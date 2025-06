¿Recibiste un SMS del JNE por afiliación política? Rechaza tu inscripción si fuiste víctima de firmas falsas

Miles de ciudadanos peruanos están recibiendo desde este viernes 20 de junio un mensaje de texto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), alertándoles sobre su supuesta afiliación a partidos políticos.

La comunicación oficial forma parte de la campaña de fiscalización posterior de afiliaciones, un proceso que busca verificar la autenticidad de las fichas presentadas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y frenar las inscripciones sin consentimiento. Una respuesta ante el escándalo de afiliaciones indebidas reportadas por miles de peruanos hace unos meses.

La notificación llegará al celular de ciudadanos que forman parte de agrupaciones políticas que están siendo investigadas por afiliaciones irregulares. “Alerta, apareces afiliado a una organización política. El JNE fiscaliza dicha afiliación”, figura en el mensaje.

Este SMS permite que las personas afectadas puedan confirmar o rechazar su vinculación con una agrupación política. La creciente ola de denuncias por afiliaciones falsas, muchas veces realizadas con fotocopias de DNI, firmas suplantadas o incluso fichas vendidas por personas inescrupulosas dentro estas fichas llegaron a costar hasta 6 soles por inscripción.

Para enfrentar este problema y transparentar los registros partidarios, el JNE diseñó un procedimiento especial de verificación.

Este es el mensaje que el JNE está enviando por SMS a los ciudadanos afiliados sin su consentimiento: incluye un enlace con instrucciones y direcciones. (Foto: JNE)

¿Cuándo y dónde realizar el trámite?

Los ciudadanos que reciban este mensaje podrán acudir entre el domingo 23 y el jueves 27 de junio a diversos puntos del país para confirmar o rechazar su afiliación. El trámite es presencial y gratuito, y se debe portar el DNI. Esta acción se realiza en colaboración con la Oficinas Registrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que también será posible acercarse a algunas de sus oficinas.

Estas son las sedes autorizadas:

Oficinas Desconcentradas del JNE , ubicadas en 22 regiones del país.

Sede central del JNE en Lima : Jr. Cusco 653, Cercado de Lima.

Agencias del Reniec designadas por la entidad electoral.

Además, el mensaje incluye un enlace que permite a cada ciudadano acceder a información complementaria clave para completar su trámite. A través del cual, se pueden consultar los horarios de atención específicos y las direcciones de las sedes habilitadas en cada región.

¿Qué pasa si no asisto para desafiliarme?

El JNE detectó miles de fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas presentadas por partidos y movimientos regionales en su inscripción ante el ROP. (Foto: Gob.pe)

Según explicó Mayra Nieto, vocera del Jurado Nacional de Elecciones, si el ciudadano no acude dentro del plazo establecido, su declaración no considerará para la fiscalización. “Si una persona no asiste en la fecha, su declaración no será tomada en cuenta en el procedimiento de Fiscalización posterior”, advirtió.

Con ello, el JNE busca verificar la autenticidad de las fichas y documentos presentados por las organizaciones políticas al momento de registrar afiliaciones. En caso se detecten irregularidades, los partidos o movimientos involucrados podrían ser sancionados o incluso inhabilitados.

Aun así, los ciudadanos que no puedan acudir en las fechas indicadas sí podrán presentar el trámite. “Si desea desafiliarse fuera de este plazo, puede hacerlo por la vía regular”, explicó la vocera.

Cabe resaltar que este trámite ahora es gratuito, luego de que el JNE oficializara en abril la eliminación del cobro de S/ 46.20 que anteriormente se exigía para este procedimiento. Además, la desafiliación puede gestionarse virtualmente, sin necesidad de pagar ninguna tasa.

Partidos bajo investigación por firmas falsas

La fiscalización posterior que impulsa el JNE ha puesto en la mira a varias organizaciones políticas por presuntas irregularidades en las fichas de afiliación. Entre los casos más sonados se encuentran los partidos de Guillermo Bermejo, Jorge Nieto y Ricardo Belmont, cuyas agrupaciones habrían falsificado firmas en el proceso de inscripción ante el ROP.

En total, se detectaron más de 21 mil fichas observadas en todo el país con características gráficas diferentes, lo que ha motivado al JNE a intensificar su control y verificación.