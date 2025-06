Magaly Medina arremete contra Florcita Polo por acusarla de reglaje: “No te seguimos, fuimos a ver qué hacía tu pareja en un night club”

Magaly Medina arremete contra Florcita Polo por acusarla de reglaje y abandonar a Susy Díaz en Navidad. Video: Magaly TV La Firme.

Flor Polo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no solo por sus polémicas declaraciones sobre el supuesto “reglaje” que denunció tras su ampay con Luiggi Yarasca, sino también por el malestar que generó al confesar que dejó sola a su madre, Susy Díaz, en Navidad.

Magaly Medina, fiel a su estilo directo y sin filtros, no dudó en responder con firmeza a lo que considera una “idea disparatada” y una “actitud reprochable” hacia su progenitora.

La controversia comenzó cuando Florcita Polo se presentó en el programa ‘Esta Noche’, de la Chola Chabuca, el fin de semana pasado, donde defendió su romance con el joven Luiggi Yarasca, luego de que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ la captaran ingresando con él a un hotel en San Juan de Miraflores.

Durante la entrevista, la hija de Susy Díaz aseguró sentirse víctima de un reglaje por parte de los medios, acusación que encendió la ira de Magaly. “Esa vez hubo un reglaje a mí. Me da cólera que la gente diga cosas que no son. Me siento demasiada acosada”, comentó Polo Díaz.

Magaly critica y responde a Flor Polo

La periodista no tardó en responder desde su programa, calificando de “grave” la afirmación de Flor y dejando claro que nadie la estaba siguiendo.

Magaly lanza duras críticas a Flor Polo por querer salir a defender a su pareja Luiggi Yarasca. Video: Magaly TV La Firme.

“Yo entiendo que esa chica, carente de amor propio y que no se quiere a sí misma, ahora hable de acoso y reglaje para justificar una relación que no es muy sana, donde lo que hemos visto es bastante toxicidad”, expresó la popular ‘Urraca’, con tono firme y visiblemente indignada.

Según explicó Medina, su equipo de investigación no estaba enfocado en Flor, sino en su pareja, Luiggi Yarasca, de quien tenían información sobre sus visitas frecuentes a un night club.

“Nosotros no te seguimos. Fuimos a ver qué hacía tu pareja en un night club, porque esa era la información que manejábamos y estábamos adentro, cuando él sale, salimos con él y es que vimos a Florcita llegar. ¿Dónde está el reglaje? No alteres los hechos”, añadió con dureza.

Magaly también le recordó a la hija de Susy Díaz que su equipo no tiene la culpa de que ella fuera vista en un hotel. “Que te hayamos visto entrar a un hotel de mala muerte en una zona bastante brava, picante, cuando estás denunciando que estás en peligro, que te están extorsionando, no te vas a buscar a un night club al saliente de turno. No te humillas así”, dijo Medina.

Además, Magaly criticó a Florcita Polo por estar ciegamente enamorada de su pareja y no darse cuenta de las señales que se van evidenciando en su relación.

“Un hombre caballeroso no te hace eso, no te deja en ridículo, no te expone, te protege, te cuida, está ahí, sale contigo del hotel y se embarcan juntos en el taxis: Debería denunciar al que tiene como saliente: Lo único que la justifica es que está enamorada mal”, aseguró la conductora de espectáculos.

Sin embargo, el escándalo no terminó allí. A raíz de este ampay, Flor también perdió su título de Miss Turismo, otorgado por la organización del certamen Miss Mundo Latina.

Directora del Miss Mundo Latina Perú revela que Flor Polo no le dijo la verdad sobre ampay: “Me mintió”. Video: América Hoy / América TV

Angie Pajares, directora del concurso, dio su versión en el programa ‘América Hoy’, donde lamentó que Flor no se haya disculpado por el escándalo y explicó que la decisión de retirarle la corona no fue tomada a la ligera.

“Cuando firmas un contrato como reina, firmas unas normas de conducta. Más claro que eso, imposible. Me hubiera gustado que pida disculpas en vez de excusarse”, sentenció Pajares, quien también confesó que desde un inicio la inclusión de Flor en el certamen fue polémica y estuvo rodeada de rechazo por parte de otras participantes.

Susy Díaz reveló que Florcita Polo la dejó sola en Navidad

A esto se sumó un nuevo episodio que dejó a muchos con muchas emociones: la confesión de Susy Díaz sobre la última Navidad. Durante su aparición en el programa de la Chola Chabuca, la excongresista reveló con tristeza que pasó las fiestas completamente sola. “Esta Navidad yo la pasé en mi casa como cualquier animal”, declaró, visiblemente afectada.

Flor intentó justificar su ausencia indicando que estuvo con su madre hasta las 10 de la noche, para luego irse a celebrar con sus hijos “en otro lugar”. Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para Magaly, quien criticó severamente la actitud de Florcita, recordando todo el apoyo que ha recibido de Susy a lo largo de los años.

“Durante todo el año, ella misma lo ha dicho: le cubre las deudas, le cuida a los hijos, le ha dado una casa donde vivir, le paga el colegio a los nietos, los sostiene económicamente...”, recalcó Medina, señalando que dejar sola a una madre que ha dado tanto por ella resulta inaceptable.

Susy Díaz recibió la Navidad sin Florcita Polo: “Mi mamá murió este año, es la ley de la vida” | Instagram

“Vive en esa casa con su madre todo el año y no la acompañó. Sus hijos están allí, que son su familia nuclear, y también está su madre, porque Flor no tiene esposo… a menos que se haya ido a pasarla con la familia del noviete”, lanzó la periodista, dejando entrever que su ausencia tendría relación con su nueva relación amorosa.

Finalmente, Magaly concluyó que la actitud de Flor Polo es la de una persona malagradecida. “Me parece pésimo. Cuando te portas mal con tus padres, sobre todo cuando son seres bastante generosos contigo, eso dice mucho de ti”, sentenció.