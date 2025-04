Partidos políticos afiliaron a miles de ciudadanos sin su consentimiento: LINK del JNE para consultar tu inscripción

Inscripciones políticas sin consentimiento preocupan de cara al 2026: desafiliarse cuesta S/ 46.50 | Video: 24 Horas

Con las Elecciones Generales 2026 acercándose, han surgido varios nuevos partidos políticos, y con ellos, un número significativo de ciudadanos que han sido inscritos sin su consentimiento. Esta situación fue revelada al consultar el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según un informe del noticiero 24 Horas, un número indeterminado de ciudadanos se han dado con la sorpresa de sus afiliaciones. Uno de los casos es el de José Antonio Aparicio, un administrador y pastor evangélico, quien se sorprendió al encontrar su nombre registrado en el partido político Nueva Gente, un movimiento reciente que, según su descripción, busca alejarse de la corrupción.

Aparicio relató cómo descubrió la irregularidad: “Un amigo del colegio me escribió por WhatsApp y me sugirió que revisara, por si acaso estaban robando mi nombre. Revisé el portal y me encontré con la sorpresa de que estoy inscrito en este partido”, comentó. Esta afiliación, que data desde el 18 de febrero de 2026, no fue autorizada por él en ningún momento.

Ciudadanos denuncian que están inscritos en partidos políticos sin su consentimientos | Foto composición: Infobae Perú

El problema es más grave de lo que parece, ya que afecta a una gran cantidad de personas que no han entregado su firma ni autorización para ser parte de estos partidos. Algunos incluso mencionan que sus afiliaciones no son de estos últimos años y que no involucran exclusivamente a nuevos partidos, sino también implican a partidos con antigüedad como el Partido Popular Cristiano.

El proceso para desafiliarse es complicado y costoso: incluye un trámite que debe ser realizado ante el JNE y un pago de 46 soles, lo que ha causado indignación entre los afectados. La situación ha sido calificada como un delito electoral, ya que implica el uso de datos personales sin consentimiento para alterar el padrón de afiliados de organizaciones políticas.

Además, algunos periodistas también han sido víctimas de estas inscripciones irregulares, lo que ha generado una preocupación adicional sobre la imparcialidad y la integridad del sistema electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026.

El JNE supervisa que las organizaciones políticas cumplan con los plazos y requisitos establecidos para participar en las elecciones primarias y generales del 2026. (El Peruano)

Por ahora, el JNE está en proceso de revisar estos casos, pero aún no ha dado una respuesta oficial. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre lo sucedido, mientras los ciudadanos siguen descubriendo que sus nombres han sido utilizados para firmar por partidos políticos sin su autorización.

LINK para consultar si estoy inscrito en un partido político

Para verificar si estás inscrito en un partido político, puedes acceder al siguiente enlace del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): https://sroppublico.jne.gob.pe/Consulta/Afiliado/Index. Solo necesitarás ingresar tu número DNI y el código captcha, y automáticamente el sistema te mostrará si estás afiliado a alguna organización política.

¿Cómo desafiliarme?

Si haz comprobado que te encuentras inscrita en un partido político sin tu consentimiento y deseas desafiliarte, debes seguir los siguientes pasos:

Solicitar la desafiliación : Presenta una solicitud de desafiliación ante la mesa de partes del JNE de manera virtual o de manera presencial en Jr. Cusco 653-Cercado de Lima.

Pago de la tasa administrativa : Para completar el proceso, se requiere el pago de S/46.20, según lo establecido en el reglamento de registro de organizaciones políticas.

Confirmación del partido político: El partido político al que estás afiliada tiene tres días hábiles para responder a la solicitud, y el JNE realizará la comparación de firmas para verificar la autenticidad de tu desafiliación.

Recuerda que este proceso puede tardar unos días, y es importante realizarlo lo antes posible si te encuentras en esta situación.

¿Cómo los partidos políticos han podido obtener mis datos?

Los partidos políticos pueden obtener tus datos de diversas maneras, algunas de las cuales pueden ser irregulares o incluso ilegales. A continuación, te explico algunas de las formas más comunes en que se podrían haber obtenido:

Recolección ilegal de datos : En algunos casos, puede haber campañas o iniciativas en las que, a través de engaños o manipulaciones, se logren obtener datos personales de personas que no están al tanto de que están siendo afiliadas a un partido político. Tal son los casos evidenciados de personas que ofrecen galletas y gaseosas a cambio de firmas.

Falsificación de firmas : En algunos casos, los partidos políticos pueden haber recolectado firmas de manera fraudulenta, utilizando tus datos personales sin tu conocimiento para completar sus planillones de afiliación.

Venta o filtración de datos: Otra posible fuente de los datos es la venta o filtración de información personal. Un ejemplo reciente es la filtración de datos de miles de peruanos, ocurrida hace unos días, proveniente de un usuario del Ministerio del Interior (Mininter), que expuso información registrada en el Reniec.