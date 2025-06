Delia Espinoza denuncia a Patricia Benavides, anuncia investigación contra la JNJ por reglaje y confronta a Eduardo Arana: “No existe caos institucional”

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, asegura que no está atrincherada y afirma que lo sucedido el lunes con Patricia Benavides no volverá a pasar. Canal N

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó este miércoles una denuncia penal contra su antecesora, Patricia Benavides, por haber llegado el último lunes hasta la sede principal del Ministerio Público para intentar retomar el cargo acompañada por un numeroso grupo de guardias de seguridad y sin solicitar una audiencia de manera formal.

La acusación se hizo pública después de que la Junta de Fiscales Supremos confirmara que la elección de Espinoza, para un periodo de tres años, sigue vigente, y luego de que el premier Eduardo Arana advirtiera que este “enfrentamiento” institucional perjudica gravemente la percepción ciudadana sobre el sistema judicial.

En diálogo con Canal N, la magistrada desmintió que exista una crisis o pugna de poderes dentro de la institución que dirige. “No existe (...) ni incertidumbre o desconcierto, ni caos institucional. Lo que ocurrió el día lunes se superó, es una defensa institucional y no hemos dejado de trabajar. No se ha paralizado el trabajo en el Ministerio Público. Estamos trabajando y para trabajar no hay horarios”, afirmó.

Tampoco “hay un atrincheramiento (de mi parte), esa palabra no sé quién la ha usado, sinceramente. He estado yendo a casa, estoy saliendo a comprar mis alimentos. Acá no hay miedo. Eso sí, se están redoblando las medidas de seguridad porque hubo una situación que ya se superó, para que no vuelva a suceder lo del lunes”, añadió.

Empleados del MP se mostraron con velas blancas prendidas. | Canal N

Espinoza también indicó que Arana y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, han emitido declaraciones que desinforman a la ciudadanía. “A ellos no les consta porque no han estado acá ni trabajan acá. Es como si yo opinara sobre la crisis que hay con los trabajadores en la Defensoría o la crisis política que enfrenta el primer ministro. Yo no puedo opinar porque no me consta. Pido respeto al Ministerio Público, los primeros que deben dar respeto son las cabezas de otras instituciones. No hay pugna, no hay crisis, no hay nada”, enfatizó.

“El Ministerio Público no necesita reforma estructural, nada. No somos perfectos, pero estamos dando el servicio a la población. La única crisis que tenemos es la presupuestal. ¿Por qué nos han quitado una quinta parte más del presupuesto para el próximo año? Eso es el poder político, pero no importa", continuó.

De igual modo, anunció que ha dispuesto una investigación ante las declaraciones de Francisco Távara, magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quien denunció públicamente haber sido objeto de “reglaje” por parte del entorno más cercano de la alta dirección del organismo.

Patricia Benavides acompañada de Roger Armas Sánchez, trabajador de la Defensoría del Pueblo. Armas tiene órdenes de servicio por S/ 41,000 con la institución que dirigida por Gutiérrez. Fotos: Infobae Perú.

“El doctor Távara ha dado información muy grave (...) Vamos a tomar las medidas correspondientes. Ese es el otro extremo. Un caso que, independientemente de que ya se disipó, si se puede abrir una carpeta, tenemos que investigar. Se empezarán a hacer las indagaciones”, aseguró.

Posturas

La polémica en el Ministerio Público comenzó cuando la JNJ ordenó la reposición de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, pese a que fue destituida en diciembre de 2023 por presunta corrupción. La Junta de Fiscales aclaró que ella enfrenta investigaciones por liderar una red criminal y por interferir en una pesquisa contra su hermana, la jueza Enma Benavides.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), esta medida es inconstitucional y podría implicar la comisión de delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. La institución invocó a la Junta de Fiscales Supremos a “defender su fuero constitucional”, y a la JNJ a “cumplir con observar correctamente la Constitución y no obstaculizar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la administración de justicia”.