debe aprender a tomar sus propias decisiones, incluso equivocarse, y que como madre solo puede orar por su bienestar. “Rezo cada domingo para que Dios la cuide de todo mal”, añadió, dejando entrever una mezcla de preocupación y distancia. Pese a las críticas, Susy prioriza el respeto a la autonomía de Flor, aunque se mantiene escéptica respecto a la relación que ha generado controversia en la farándula.