Susy Díaz anuncia, entre lágrimas, la búsqueda de su padre biológico tras una dolorosa confesión

Susy Díaz, una de las personalidades más reconocidas de la farándula peruana, sorprendió al país al revelar una herida profunda de su vida personal: el deseo de conocer a su verdadero padre biológico. El anuncio lo realizó en el programa ‘Esta Noche’, conducido por Ernesto Pimentel, donde compartió set con su hija Florcita Polo Díaz.

La confesión llegó acompañada de lágrimas y abrió una etapa inédita para la exvedette, quien está dispuesta a recorrer todo el Perú para hallar respuestas sobre sus orígenes.

Durante el adelanto promocional del programa, Susy Díaz no pudo contener la emoción al recordar el momento en que su padre, poco antes de fallecer en 2003, le confesó que en realidad no era su progenitor biológico.

Susy Díaz, entre lágrimas, anuncia la búsqueda de su padre biólogico.

“Mi papito antes de morir me dijo que no era mi papá, yo quiero buscarlo”, expresó conmovida, mostrando una vulnerabilidad pocas veces vista en sus apariciones televisivas.

Susy Díaz recuerda dolorosa confesión

Nacida el 28 de septiembre de 1963, Susy Díaz pasó sus primeros años de infancia en el barrio Carlos Arrieta, en el distrito limeño de Barranco, junto a sus cuatro hermanos. Aunque su padre, dentista de profesión, no gozaba de grandes riquezas, les brindó una vida marcada por el amor y la estabilidad familiar.

“Mi papito nos regalaba siempre en las navidades un costal de juguetes, nos lo ponía a nuestros pies. Eran juguetes de plástico, que vendían por el centro, baratísimos, pero yo era feliz con eso. Tengo bonitos recuerdos de mis padres”, recordó alguna vez a Infobae Perú.

Por muchos años, la figura paterna fue su apoyo fundamental, especialmente durante su incursión en el espectáculo, etapa en la que él la animaba y celebraba sus éxitos. “Él me apoyaba muchísimo, me compraba mis rimels, mis maquillaje, mis tangas”, compartió la exvedette, reconociéndolo como su mayor fan.

Susy Díaz recuerda con nostalgia los gestos de amor y apoyo de su padre durante su carrera artística. (Paula Díaz Elizalde/Infobae Perú)

Susy Díaz se enteró de que no era hija biológica de quien consideraba su padre por una confesión directa en un momento muy delicado. Su papá, poco antes de morir, le reveló la verdad. En ese instante, él le comunicó que no era su padre biológico, algo que la exvedette desconocía hasta entonces y que la tomó por sorpresa.

“Mi papito, antes de morir, me dijo, ‘hijita, yo no soy tu papá, dile a tu mamá’. Yo no le creía, pero él me trató siempre como la hija más querida”, relató con voz quebrada para ‘Mundo Latino’.

Al buscar respuestas y enfrentar a su madre con la revelación, lejos de encontrar apoyo, recibió una reacción que profundizó el dolor. “Mi mamá me gritó, me dijo: ‘¿Y cómo para que le des plata si eres su hija? Me botó. Eso es algo que lo tengo acá, y duele”, contó.

Susy Díaz rompió en llanto al hablar sobre su fallecido padre. (América TV)

Susy Díaz se hizo prueba de ADN

Susy Díaz atraviesa una etapa decisiva en su vida personal. A inicios del 2025, anunció públicamente que se sometería a una prueba de ADN para confirmar su verdadera identidad. Esta decisión surge luego de la confesión que recibió de su padre adoptivo en su lecho de muerte, quien le reveló que no era su progenitor biológico.

“Mi papá, antes de morir, me dijo que no era su hija. Después de tantos años lo voy a confirmar con una prueba de ADN”, afirmó Susy Díaz. La artista reconoció que este paso representa un momento de búsqueda y cierre, y no descarta que la verdad le permita encontrar finalmente a su padre biológico, cuya identidad desconoce.

Susy Díaz revela que su padre le dijo antes de morir | América TV

En aquel momento, la madre de Florcita expresó que estaba preparada para afrontar cualquier resultado de la prueba y que su búsqueda de respuestas se nutre del amor y la fuerza que siempre recibió de la familia que la crió.