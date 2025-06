Ana Siucho aparece abrazada de otro hombre en EE.UU. en medio de rumores de separación con Edison Flores

Ana Siucho se muestra con hombre que no es Edison Flores | ATV

Ana Siucho, aún esposa del futbolista Edison Flores, volvió a captar la atención en redes sociales tras reposte​ar la historia de un joven identificado como Elías Brito, quien publicó una fotografía abrazándola por la cintura en un bar de Estados Unidos junto a un mensaje que despertó todo tipo de interpretaciones.

“Personas extraordinarias que llegan a nuestras vidas sin previo aviso, creando lazos inquebrantables. Aún lo estamos descifrando”, decía el mensaje, por lo que la acción de Siucho sorprendió a sus seguidores y generó comentarios sobre el estado actual de su relación con Flores, de quien se rumorea está distanciada.

El tema fue abordado con intensidad en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina analizó las señales digitales y migratorias que demostrarían que la relación ha perdido cercanía. “¿Qué estarán descifrando? Ella puede descifrar cualquier cosa porque es una mujer prácticamente soltera. Ella vive en Estados Unidos mientras su esposo vive acá, trabaja acá y que hayamos revisado sus salidas y entradas, no va a verla hace mucho tiempo”, comentó la conductora.

Ana Siucho se dejó ver junto a misterioso hombre en redes sociales. Instagram/@ana_siucho53

Para Medina, la distancia y la escasez de visitas entre ambos refuerzan la idea de una separación no oficializada. “No están conviviendo juntos y eso hace que la especulación sea rápida porque no tienes que hacer muchas suposiciones para suponer que no están conviviendo”, agregó la periodista.

Desde marzo, Ana Siucho y Edison Flores dejaron de interactuar en redes sociales. No hay “likes”, comentarios ni reposts, ni siquiera en fechas especiales. Además, la doctora ha estado la mayor parte del tiempo fuera del país, acumulando apenas 85 días en Perú en los últimos ocho meses. El futbolista, por su parte, solo pasó tres días en Estados Unidos durante el mismo periodo, y ha sido visto en eventos sociales sin la compañía de su esposa o sus hijas.

La ausencia de interacción en redes sociales entre Ana Siucho y Edison Flores alimenta especulaciones sobre su relación.

En declaraciones anteriores, Siucho evitó confirmar una ruptura, asegurando que mantenían una relación de pareja y padres. Sin embargo, la falta de fotografías recientes juntos y la distancia geográfica reavivan las dudas sobre una posible crisis matrimonial. La situación se ha complicado con la aparición de Elías Brito y la publicación compartida por Ana Siucho.

Magaly Medina fue tajante sobre la situación: “Donde no hay ganas, no hay amor. Donde no hay interés, no hay amor”. Para la conductora, la ausencia de contacto presencial y comunicación digital apunta a una desvinculación casi total entre Flores y Siucho. Hasta el momento, ninguno ha hecho oficial una separación, pero las señales públicas fortalecen la percepción de que la pareja atraviesa uno de sus momentos más fríos.

Elías Brito aparece en la vida de Ana Siucho y genera comentarios sobre el estado de su matrimonio. Instagram/@elias12brito

Edison Flores pasó su cumpleaños solo

El mediocampista de Universitario de Deportes celebró su cumpleaños número 31 el pasado 14 de mayo rodeado de mensajes y muestras de afecto por parte de su entorno cercano. Sin embargo, la ausencia más notoria fue la de su esposa, Ana Siucho, lo que rápidamente despertó especulaciones sobre el estado de su relación.

En años anteriores, Ana Siucho solía dedicarle emotivas felicitaciones públicas al futbolista, acompañadas de fotos y mensajes llenos de cariño. Esta vez, la doctora se limitó a compartir historias sobre su rutina de ejercicios y no realizó ninguna mención al cumpleaños de “Orejitas” en sus redes sociales. Esta omisión fue comentada por seguidores y usuarios, quienes notaron la falta de interacción entre la pareja.

Edison Flores estaría separado de Ana Siucho. El futbolista pasó su cumpleaños sin su esposa.

Por su parte, Flores compartió en Instagram varios saludos de sus hermanas y amigos, como “Feliz cumpleaños al mejor hermano que Dios me pudo mandar... te amo mucho hermanito” y “Feliz cumple edii. Que pases siempre bien en tu día”. Sin embargo, el nombre de Siucho brilló por su ausencia en todas las publicaciones.

Más tarde, el futbolista publicó un mensaje que fue interpretado como una posible indirecta: “Si eliges evolucionar, prepárate para decir adiós a mucha gente”. La frase sugirió que Flores atraviesa un momento de cambios personales y que el distanciamiento con su esposa podría formar parte de ese proceso.

Edison Flores celebra su cumpleaños sin Ana Siucho y publica polémico mensaje.