Patricia Benavides acudió a medio ultraconservador y se declaró enviada e instrumento de Dios en la Fiscalía

Boragó, el único restaurante chileno entre los mejores del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025 En el primer puesto del certamen se lo llevó Maido de Perú. La oferta gastronómica de Boragó se centra en el uso de productos autóctonos y métodos tradicionales de preparación, combinando lo ancestral con lo contemporáneo en cada plato

Desde Bad Bunny hasta Robert De Niro: las celebridades que visitaron Maido, elegido el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025 Micha no solo obtuvo el mayor reconocimiento gastronómico del mundo. También protagonizó historias contadas en Instagram, YouTube y TikTok por quienes vivieron su menú: desde Bad Bunny hasta comensales que grabaron su paso plato por plato